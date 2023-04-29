Dünyadaki en büyük Milli Parklar

Yellowstone, eski ABD Başkanı Ulysses S. Grant'in 1872'deki imzasıyla dünyanın ilk resmi ulusal parkı oldu. Moğolistan hükümetinin 1778'de kurduğu Bogd Han Uul Dağı'nın ise en eski milli park olduğu sanılıyor. Tüm kıtalarda 19. yüzyılın sonundan bu yana yaygınlaşan "milli parklar" kavramının sınırları 1969'da tam olarak çizildi.

Kısmen büyük bir alanı kapsayan milli parklarda, eko-sistemlerin insan eliyle bariz biçimde değiştirilmemiş olması, bitki ve hayvan türlerinin devlet tarafından koruma altına alınması, ziyarete belli koşullar altında izin verilmesi gerekiyor.

En büyük ulusal parklar, ABD'nin yanı sıra Brezilya, Japonya, Hindistan ve Avustralya'da yer alıyor.

Dünyanın gözdeleri arasında Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin rüzgar ve suyun aşındırması sonucu oluşan olağanüstü kaya şekilleriyle tanınan Göreme Milli Parkı da gösteriliyor.