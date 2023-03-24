Kerala: Tanrının Memleketi

Ayurveda’da rahatlayıp gevşeyin

Kerala, Ayurvedik tedavilerin merkezidir. ‘Ayur’ hayat, ‘Veda’ ise bilim ya da bilgi anlamına geliyor. ‘Ayurveda’ ise ‘hayat bilimi’ – Hindistan’da binlerce yıldır uygulanan en eski geleneksel tıp formlarından biri bu. Ayurveda, iyi sağlık ve iyi yaşamı merkezine alan bütüncül bir yaklaşıma sahip. Uzun bir Kerala turundan sonra, rahatlatıcı Ayurvedic terapileri ve masajları ile hem bedeninizi hem de zihninizi rahatlatabilir ve ruhunuzu huzura kavuşturabilirsiniz.