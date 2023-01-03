Gerçek bir Avrupa şehri: Strazburg

Fransa’nın kuzey doğusunda yer alan, Alsace bölgesinin başkenti olan Strazburg, 300 bine dayanan nüfusuyla Fransa’nın en nüfuslu 7. kenti olma özelliğini taşıyor. Ren nehrinin Almanya ile ayırdığı Strazburg bir sınır kenti olması sebebiyle tarihsel açıdan çok büyük öneme sahip. Fransız ve Alman kültürlerinin iç içe geçtiği şehir, tarih boyunca pek çok önemli olay ve devlete ev sahipliği yapmış. 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınmış şehirde farklı kültürlerin buluşmasına tanıklık edebilirsiniz.
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Tarih ve sanat kokan Strazburg'da yürüme mesafesinde karşınıza çıkacak kiliseler, katedraller, rengarenk Alsace evleri çok ilginizi çekecek. Strazburg, Avrupa’nın diğer şehirlerine hem benziyor hem de kendine özgü kalmayı başarıyor.
Nasıl mı?
İşte 17 maddede Strazburg’u keşif rehberi
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1- Basit bir güzellik
Strazburg, coğrafi konumu nedeniyle Avrupa’nın tüm uygarlıklarının, tarihinin ve gelişim aşamalarının merkezi oldu. Bir film setini andıran havasında Orta Çağ Avrupası, Rönesans, Romantizm ve modern sanat bir arada. Eski şehrin dar sokaklarındaki küçük evlerin balkon ve çatıları neredeyse olduğu gibi korunmuş. Kentin etrafını kaplayan su yolları, rengarenk çiçek bahçeleri ve balkonlardan köprülerden sarkan çiçekler sayesinde bir fotoğrafın içinde gezdiğinizi hissediyorsunuz.
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2- UNESCO Dünya Mirası
1988’de UNESCO, Fransa'nın Strazbourg kentinin tarihi merkezinde yer alan, "Büyük Ada" anlamına gelen, etrafı kanallarla çevrili Grande Île'yi Dünya Mirası olarak ilan etti. Bu karar, bir anıt veya yapının değil tüm bir şehir merkezinin miras olarak kabul edilmesi anlamına geliyordu ve bu özelliği ile bir ilktir. 2017’de UNESCO kararını genişletti ve 1871’den 1914 arasında, Prusya’nın dağılmasına kadarki süreçte inşa edilen yeni şehri de miras olarak listeledi.
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3- Tarte flambée, foie gras ve kougelhopf
Strazburg’a özgü Alsas mutfağı, Alman yemek kültürünün Fransız sunumu ile birleştirilmesidir. Bu birleşim sayesinde çok sayıda özel ve ünlü yemek ortaya çıktı. Bunlardan biri 1780’den beri yapılan foie gras’tır. Daha ünlü olan tarte flambée ise pizzaya benzer. Bütün gün yenebilen bir atıştırmalık. Gözleme benzeri bir hamur üzerine çeşitli soslar ve krema, soğan, pastırma gibi malzemelerle hazırlanarak ekmek fırınında pişiriliyor. Tatlı için bir çeşit pudingli kek olarak tarif edebileceğimiz kougelhopf kekini deneyebilirsiniz.
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4- Strazburg Notre Dame Katedrali
Hem girişi hem dışı hem de içi sıra dışı bir mimariye sahip olan Strazburg Katedrali, Victor Hugo tarafından “devasa ve narin bir deha” olarak tanımlanmıştı. 19. yüzyıla kadar Hristiyan aleminin en büyük yapısı olan katedral, Roma bazilikasının üzerine inşa edildi. Katedralin gotik cephesinin merkezindeki pencerenin detayları adeta bir dantel işlemeyi andırıyor. Katedralin asıl muamması ise 1547’de inşa edilen bir astronomik saat. Her gün tam 12:30’da havarilerin oymalarının İsa’nın önünden geçtiği görüntüsü vitraylara yansıyor.
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5- Zamanın durduğu yer
Strazburg’un La Petite France (Küçük Fransa) bölgesi, Ill Nehri’nin batı yakasında kalıyor. Bölgeyi çevreleyen 4 kanal 16 ve 17. yüzyıllardan kalma. 14. yüzyıldan kuleler bulunuyor. Burası 16. yüzyılda askeri hastaneydi. Sokaklar ve evler kadar kafe ve restoranlar da geçmişin izlerini taşıyor.
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6- Kültürler buluşması
Strazburg’un nüfusunun yaklaşık beşte birini öğrenciler ve göçmenler oluşturuyor. Fransa ile Almanya’yı birbirine bağlayan ve ikisinden de etkilenen şehir, tüm yaşayanlarından izler taşıyor. Sanat ve müzik merkezleri, müzeler, 1855’te kurulan filarmoni orkestrası, ulusal tiyatro ve bale salonları ile her türlü kültürel faaliyet hiç durmuyor.
