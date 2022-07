Çocuklarla bayram tatili için 10 rota

Side

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Side, Antalya’nın en güzel bölgelerinden birinde konumlanıyor. Çocuklarınızla rahatlıkla tercih edebileceğiniz her şey dahil oteller, ultra her şey dahil oteller, yarım pansiyon oteller ve butik oteller gibi çeşitli konseptlerde hizmet veren belde, hayalinizdeki tatil temasına uygun alternatifler sunuyor. Antik bir yerleşim alanı olan belde, hem tarihi dokusu hem de kültürel faaliyet seçenekleriyle misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi vadediyor.