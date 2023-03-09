Karavanlı kamp alanları

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Kızılçukur, Kapadokya
Uyandığınızda karşınızda uçan balonlar görmek istiyorsanız buyrun Kapadokya'ya! Eşsiz doğa manzarası ve temiz havasıyla kampçılar için cennet olan Kapadokya, gün batımını en güzel haliyle izleyebileceğiniz noktalardan. Bölge, günün farklı saatlerinde bambaşka renklere bürünüyor.
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Aynı zamanda vadide yürüyüş yapmak isterseniz karşınıza birçok kilise çıkacak. Otel yerine çadırda da kalabileceğiniz bölgede onlarca tesis var. Balonların kalktığı Kızılçukur Vadisi’ne bakan herhangi bir yer, kamp atmak için muhteşem bir tercih olacaktır!
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Şahinkaya Kanyonu, Samsun
Samsun Vezirköprü’ye bağlı Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerinde. 1.5 kilometre uzunluğundaki bu kanyon Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu. Burada genellikle sporcular kamp kuruyor. Tesisleşme tam olarak yok. En büyük sıkıntı su. Kamp için gittiğinizde su bulacağınız tek kaynak tekneler. Burada kamp kurduktan sonra tekne turlarına katılabilir, kanyonun tepesine çıkıp doğanın güzelliğine kendinizi bırakabilirsiniz.
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Çünkü burası tekne turu yapılabilen ender kanyonlardan biri. 324 metre yüksekliğe ve yaklaşık 80 metre su derinliğine sahip. Yakın köylere kuzu çevirme için gidebilirsiniz. Kanyonda kano kullanan sporcular var, bu keyfi tatmak için maalesef kendi kanonuzu kendiniz getirmelisiniz.
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Aytepe Yaylası, Kocaeli
Aytepe Yaylası'nın İstanbula uzaklığı 135 km. Haftasonu kamp yapabileceğiniz güzel yerlerden. Birden çok çadır kampı kurabileceğiniz alan ve mesire yeri mevcut. Kamp bölgesinde mağaralar, yürüyüş parkurları, dereler ve kanyonlar ile çevrilidir. Samanlı dağlarında bulunan Aytepe 950 metre rakımlı bir mahalle ve geniş çayırların bulunduğu bir alan. Soğuk dere kanyonuna hâkim sarp kayaların üstünde. Bolca su kaynağu olan Aytepe'de özel tesislerde mevcuttur. Yuvacık'ta bulunan Aytepe'ye araç ile ulaşım oldukça kolaydır.
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