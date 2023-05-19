Karaburun'da bulunan en güzel 5 koy

Doğa fotoğraflarına meraklıysanız bahar aylarında çeşit çeşit çiçekleri ve sokaklarını fotoğraflayabilirsiniz. Kış aylarında ise Karaburun’un mis kokulu nergisleri ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. Üstelik Çeşme ve Foça’ya da komşu. Henüz bir yazlığım yok diyenler Karaburun tam da sizler için. Çeşme’ye 78 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen daha uygun fiyatlı evlere sahip olabilirsiniz.
Ev alamayanlar üzülmesin. Karaburun’da çadır kurmak isteyen kamp severler de çok iyi rotalar ile karşı karşıya kalacak. Daha normal bir tatil yapayım, giyinip süslenme derdim olmasın, beach clublar olmasın, gece kulüpleri olmasın, kendi müziğimi kendim yapayım, eski yazlık mantığında komşularımla birlikte ziyafet sofraları kurayım, klasik yazlıkçı olayım diyenlere de yer var. Bu kadar sakinlik yeter, bir saatte Çeşme’ye gidip, bir teftiş edeyim, oradan çıkıp Urla’da lezzete doyayım diyenlere de...
Pandemi süresinde kalabalık olmayan yerlere kaçıp, kendimizle kalmaktan daha mutlu olacağımızı gördük ve dedik ki en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Hadi birlikte Karaburun’da sakin tatil yapabileceğimiz yerleri hatırlayalım.
Dolungaz Koyu, Karaburun
Karaburun’un kuzeyinde olan Dolungaz koyu saklanmış, gizlenmiş sizi bekliyor. Ege’ye geldiğinizde yapılacak, gezilecek yerlerin bir numarasına yerleştirin lütfen. Etrafı kayalıklarla, ormanlık alanlarla çevrili. Mavinin her tonunu göreceğiniz deniziyle gerçekten gizli bir cennet. Kafaya koydunuz Dolungaz koyuna gidiyorsunuz. Öyle elimle koymuş gibi bulayım demek yok. Kaybolmadan gitmek istiyorsanız yaşayan yerel halk tarafından yardım rica edin ya da bir kamp severe rastlayın. Kamp sever size detaylarını anlatsın.
Badembükü Koyu, Karaburun
Dalga sesleri eşliğinde, fotoğraf makineniz elinizde, yanınızda sevdiklerinizle birlikte güneşin batışını huzur ile depolayacağınız Badembükü Koyu. Karaburun’a gitme planlarınız varsa kötü bir denizle karşılaşmanız imkânsız. Çünkü herkese, her şeye inat hala bakir. Keşke hep böyle kalsa. Plajlar mangal dumanında, kalabalıklarda, gürültüde, çöplerle talan edilmese. Buranın bakir kalmasının kendi açısından tek şansı, yolun uzak olması. Sakin kalmak isteyenler, gürültü kirliliği, doğa kirliliği, çarpık binalar pahalı beach club olmasın diyenler Karaburun sizi bekliyor.
Gönsüz Koyu, Karaburun
Daha da sakinlik istiyorum. Kuş uçmasın kervan geçmesin bakir bir yer olsun diyorsanız burası tam size göre. Keşke dememek için haritadan yolunu bulup rotanızı buraya doğru çevirin. Karaburun yarımadasının bu tarafında su çok soğuk. Burada herhangi bir işletme olmadığından hazırlıklı gitmekte fayda var. Siz çayınızı, kahvenizi, yiyeceklerinizi mutlaka yanınıza alın. Zira kamp yaparken telefonlarınızın çekmediğini fark ettiğinizi telaşlanmanızı istemem.
Mimoza Koyu, Karaburun
Karaburun’un en güzel koylarından bir diğeri de Mimoza Koyu. Rüzgârsız, dalgasız ve masmavi bir denizi var. Her sokağı denize çıkan, sakin ve berrak bir denize hâkim. Tek kötü yanı çakıl taşlarıyla dolu bir sahili olması ve denizkestanelerinin yoğun olduğu bir koy. Aman dikkat diyelim güneşin ve masmavi denizin keyfini çıkarırken zararlı çıkmayalım.
Bodrum Koyu, Karaburun
Karaburun’un da kendi Bodrum’u var. Diğerlerine nazaran burası daha çok keşfedilmiş. Üstelik ulaşımı da çok kolay merkeze 1 km uzaklıkta olan bu koy mavi bayraklı plajlarından. Üstelik ulaşımı da oldukça kolay araçsız gelen tatil severler için merkezden dolmuşta kalkmakta. Plaj çevresinde bolca yeme içme alanı bulunmakta. Her ne kadar denizin ilk bölümleri taşlık olsa da sonrasında ince bir kum var. Yine de deniz ayakkabısı getirmenizi tavsiye ederim. Deniz oldukça soğuk ve hemen derinleşiyor. Ama suyun temizliği ve berraklığı her şeye değer doğrusu...
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