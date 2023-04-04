Konya'da ne yenir?

Semazenler Şehri Konya'da pizza benzeri bir yemek olan Etli Ekmek, Türk mutfağının en meşhur yemeklerinden biridir. Etli Ekmeğin ana vatanı ve tadına bakmak için en iyi yer Konya'dır.
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Konya Etli Ekmek
Etli Ekmek (Etli Ekmek) çok uzun bir pizza gibi görünen lezzetli ve ünlü bir yemektir. Kıyma, soğan, taze domates ve biber iyice karıştırılır ve uzunlamasına açılan ve ekmek fırınında pişirilen hamurun üzerine yayılır. Etli Ekmek genellikle Ayran ile tüketilir ve özellikle düğün ve törenlerde misafirlere servis edilir. Konya'yı ziyaret edenlerin tatması gereken bir yemektir.
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Konya Etli Düğün Pilavı
Etli Düğün Pilavı (Etli Düğün Pilavı) Konya'da düğün sofralarının ana yemeğidir. Büyük kazanlarda pişirilir ve büyük kaselerde pirinç üzerine yumuşak, iyi pişmiş et dökülerek misafirlere servis edilir. Konya’da bir düğün yemeği olduğunu duydunuz. Hemen kendinizi davet ettirin. Muhtemel mönü şöyledir; Önce süzme yoğurtla yapılan çorba, etli pilav, tatlı, sonra bamya çorbası, yeniden etli pilav, meyve kompostosu. Tatlıyı etten önce yiyen şahıs, bir Konyalıdır.
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Konya Peynirli Şeker
Mevlana Şekeri olarak da bilinen Konya Peynirli Şeker, ülkede o kadar büyük bir üne sahiptir ki Konya denilince akla Mevlana ve Etli Ekmek'den sonra o gelir. Temel içeriği su ve şekerdir. Ziyaretçiler Konya'dan ayrılırken sevdiklerine hediye olarak alırlar. Özellikle çocuklar tarafından sevilir.
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Konya Tirit Kebabı
Konya'nın en sevilen yemeklerinden biri de Tirit’tir. Eti pişirip kızarttığınız ekmeklerin üzerine koyun. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve soğanı serpip, maydanoz yapraklarıyla son dokunuşu yapın. İşte bu kadar kolay! Afiyet olsun.
Konya Usulü Tirit İçin Gerekli Malzemeler: (5 kişilik)
Yarım kilo kuzu eti
Yarım kilo yoğurt
2 adet soğan
1 demet maydanoz
1 adet kurutulmuş ekmek
2 kaşık tereyağı
2 adet defne yaprağı
4-5 diş sarımsak, tuz, karabiber
Süslemek için biber, domates
Nasıl yapılır?
Kuşbaşı iriliğinde doğranmış et tencereye alınır ve etler bıraktıkları suyu çekene kadar kavurulur. Etler suyunu çektiğinde üzerini iki parmak aşacak kadar sıcak su ve kimyon ilave edilir. Etler yumuşayıncaya kadar basınçlı tencerede pişirilir. Bayat ekmek dilimlenir, fırında hafifçe kıtırlaştırılır ve 2 santimlik kareler halinde kesilerek servis tabağına aktarılır. Haşlanan etler ateşten alınmadan 10 dakika önce tereyağı, tuz ve karabiber eklenir. 10 dakika sonra ateşten alınır. Suları ile birlikte etleri ekmeklerin üzerine boşaltılır. Piyazlık doğranmış soğanlar tuz ile ovuşturup acısı çıkartılır. Etlerin üzerine sarımsaklı yoğurt yayınlır. Ardından üzerine soğanlar koyulur. Maydanoz yaprakları doğranıp soğanların üzerine serpiştirildikten sonra servis yapılır.
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Fırın Kebabı
Fırın Kebabı, Selçuklu Türklerine kadar uzanan bir yemektir. Bu tarihi lezzet, ılık yumuşak pideye geleneksel yöntemlerle pişirilmiş yumuşak ve sulu etler, közlenmiş biber ve domates eklenerek hazırlanır.
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