Üstelik dünyanın en ünlü plajlarından İztuzu da burada!

PLAJA TEKNEYLE GİDİLİYOR

Köyceğiz Gölü’nü denize bağlayan kanalın kıyısında, şirin bir tatil beldesi Dalyan. Tekneye binip, sazlıkların arasından kıvrıla kıvrıla giden yedi kilometrelik kanalın sonunda İztuzu Plajı’na varıyorsunuz. Burası dünyanın en ünlü ve özel sahillerinden biri, çünkü caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama bölgesi. Turistlerin Dalyan’a asıl geliş nedeni, yaklaşık altı kilometre uzunluğundaki İztuzu Plajı’nı görmek, burada yürümek. Merkezden 11 kilometre uzaklıkta plaja kara yoluyla da gidiliyor. Ama oraya gitmişken, adını tepesinde bulunan radardan alan Radar’a da çıkın; dağ çiçeklerinin kokuları arasında yürüyüş yapın ve nefis manzarayı seyredin. Aşağı inerken Gökbel Köyü’ndeki terasta manzaraya karşı çay-kahve molası verin.

ANTİK KENTİN İZLERİ

Dalyan’ın tepelerinde kalıntılarını göreceğiniz Kaunos Antik Kenti, tam fotoğraflık. Özellikle de Kral Mezarları... Antik kentin hamamı, tiyatrosu ve sarnıcı da eski çağlardan bugüne kalan izler arasında. Kaunos aslında bir Karya kenti ama Likya sınırında bulunduğu için daha çok bu kültürün etkisini taşıyor. Dalyan, bir Güney kasabası ama sunduğu tatil tarzı açısından diğerlerinden farklı. Bir kere doğası bambaşka. Geceleri de çılgın kalabalığın yerine doğanın sesini dinliyorsunuz.





SEVİMLİ CARETTA’LAR

Nesli tükenme tehlikesi yaşayan caretta’lar mayıs-ağustos ayları arasında İztuzu’na gelip, yumurtalarını sahilde açtıkları çukurlara bırakıyorlar. O dönemde plajda olağanüstü koruma önlemleri alınıyor, çünkü yumurtaların üzerine basabilirsiniz. Yavrular iki aylık kuluçkadan sonra gece yumurtalarından çıkıp denize gidiyorlar. Bu yolculuğu seyretmeniz için İl Turizm Müdürlüğü ve Belediye, uzmanlar eşliğinde özel tur düzenliyor.

ÇAMURLA GÜZELLEŞİN

Dalyan’da dalış yapın; Ekincik, Delikada ve Aşı Koyu en iyi noktalar. Denizin dibindeki yüzlerce anfora parçasını görmelisiniz! Tatilde aktivite seviyorsanız, bisiklet turuyla etrafı keşfe de çıkabilirsiniz. Gezinizin bir başka durağı Sultaniye Kaplıcası olsun; burada çamur banyosu yapın. Rivayete göre Kleopatra güzelleşmek için öyle yaparmış! Merkezdeki iskeleden her sabah saat 10.00’da kaplıcaya motor kalkıyor.

Mavi yengeç: Dalyan’da mutlaka mavi yengeç yemelisiniz. Denizle akarsuyun birleştiği lagünde yaşayan ve adını kıskaçlarındaki renkten alan mavi yengeç, restoranların spesiyali.

Füsun Saka