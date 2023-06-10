Tarihsel olarak dünyanın en yüksek yapısı Mısır'daki Gize Piramitleri'ydi. Zaman içinde teknoloji ve inşaat sektörünü buluşturan dünyanın en yüksek binaları ortaya çıktı.
İnşaat sektöründe yaşanan gelişmelerin mimariyle buluşması sonucunda ortaya çıkan binalardan bazıları yükseklikleri ile diğer yapıları geride bırakıyor. Tarih boyunca en yüksek bina yarışındaki zirve yapıları sizler için haberimizde derledik. İşte yükseklik korkunuzu tetikleyecek birbirinden estetik ve tasarım harikası olan dünyanın en yüksek 15 binası...
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10. CITIC TOWER - 528 METRE
Citic Tower 2018'de açıldı; ofis, otel ve lüks dairelerin karışımından oluşuyor. Binanın takma adı China Zun. Bu isim, binanın tasarımına ilham veren eski bir Çin içki kabından geliyor.
Kule şu anda Pekin'deki en yüksek kule ve şehirde 180 metreden uzun binaların inşa edilmesini yasaklayan yeni mevzuat nedeniyle, muhtemelen uzun bir süre en yüksek bina unvanını elinde tutacak.
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9. TIANJIN CTF FİNANS MERKEZİ - 530 METRE
2019'da açılan Tianjin Kulesi, sürdürülebilirlik düşünülerek inşa edildi. Kendine özgü şekli, bu kadar yüksek bir binada kuvvetli rüzgârların etkilerinden korunmak ve cam kullanımından tasarruf sağlamak için tasarlandı.
Ayrıca, bir deprem sırasında binanın sabit kalmasına yardımcı olmak için 'yumuşak destek' kolon sistemine sahip. Kule, kuzey Çin'in büyük sismik aktiviteye sahip bir bölümünde yer aldığından, bu çok mantıklı bir fikir.
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8. GUANGZHOU CTF FİNANS MERKEZİ - 530 METRE
Tıpkı Tianjin Kulesi gibi Çin'de en olan Guangzhou Kulesi, dünyanın en uzun sekizinci binası.
Bu bina, saatte 72 kilometre hıza sahip dünyanın en hızlı asansörü ile donatıldı. Bu da zemin kattan 95. kattaki otel lobisine sadece 42 saniyede ulaşabileceğiniz anlamına gelir.
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7. TEK DÜNYA TİCARET MERKEZİ - 541 METRE
Tek Dünya Ticaret Merkezi, 11 Eylül terör saldırıları sırasında yıkılan Altı Dünya Ticaret Merkezi'nin yerine inşa edildi. İnşaat 2006 yılında başladı ve 2014 yılında tamamlandı.
Kulede çoğunluğu ofis olmak üzere toplam 94 kat bulunuyor. Lobinin büyük bir bölümünde 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış sanat eserleri sergileniyor.
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6. LOTTE DÜNYA KULESİ - 555 METRE
Lotte World Tower, Güney Kore'de 100 kattan fazla olan ilk binadır. Binanın 10 katında alışveriş merkezleri bulunuyor. 13 yıl boyunca planlanan bina oldukça güçlü bir şekilde inşa edildi. Lotte, 9 büyüklüğündeki depremlere ve çok şiddetli rüzgârlara dayanabilecek şekilde tasarlandı.
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