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7- Kleber Meydanı
Noel’de şehrin en büyük ağacının süslendiği, spor ve sanat aktivitelerinin buluşma noktası ve Strazburg’un merkezi olan Kleber Meydanı oldukça eski. Meydana bakan pembe taş bina, Aubette 1770’ten kalma. O dönem askerlerin her gün şafakta buraya gelerek emir aldıkları söyleniyor.
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8- Rohan Sarayı
Rohan Kraliyet ailesinin prenslerinin evi olan Rohan Sarayı, bugün 3 farklı müzenin bulunduğu bir kültür merkezi. Arkeoloji müzesi, güzel sanatlar müzesi ve dekoratif sanatlar müzesi bu binada bulunuyor. Sarayın kendisi ise tam bir mimari sanat eseri.
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9- Kapalı Köprü
Küçük Fransa bölgesinde bulunan kapalı köprülerin aslında üstleri kapalı değil. Su yollarını güçlendirmek için sur olarak inşa edildiklerinden bu ismi almışlar. Köprüler orta çağdan kalma 3 kuleyi birbirine bağlıyor.
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10- Strazburg Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi
Müze gezmeyi çok sevmeyenlerin bile mutlaka uğraması gereken yerlerden biri Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’dir. Vauban Dam’daki müzede Monet, Picasso ve Brauner’in eserleri bulunuyor. Kısa bir turun ardından çatıdan resmi andıran şehir manzarasını izlemek mümkün.
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12- Orangerie Parkı
Tüm şehirlerin merkezinde parklar vardır, Strazburg’daki Orangerie Parkı şehrin nefes alma noktası. İçinde paten pistinin de bulunduğu Orangerie, spor yapmak, yürüyüş, çimlerde uzanmak için harika bir alan. Ayrıca içinde irili ufaklıoyun bahçeleri ve küçük bir hayvanat bahçesi de bulunuyor. Nehirde kano kiralamak, etraftaki sokak satıcılarından dondurma almak ve günün tamamını yeşillik içinde geçirmek son derece dinlendirici.
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11- Zooloji Müzesi
Özellikle aile tatillerinde belki birden fazla kez gidilebilecek sıra dışı bir müze, Zooloji Müzesi. Strazburg’un kendisi değil de çok uzaklardan gelen bir yaşam etkisi sergileniyor. Koleksiyon Antarktika ve Arktik’den gelen dondurulmuş hayvanlar, böcekler ve kelebeklerden oluşuyor.
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13- Tekne turu
Etrafı kanallarla çevrili ve nehir kenarına kurulmuş Strazburg’da tekne turuna çıkabilirsiniz. Hatta şehri gezmenin en kolay, en keyifli ve en hızlı yolu bu turlar olacaktır. Rohan Sarayı önünden kalkan tekneler üstü açık veya kapalı olabiliyor. Turlar tarihi ve şehir merkezi olmak üzere 2 alternatif sunuyor.
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14- Bisiklet turu
Strazburg’u keşfetmenin iki harika yolu var; yürüyerek ya da bisikletle. 500 km bisiklet yolu bulunan şehrin en popüler aracı bisiklet. Ayrıca turistler için hazırlanmış farklı güzergahlar var. Danışma ofisi, 10 km’lik keşif turu için size harita veriyor. Kendine güvenen bisikletçiler için Strasburg çevresinde 85 km’lik bir rotadan Ren Nehrine kadar uzanabilirsiniz.
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15- Strazburg köyleri
Strazburg’un şehir merkezi son derece keyifli ve yapacak çok şey var. Ancak şehrin dışına çıktığınızda kırsal bölgelerdeki köyleri bazı özellikleriyle şehrin merkezinden bile güzel olabiliyor. Colmar köyü, “küçük Venedik” olarak adlandırılan eski bir yerleşim yeri. Eguishem köyü ise yarı ahşap evleri, çeşmeleri ve çiçekli balkonlarıyla son derece güzel. Riquewihr, Fransa’nın en güzel köyü olarak gösteriliyor. Köyler için düzenlenen turlar bulunuyor ve dilediğiniz rotayı seçebilirsiniz.
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16- Avrupa Parkı
Strazburg’un 60 km dışında bulunan Avrupa Parkı (Europa Park), tam bir eğlence merkezi. 85 hektar üzerine kurulu ve 100 farklı oyun alanından oluşuyor. Parkın tamamı, kıtanın farklı ülkelerinin özelliklerine göre dizayn edilmiş. Ayrıca bir de uçuş simülatörü bulunuyor.
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17- Kaleler
Strazburg’un tarihinde çok sayıda krallık, prenslik ve derebeylik hüküm sürdü. Onlardan kalan çok sayıda tarihi kale bugün müze olarak hizmet ediyor. Haut-Koenigsbourg Kalesi, Strazburg’un en çok ziyaret edilen kalesi. Ayrıca etrafındaki ormanda doğa yürüyüşü yapılabiliyor. Haut-Barr Kalesi ise 3 büyük kayanın üzerinde duruyor ve Şeytan’ın Köprüsü (pont du diable) ile birbirine bağlanıyor. Strazburg’a 1 saat mesafede ondan fazla kale var ve özel turlarla gezilebiliyor.
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