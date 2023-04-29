Dünyadaki en büyük Milli Parklar

Yellowstone, eski ABD Başkanı Ulysses S. Grant'in 1872'deki imzasıyla dünyanın ilk resmi ulusal parkı oldu. Moğolistan hükümetinin 1778'de kurduğu Bogd Han Uul Dağı'nın ise en eski milli park olduğu sanılıyor. Tüm kıtalarda 19. yüzyılın sonundan bu yana yaygınlaşan "milli parklar" kavramının sınırları 1969'da tam olarak çizildi.
Kısmen büyük bir alanı kapsayan milli parklarda, eko-sistemlerin insan eliyle bariz biçimde değiştirilmemiş olması, bitki ve hayvan türlerinin devlet tarafından koruma altına alınması, ziyarete belli koşullar altında izin verilmesi gerekiyor.
En büyük ulusal parklar, ABD'nin yanı sıra Brezilya, Japonya, Hindistan ve Avustralya'da yer alıyor.
Dünyanın gözdeleri arasında Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin rüzgar ve suyun aşındırması sonucu oluşan olağanüstü kaya şekilleriyle tanınan Göreme Milli Parkı da gösteriliyor.
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Amerika kıtasında en rağbet gören milli parklar
Iguazu Milli Parkı (Arjantin)
Arjantin-Brezilya sınırında 550 kilometrekarelik alana sahip, dünyanın en görkemli şelalelerinin bulunduğu Iguazu Milli Parkı'nda, 2 binin üzerinde canlı türü yaşıyor. Parktaki 275 şelaleden, "Şeytanın Gırtlağı" olarak adlandırılan en büyüğünün, 150 metre genişliğinde, 700 metre uzunluğunda olduğu ifade ediliyor.
Güney Amerika’nın orta yerinde, Arjantin-Brezilya-Paraguay üçlüsünün kesişim noktasında konumlanan Iguazu Şelaleleri, dünyanın en büyük şelale sistemi olarak kabul ediliyor. Şelale denince aklımıza daha çok Niagara ya da Victoria şelaleleri geliyor olabilir; fakat Iguazu genişlik olarak Victoria’yı uzunluk olarak da Niagara’yı geride bırakıyor. Hâliyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alması da şaşırtmıyor. Sayı olarak 275 civarında şelalenin oluşturduğu bu sistem 3 km uzunluğa erişiyor. Şelale sisteminin hacim olarak yüzde 20’si Brezilya’da, yüzde 80’i ise Arjantin tarafında bulunuyor.
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Yosemite, Büyük Kanyon ve Yellowstone (ABD)
ABD'de Yosemite, Büyük Kanyon ve Yellowstone, ülkenin öne çıkan milli parkları arasında gösteriliyor.
California eyaletinde, 3081 kilometrekare alana sahip Yosemite Milli Parkında berrak göller, granit kayalıklar, şelaleler, çam ormanları ve sekoya ağaçları dikkati çekiyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan park, ayılarıyla ünlü.
Arizona eyaleti sınırında bulunan, Colorado Nehri'nin 5,5 milyon yıllık hareketleri sonucunda ortaya çıkan Büyük Kanyon'da, sarı, kırmızı, turuncu, pembe, kızıl, kahverengi ve yeşil renklerdeki vadiler, dik bayırlar ve kaya katmanları göze çarpıyor. Kanyonun bazı bölgelerinde derinlik 1600 metreyi buluyor.
Kızılderililerin yerleşim alanlarına ev sahipliği yapan kanyonda yaşayan hayvanlar arasında, California akbabası, çalıkuşu, kırlangıç, sinek kuşu, kuzgun, geyik, koyun, çakal, dağ aslanı, vaşak, siyah ayı, rakun, sincap, Amerika sincabı, kokarca, çıngıraklı yılan ve kertenkeleler bulunuyor.
Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan, dünyanın ilk ulusal parkı olma özelliğini taşıyan Yellowstone Milli Parkı, 8987 kilometrekarelik alan üzerine kurulu. 10 binden fazla sıcak su kaynağına sahip parkta, 300'den fazla gayzer, 300'e yakın şelale bulunuyor. Parkta özellikle Kuzey Amerika boz ayısı, Amerikan kara ayısı, bizon, Kanada geyiği, antilop, çakal ve vaşaklar yaşıyor.
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Iguaçu Milli Parkı (Brezilya)
Brezilya'nın güneyinde yaklaşık 1700 kilometrekarelik alana kurulu Iguaçu Milli Parkı, Arjantin'deki Iguazu Milli Parkı'nın komşusu konumunda. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan, zengin biyoçeşitliğe sahip parkta jaguar, Amerika'ya özgü küçük siyah benekli vahşi kedi, uzun gövdeli ve uzun kuyruklu orta boy tropik yaban kedisi, Harpya kartalı, dev su samuru, tapir, pigme kariyaku, dev karıncayiyen gibi nesli tükenme tehdidi altında hayvan türleri yaşıyor.
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Isla Bastimentos Ulusal Deniz Parkı (Panama)
Bocas del Toro bölgesinde bulunan Isla Bastimentos Ulusal Deniz Parkı,132 kilometrekarelik alanı kapsıyor. Hindistan sakız ağaçlarıyla kaplı kumluk adaları içine alan park, başta timsah, maymun ve deniz kaplumbağaları olmak üzere 10 binin üzerinde bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
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Torres del Paine Milli Parkı (Şili)
Şili Patagonyası içinde, 2420 kilometrekarelik alanda kurulu Torres del Paine Milli Parkında 3 bin metre yüksekliğinde dağların yanı sıra buzul ve fiyortlar dikkati çekiyor. Granit kayalı 3 dağ, parkın sembolü konumunda ve "Akbabaların Tahtı" olarak anılıyor. Çok sayıda göl, tundra ve servi ağacının yer aldığı parkta, puma, kondor, And Dağlarına özgü bir hayvan olan guanako ve gri Patagonya tilkisi yaşıyor.
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