Giriş: 20.01.2023 - 14:49 - Güncelleme: 21.01.2023 - 02:26
Protein zengini beslenme düzenleri, doygunluk hissini arttırarak düşük proteinli diyetlere göre total kalori tüketiminin daha düşük olmasını sağlıyor. Özellikli lif içerikli gıdalar, sindirim sistemindeki besin akışını yavaşlatarak daha uzun bir süre boyunca tok kalmanıza yardımcı oluyorlar. Enerji yoğunluğu düşük gıdalardan oluşan bir öğün, ağırlığına oranla az miktarda kalori içeriyor. Dolayısıyla bu düşük enerji yoğunluklu besinler, daha az kalori tüketirken kendimizi daha tok hissetmemize yardımcı oluyorlar.
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Haşlanmış patates
Patateste yüksek oranda karbonhidrat bulunur; bu yüzden kilo vermeye çalışırken patatesten uzak dururuz genelde. Ancak şöyle bir durum var; yüksek karbonhidrat içeriğinin yanı sıra, patateste bolca vitamin, lif ve dirençli nişasta bulunur. Dirençli nişastanın normal nişastadan farkı, iki kat daha az kalori içermesidir. Yani patates yerken, gram başına 4 değil, 2 kalorilik bir tüketim yapmış olursunuz.
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Yumurta
Yumurta son derece besleyici bir gıda türüdür; yapısında bolca amino asit bulundurur. Yumurtanın sadece sarısı bile zengin bir besleyici madde kaynağıdır; zaten proteinin çoğu bu kısımda bulunur. Yumurta içeriğindeki dokuz farklı amino asit türü, onu vazgeçilmemesi gereken, doyurucu bir besin maddesi haline getirir.
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Yulaf ezmesi
Yulaf ezmesi, doyurucu etkisiyle özellikle kahvaltıda sıklıkla tüketilen bir besin maddesi. Onu bu denli doyurucu kılan, yapısındaki, suyu absorbe eden zengin lif içeriği. Kahvaltı masasından tam anlamıyla doymuş olarak kalkmak istiyorsanız eğer, yulaf ezmesini sofranızdan eksik etmeyin.
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Baklagiller
Fasulye, nohut, mercimek… Baklagiller, içeriklerindeki yüksek oranda lif ve proteinlerle açlığı yok etmede en enerji tasarruflu besinlerin başında gelir. Yalnızca kilonu korumanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda da doyurucu bir yemek yemenize aracılık ederler. Bunun sebebi, yapılarındaki zengin potasyum, demir, folik asit ve magnezyum içeriğidir.
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Elma
Elmanın olmadığı dengeli bir beslenme düzeninden bahsedilemez. Araştırmalara göre, meyve tüketmek, minimum düzeyde kalori alımı ve kilo kontrolü ile ilişkili. Yalnızca bir elma yemek bile açlığınızı bastırmada etkili bir yöntemdir; bunun sebebiyse elmanın yapısındaki pektin. Pektin, sindirimi erteleme özelliği olan, suda çözünür liflerdendir. Elmanın %85’inin su olduğunu da düşünürsek, kalori almadan doymayı nasıl sağladığını daha iyi görebiliriz.
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Turunçgiller
Su içeriği yüksek besin maddelerine bir diğer örnek ise turunçgiller familyasına ait meyvelerdir. Greyfurt ve portakal, düşük kaloriyle doymaya yardımcı olur. Greyfurtun kilo vermeyi sağladığına dair inanışlar eskidir hatta. Yapılan araştırmalara göre, günde üç kez yarım greyfurt tüketmek, kilo vermeyi hızlandırıyor ve belde kayda değer bir incelme olmasını sağlıyor.
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Balık
Omega-3 yağlı asitler bakımından zengin balıklar, aşırı kilolu ya da obez kişilerin daha doygun hissetmelerini sağlayabiliyor. Ayrıca balığın yapısındaki yüksek kalite proteinler de bu etkiye olumlu yönde katkıda bulunuyor.
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Lor peyniri
Lor peynirinde az miktarda kalori, yüksek miktarda protein bulunur. Ayrıca B vitamini, kalsiyum, fosfor ve selenyum gibi hayati minerallerden bolca içerir. Lor peyniri, bu özellikleri sayesinde kilo dostu bir besin maddesi olarak görülmektedir.
