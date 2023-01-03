HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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Gerçek bir Avrupa şehri: Strazburg

Fransa’nın doğusunda, Almanya sınırında yer alan Strazburg, ne Fransız ne de Alman. Yemekleri, dili ve kültürü ile ikisinin birleşimi ve gerçek bir Avrupa şehri.
Necmiye Uçansoy

Fransa’nın kuzey doğusunda yer alan, Alsace bölgesinin başkenti olan Strazburg, 300 bine dayanan nüfusuyla Fransa’nın en nüfuslu 7. kenti olma özelliğini taşıyor. Ren nehrinin Almanya ile ayırdığı Strazburg bir sınır kenti olması sebebiyle tarihsel açıdan çok büyük öneme sahip. Fransız ve Alman kültürlerinin iç içe geçtiği şehir, tarih boyunca pek çok önemli olay ve devlete ev sahipliği yapmış. 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınmış şehirde farklı kültürlerin buluşmasına tanıklık edebilirsiniz.

Para birimi: Avro (EUR)
Ortalama kahve fiyatı: €2,50
Ortalama yemek fiyatı (2 kişilik): €12,00
Sıcaklık: Mayıs 20,5 °C, Haziran 19 °C, Temmuz 19,5 °C, Ağustos 19 °C

Tarih ve sanat kokan Strazburg'da yürüme mesafesinde karşınıza çıkacak kiliseler, katedraller, rengarenk Alsace evleri çok ilginizi çekecek. Strazburg, Avrupa’nın diğer şehirlerine hem benziyor hem de kendine özgü kalmayı başarıyor.

Nasıl mı?

İşte 17 maddede Strazburg’u keşif rehberi

  • 1- Basit bir güzellik 

    Strazburg, coğrafi konumu nedeniyle Avrupa’nın tüm uygarlıklarının, tarihinin ve gelişim aşamalarının merkezi oldu. Bir film setini andıran havasında Orta Çağ Avrupası, Rönesans, Romantizm ve modern sanat bir arada. Eski şehrin dar sokaklarındaki küçük evlerin balkon ve çatıları neredeyse olduğu gibi korunmuş. Kentin etrafını kaplayan su yolları, rengarenk çiçek bahçeleri ve balkonlardan köprülerden sarkan çiçekler sayesinde bir fotoğrafın içinde gezdiğinizi hissediyorsunuz.

  • 2- UNESCO Dünya Mirası 

    1988’de UNESCO, Fransa'nın Strazbourg kentinin tarihi merkezinde yer alan, "Büyük Ada" anlamına gelen, etrafı kanallarla çevrili Grande Île'yi Dünya Mirası olarak ilan etti. Bu karar, bir anıt veya yapının değil tüm bir şehir merkezinin miras olarak kabul edilmesi anlamına geliyordu ve bu özelliği ile bir ilktir. 2017’de UNESCO kararını genişletti ve 1871’den 1914 arasında, Prusya’nın dağılmasına kadarki süreçte inşa edilen yeni şehri de miras olarak listeledi.

  • 3- Tarte flambée, foie gras ve kougelhopf 

    Strazburg’a özgü Alsas mutfağı, Alman yemek kültürünün Fransız sunumu ile birleştirilmesidir. Bu birleşim sayesinde çok sayıda özel ve ünlü yemek ortaya çıktı. Bunlardan biri 1780’den beri yapılan foie gras’tır. Daha ünlü olan tarte flambée ise pizzaya benzer. Bütün gün yenebilen bir atıştırmalık. Gözleme benzeri bir hamur üzerine çeşitli soslar ve krema, soğan, pastırma gibi malzemelerle hazırlanarak ekmek fırınında pişiriliyor. Tatlı için bir çeşit pudingli kek olarak tarif edebileceğimiz kougelhopf kekini deneyebilirsiniz.

  • 4- Strazburg Notre Dame Katedrali 

    Hem girişi hem dışı hem de içi sıra dışı bir mimariye sahip olan Strazburg Katedrali, Victor Hugo tarafından “devasa ve narin bir deha” olarak tanımlanmıştı. 19. yüzyıla kadar Hristiyan aleminin en büyük yapısı olan katedral, Roma bazilikasının üzerine inşa edildi. Katedralin gotik cephesinin merkezindeki pencerenin detayları adeta bir dantel işlemeyi andırıyor. Katedralin asıl muamması ise 1547’de inşa edilen bir astronomik saat. Her gün tam 12:30’da havarilerin oymalarının İsa’nın önünden geçtiği görüntüsü vitraylara yansıyor.

  • 5- Zamanın durduğu yer 

    Strazburg’un La Petite France (Küçük Fransa) bölgesi, Ill Nehri’nin batı yakasında kalıyor. Bölgeyi çevreleyen 4 kanal 16 ve 17. yüzyıllardan kalma. 14. yüzyıldan kuleler bulunuyor. Burası 16. yüzyılda askeri hastaneydi. Sokaklar ve evler kadar kafe ve restoranlar da geçmişin izlerini taşıyor.

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