Elma

Elmanın olmadığı dengeli bir beslenme düzeninden bahsedilemez. Araştırmalara göre, meyve tüketmek, minimum düzeyde kalori alımı ve kilo kontrolü ile ilişkili. Yalnızca bir elma yemek bile açlığınızı bastırmada etkili bir yöntemdir; bunun sebebiyse elmanın yapısındaki pektin. Pektin, sindirimi erteleme özelliği olan, suda çözünür liflerdendir. Elmanın %85’inin su olduğunu da düşünürsek, kalori almadan doymayı nasıl sağladığını daha iyi görebiliriz.