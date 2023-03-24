HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Kerala: Tanrının Memleketi

Hindistan’da bulunan Kerala bölgesi son derece yerinde bir ifadeyle tanınıyor; Tanrı’nın Ülkesi.
Necmiye Uçansoy

Batı Ghat Dağları ile Arap Denizi arasında bulunan baş döndürücü Kerala, büyülü durgun suları, bereketli yeşillikleri, yaban hayatı, el değmemiş sahilleri, zengin sanat ve kültür hayatı, baharat ve çay plantasyonlarıyla unutulmayacak bir deneyim sunuyor ziyaretçilerine.

Bir sonraki seyahat rotanıza Kerala’yı neden dahil etmeniz gerektiğini merak ediyorsanız eğer, aşağıdaki detaylı listemize bir göz atabilirsiniz...

  • Durgun sular 

    Kerala’nın sulak alanları bir yandan harika bir görsel şölen sunarken, bir yandan da insanın içini huzurla kaplıyor. Enteresan biçimleri ile yüzer ev olarak bilinen gemiler zümrüt yeşili sular boyunca süzülüyor; burada bölgenin kendine has florasına ve faunasına tanıklık edebilir, kürek çekebilir ve yetenek abidesi gemi şeflerinin ağız sulandıran yemekleriyle şımartabilirsiniz kendinizi. Bu gemilerden birine binebileceğiniz en iyi yerler, Alleppey, Kumarakom, Kollam, Kasaragod ve Kuttanad.

  • Yaban hayatı ve kuş gözlemi 

    25’ten fazla yaban hayatı koruma alanı ve ulusal park içeren Kerala, safari dahilinde vahşi hayvanları, göçmen kuşları ve doğal hayatı gözlemlemek için ideal bir yer. Wayanad Koruma Alanı, Parambikulum Kaplan Rezervi, Mangalavanam Kuş Koruma Alanı, Mathikettan Shola Ulusal Parkı ve Periyar Kaplan Rezeervi en popüler gözlem bölgelerinden.

  • Baharat, kahve ve çay plantasyonları 

    Kerala’daki baharat, çay ve kahve plantasyonları, tablo gibi manzaraları ve bölgeye has lezzetleri ile ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Eyalet boyunca onlarca plantasyon mevcut; ancak bunların en ünlüleri Munnar, Wayanad ve Thekkady. Buralarda bir yandan çeşit çeşit çay örneklerinin tadımını yapabilir, bir yandan da kendinizi doğal güzelliklerin büyüsüne bırakabilirsiniz.

  • Kumsal gezileri 

    Kerala’da baş döndüren görüntüleriyle uçsuz bucaksız, el değmemiş birçok kumsal bulunuyor. Burada doyasıya dinlenebilir, romantik geziler yapabilir, su sporları ile keyfinize bakabilir ve büyüleyici gün batımının karşısında doğanın güzelliğine doyabilirsiniz. Kovalam, Kappad, Kannur, Varkala, Cherai, Marari ve Bekal bölgedeki en güzel kumsallar olarak biliniyor.

  • Macera tutkunlarına 

    Macera yaşamaya meraklıysanız eğer, Kerala’da bir an bile sıkılmayacağınıza emin olabilirsiniz. İnsanı heyecanlandıran sahillerde su sporları yapabilir, vahşi doğada safariye çıkabilir, bisiklet sürebilir, tırmanış yapabilir, bambu rafting deneyebilir ya da balık tutabilirsiniz.

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