Çocuklarla bayram tatili için 10 rota

Belek

Mavi bayraklı birçok alana sahip olan plajlarda Akdeniz'in muhteşem maviliğinin tadını çıkarmaya hazır olun. Antalya’nın bir diğer gözde beldesi Belek de, çocuklarla tatil yapmak için en uygun seçenekler arasında sıralanıyor. En iyi otel seçeneklerine sahip olan belde, tüm güzelliği ve eğlencesi ile sizi karşılıyor. Farklı konseptlerde hizmet veren oteller, konsept kahvaltıları, farklı içecekleri, eğlence aktiviteleri ve sahilleri ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda güler yüzlü çalışanları ile de kendinizi evinizde hissetmenize ve rahat etmenize ortam hazırlıyor.