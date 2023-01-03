İstanbul'un en iyi 5 fine dining restoranı

Mikla

Mehmet Gürs imzalı Mikla; vizyoner, rafine yemek, güzel İstanbul manzarası, modern yemek sunumları ve kaliteli müzikleri ile hem yerel hem de dünya çapında kendini kanıtlamış bir restoran. '' Tam Buğday Mantı'' ve ''Tencereden Kuzu'' tabakları benim favorim. Harika servis ekibi! Harika aşçılar!