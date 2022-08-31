Küçük nehirlerle çevrili ve doğanın içine gizlenmiş bu manastır, özellikle bahar aylarında harika fotoğraflar sunduğu için doğa fotoğrafçılarının da en çok uğradığı yerler arasında.

19. yüzyılda inşa edilen Kirazlı Manastırı, Kyzikos Antik Kenti‘ndeki ana tanrıçaya adanan bir tapınağın üzerine inşa edilmiş. Sonrasında bölgedeki Rumlar tarafından dini merkez olarak kullanılmış en çok. Mübadeleden sonra terkedilmiş. Günümüzde Kirazlı Manastırı‘ndan geriye sadece dış duvarları kalmış. Yeşillikler arasında, harabe şeklindeki bu tarihi duvarlar, gizemli bir hava yaratmıyor değil.

Antik dönemde Didumus Dağı olarak bilinen dağın eteğinde bulunan Kirazlı Manastırı, kilise ve yapı gruplarından oluşan bir komplekstir. Duvar tekniğine göre; 19'uncu yüzyılda (1800’lü yıllar) Rumlar'ın kullandığı bir dini anıt yapı olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut temellerden ve duvar kalıntılarından bodrum üzerine iki katlı olduğu görülmektedir. Bugün mevcut olan kilisenin, güney duvarı ile absis duvarının bir kısmı ayakta ve yüzeyde bulunmaktadır. Ormanlı Köyü manastır kalıntısı, Ballıpınar Köyü kilise kalıntısı, Karşıyaka Beldesi kilise kalıntıları da bulunmaktadır.

Nasıl Gidilir: Bandırma-Erdek asfaltına 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı Manastırı'na gitmek için Bandırma'dan gelişe göre Erdek Düzler Mahallesi'nin içinden sağa girilir. Kyzikos kalıntılarının yakınından geçilerek, Belkıs Köyü içinden yukarı devam edilir. Yukarı Yapıcı Köyü'ne varınca köye girmeden sağa ayrılan yoldan devam edilir. Yukarı Yapıcı Göleti'ne varmadan sağa ayrılan yola devam edilerek, 2 kilometre aşağı inince Kirazlı Manastırı kalıntılarına varılır. Manastırdan sola giden yolla devam edilirse Ballıpınar (Kocaburgaz) Köyü'ne varılır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Ulaşım

Bandırma-Erdek asfaltına 17 km. uzaklıkta bulunan Kirazlı Manastırına gitmek için Bandırma' dan gelişe göre Erdek Düzler Mahallesinin içinden sağa girilir. Kyzikos kalıntılarının yakınından geçilerek, Belkıs köyü içinden yukarı devam edilir. Yukarıyapıcı köyüne varınca köye girmeden sağa ayrılan yoldan devam edilir. Yukarıyapıcı göletine varmadan sağa ayrılan yola devam edilerek, 2 km. aşağı inince Kirazlı Manastırı kalıntılarına varılır. Manastırdan sola giden yolla devam edilirse Ballıpınar (Kocaburgaz) köyüne varılır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.