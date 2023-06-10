4. EBRAC EL-BEYT SAAT KULESİ - 601 METRE

Bu muhteşem saat kulesi, Suudi Arabistan'daki bir otel kompleksinin merkezini oluşturuyor. Ana amacı, sadece 300 metre uzaklıktaki kutsal yer olan Mekke Ulu Camii'ni ziyaret eden hacılar için yiyecek ve içecek sağlamak. Sadece bu da değil, aynı zamanda 15 milyar dolarlık (11,91 milyar) toplam inşaat maliyetiyle dünyanın en pahalı ikinci binası.