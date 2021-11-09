Çocuklarla bayram tatili için 9 rota

Uzun süredir merak edilen sorunun cevabı hafta başında belli oldu. Ramazan Bayramı tatili 3 gün. Ancak 2 gün daha izin alabilenler toplam 9 gün tatil yapabilecek. Bu fırsatı değerlendirip kısa bir tatil yapabilir ya da şehirde dolu dolu bir programla tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Gideceğiniz yeri henüz belirlemediyseniz eğlence, kültür, dinlence dolu tatil rotalarına mutlaka göz atmalısınız.
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Atatürk Arboretumu – Kent Ormanı
Atatürk Arboretumu doğal güzellikleriyle en iyi sonbahar fotoğraflarını çekebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Keyifli bir gezi sonrasında isterseniz boğaz hattında kısa bir yemek molası verebilirsiniz ya da Kemerburgaz Kent Ormanı’nı keşfedebilirsiniz.
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Pamukkale
Pamukkale de tatil için güzel bir seçenek. Pamukkale travertenleri çocuklara çok ilginç gelebilir. Pamukkale’de kaplıca sularıyla dolu havuzu olan otel seçenekleri de mevcut.
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İznik Gölü - Uludağ
İznik Gölü, Uludağ, Cumalıkızık Köyü gibi yerleri gezebileceğiniz mini bir Bursa yolculuğu size yalnızca bir otobüs bileti uzaklıkta. İznik merkezde Ayasofya Camii, II. Murad Hamamı, Süleyman Paşa Medresesi, Roma Hamamı, Yeşil Cami, İznik Müzesi gezebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Göl çevresinde ise konaklayıp yemek yiyebileceğiniz yerler bulunuyor.
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Abant – Bolu – Yedigöller
Nisan ayının en güzel rotalarından biri olan Abant-Bolu-Yedigöller-Sünnet Gölü-Göynük. Bu bölgenin etrafındaki pek çok yeri görebilirsiniz. Abant çevresinde bulunan her zevke, her bütçeye uygun otellerde konaklayabilir, doğal güzelliklerin keyfine varabilirsiniz.
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Polonezköy – Ağva- Şile
Tatili İstanbul’da geçirecek olanlar için İstanbul ve çevresinde de pek çok aktivite mevcut. Müzeler, saraylar, eğlence mekanları başlı başına çocukların görmesi gereken yerler arasında. Ancak eğlenceli ve yaratıcı bir etkinlik arıyorsanız Polonezköy’de açılan Yeşil Nesil Atölyeleri’ni ziyaret edebilirsiniz. Bu atölyede tarım, orman, beceri, bilim, gurme ve bilişim gibi pek çok dalda çocukların becerilerini geliştirebildikleri etkinlikler bulunuyor. Maceraya düşkün çocuklar için Maslak Uniq, Alemdağ’da konumlanmış Park of Çekmeköy’deki survivor parkurları da son derece eğlenceli… İstanbul çevresinde Şile’de Saklıgöl, Ağlayankaya, Ağva’da Kilimli ve Kadırga Koyları ve Hacıllı Köyü’ndeki mağara gezebileceğiniz lokasyonlar arasında.
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