HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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Kilo aldırmayan doyurucular

Yapılan araştırmalara göre, proteinler, karbonhidratlara ya da yağlara kıyasla çok daha doyurucu besin maddeleri.
Giriş: 20.01.2023 - 14:49 - Güncelleme: 21.01.2023 - 02:26

Protein zengini beslenme düzenleri, doygunluk hissini arttırarak düşük proteinli diyetlere göre total kalori tüketiminin daha düşük olmasını sağlıyor. Özellikli lif içerikli gıdalar, sindirim sistemindeki besin akışını yavaşlatarak daha uzun bir süre boyunca tok kalmanıza yardımcı oluyorlar. Enerji yoğunluğu düşük gıdalardan oluşan bir öğün, ağırlığına oranla az miktarda kalori içeriyor. Dolayısıyla bu düşük enerji yoğunluklu besinler, daha az kalori tüketirken kendimizi daha tok hissetmemize yardımcı oluyorlar. 

  • Haşlanmış patates

    Patateste yüksek oranda karbonhidrat bulunur; bu yüzden kilo vermeye çalışırken patatesten uzak dururuz genelde. Ancak şöyle bir durum var; yüksek karbonhidrat içeriğinin yanı sıra, patateste bolca vitamin, lif ve dirençli nişasta bulunur. Dirençli nişastanın normal nişastadan farkı, iki kat daha az kalori içermesidir. Yani patates yerken, gram başına 4 değil, 2 kalorilik bir tüketim yapmış olursunuz.

  • Yumurta 

    Yumurta son derece besleyici bir gıda türüdür; yapısında bolca amino asit bulundurur. Yumurtanın sadece sarısı bile zengin bir besleyici madde kaynağıdır; zaten proteinin çoğu bu kısımda bulunur. Yumurta içeriğindeki dokuz farklı amino asit türü, onu vazgeçilmemesi gereken, doyurucu bir besin maddesi haline getirir.

  • Yulaf ezmesi 

    Yulaf ezmesi, doyurucu etkisiyle özellikle kahvaltıda sıklıkla tüketilen bir besin maddesi. Onu bu denli doyurucu kılan, yapısındaki, suyu absorbe eden zengin lif içeriği. Kahvaltı masasından tam anlamıyla doymuş olarak kalkmak istiyorsanız eğer, yulaf ezmesini sofranızdan eksik etmeyin.

  • Baklagiller

     Fasulye, nohut, mercimek… Baklagiller, içeriklerindeki yüksek oranda lif ve proteinlerle açlığı yok etmede en enerji tasarruflu besinlerin başında gelir. Yalnızca kilonu korumanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda da doyurucu bir yemek yemenize aracılık ederler. Bunun sebebi, yapılarındaki zengin potasyum, demir, folik asit ve magnezyum içeriğidir.

  • Elma 

    Elmanın olmadığı dengeli bir beslenme düzeninden bahsedilemez. Araştırmalara göre, meyve tüketmek, minimum düzeyde kalori alımı ve kilo kontrolü ile ilişkili. Yalnızca bir elma yemek bile açlığınızı bastırmada etkili bir yöntemdir; bunun sebebiyse elmanın yapısındaki pektin. Pektin, sindirimi erteleme özelliği olan, suda çözünür liflerdendir. Elmanın %85’inin su olduğunu da düşünürsek, kalori almadan doymayı nasıl sağladığını daha iyi görebiliriz.

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