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Et suyundan çorbalar
Yapılan bir araştırmaya göre, çorbalar, aynı malzemelerden yapılmış katı yemeklere kıyasla daha doyurucu olabiliyor. Ayrıca öğüne çorbayla başlamak, %20 oranında daha az kalori alımına işaret ediyor. Birçok araştırma, günlük olarak düzenli bir şekilde çorba içmenin, düşük kalori, doygunluk hissi ve uzun vadede kilo verme ile bağlantısı olduğunu ortaya koyuyor.
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Orman meyveleri
Çilek, ahududu, böğürtlen, yabanmersini… Orman meyveleri her türden beslenme düzenine leziz bir aroma verici olarak dahil edilebilir. İster meyve olarak tüketin, isterseniz yoğurtla karıştırarak. Yapılarındaki zengin antioksidan ve lif içerikleriyle şeker ihtiyacını en sağlıklı yoldan karşılamanıza olanak sağlarlar.
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Yoğurt
Yoğurt, sağlıklı gıda listelerinin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Kahvaltı, öğle ya da akşam yemeği; yoğurdu günün her saati, istediğiniz şekilde – sade ya da biraz orman meyveleriyle mesela – tüketebilirsiniz. Yüksek probiyotik içerikli yoğurt, yapısındaki sağlıklı bakteriler sayesinde sindirim sistemini temizler. Ayrıca vücudun yağ yakmasına da yardımcı olduğundan, günlük rutininize biraz yoğurt dahil ederek diyetinizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.
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Salatalık
Salatalık, neredeyse tamamen sudan oluşur; dolayısıyla hem düşük kalori içerir hem de doyurucudur. Günlük öğle yemeği rutininize bir salatalık eklemeyi deneyin ve yemekle birlikte yediğiniz ekmek miktarının ne kadar azaldığını görün.
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Kinoa
Günümüzün en büyük trendlerinden biri olan kinoa, kalori açısından zayıf, protein bakımından ise zengindir; bu yüzden her tür yemeğin yanına ideal bir doyurucu eklemedir. Kinoayı pirinç, makarna, patates gibi karbonhidrat kaynaklarına alternatif olarak tüketebilirsiniz.
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Bitter çikolata
Diyet yapmak güçtür; kendinizi sevdiğiniz şeylerden tamamen yoksun bıraktığınız zamanlarda daha da güçleşir. Diyetinizi biraz kolaylaştırmak adına, canınız tatlı bir şeyler çektiğinde ara sıra bitter çikolata tüketin. Bitter çikolata, diğer tatlı ürünlere kıyasla çok daha sağlıklı bir besin maddesidir; bu özelliğini yapısındaki sağlıklı yağlara ve düşük şeker içeriğine borçludur. Hatta bazı araştırmalar, bitter çikolatanın kalp sağlığına bile iyi geldiğini gösteriyor.
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Badem
Bademler, kuruyemişler içinde en az kalori miktarı barındıran türdür; bir tanesinde yaklaşık 7 kalori bulunmasına rağmen, son derece besleyici yemişlerdir bunlar. Ayrıca yapılarında bol bol protein ve sağlıklı yağlar bulunur; E vitamini açısından da son derece zengindirler.
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Tarçın
Tarçın, vücutta insülin sentezini artırarak kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu durum, vücudunuzun yağı depolamak yerine yakmaya başlamasını sağlar. Genel sağlık söz konusu olduğunda, tarçın ideal diyet bileşenlerinden biridir.
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Zerdeçal
Zerdeçal, yüzyıllardır hem medikal alanda hem de diyetsel anlamda sıklıkla kullanılmış bir baharattır. Yapısında bulunan kurkumin adındaki kimyasalın, kardiyak büyümenin ve kalpte şişkinliğin önlemesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Zerdeçal, bir yandan da kan basıncını düşürür, damarları iyileştirir ve kalp hastalıkları riskini azaltır.
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Avokado
Salatalarda, soslarda ve tostlarda kendine sıklıkla yer bulan avokado, tekli doymamış yağlar, potasyum ve antioksidanlar bakımından son derece zengin bir kaynaktır. Bu vitamin ve mineraller, kolesterolü ve kalp hastalıkları riskini düşürerek kardiyovasküler sağlığı destekler.
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Havuç
Havuç, en kalp dostu sebzelerin başında gelir. Havucun göz sağlığı üzerinde etkisi herkesçe bilinir; ancak serbest radikallere karşı verdiği mücadele de göz ardı edilmemelidir. Havucun yapısında bolca bulunan vitamin ve mineraller, kanserle savaşta, kemik ve kalp sağlığının korunmasında son derece etkilidir.
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