Konya'da ne yenir?

Konya Tirit Kebabı

Konya'nın en sevilen yemeklerinden biri de Tirit’tir. Eti pişirip kızarttığınız ekmeklerin üzerine koyun. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve soğanı serpip, maydanoz yapraklarıyla son dokunuşu yapın. İşte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

Konya Usulü Tirit İçin Gerekli Malzemeler: (5 kişilik)

Yarım kilo kuzu eti

Yarım kilo yoğurt

2 adet soğan

1 demet maydanoz

1 adet kurutulmuş ekmek

2 kaşık tereyağı

2 adet defne yaprağı

4-5 diş sarımsak, tuz, karabiber

Süslemek için biber, domates

Nasıl yapılır?

Kuşbaşı iriliğinde doğranmış et tencereye alınır ve etler bıraktıkları suyu çekene kadar kavurulur. Etler suyunu çektiğinde üzerini iki parmak aşacak kadar sıcak su ve kimyon ilave edilir. Etler yumuşayıncaya kadar basınçlı tencerede pişirilir. Bayat ekmek dilimlenir, fırında hafifçe kıtırlaştırılır ve 2 santimlik kareler halinde kesilerek servis tabağına aktarılır. Haşlanan etler ateşten alınmadan 10 dakika önce tereyağı, tuz ve karabiber eklenir. 10 dakika sonra ateşten alınır. Suları ile birlikte etleri ekmeklerin üzerine boşaltılır. Piyazlık doğranmış soğanlar tuz ile ovuşturup acısı çıkartılır. Etlerin üzerine sarımsaklı yoğurt yayınlır. Ardından üzerine soğanlar koyulur. Maydanoz yaprakları doğranıp soğanların üzerine serpiştirildikten sonra servis yapılır.