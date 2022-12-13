Likya Yolu Tekke yarımadası boyunca, Fethiye ile Antalya arasında bulunuyor. Son derece yüksek bir kültür düzeyine sahip olan Likyalılar, Geç Tunç Çağından Roma İmparatorluğunun sonlarına kadar bölgede yaşamışlar. Perslerin ve Büyük İskender’in hükmü altında yaşamış, Yunan kültüründen etkilenmiş ve bir süre Roma şehri olarak var olmuşlar. Likyalılar, Bizans Hristiyanları gelene dek bölgede derin izler bırakmışlar.

Likya Yolu kaç km?

Yaklaşık 550 kilometre süren yolu tek seferde yürümek ortalama olarak 29 gün sürüyor. Çok kolay bir yol değil. Kulağa yorucu geliyor, değil mi? Bu yüzden de tek seferde yürümek pek tercih edilmiyor.

Neyse ki yol boyunca kalaylıkla erişim sağlayabileceğiniz sayısız plaj ve bolca güneş ışığı ve deniz var. İster tüm gün güneşin koynunda yatmanın peşinde bir sahilci olun, isterseniz doğanın bağrından kopup gelmiş bir maceracı; burada herkes için bir şeyler var.

Likya Yolu'nu ilk kim yürüdü?

Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Beldibi beldesine kadar uzanan bu yol, antik zamanda bölgede yaşamış Likya Uygarlığı sebebiyle bu ismi almış. Teke Yarımadası’nda konumlanan yolun kuzeyinde Burdur’un Gölhisar ilçesi, güneyinde pırıl pırıl Akdeniz, batısında Muğla’nın Köyceğiz ilçesi ve doğusunda Antalya’nın merkezi yer alıyor. Likya Yolu ilk olarak 1999’da, İngiliz bir turist olan Kate Clow tarafından yürünmüş. Günümüze de hala taşınan, işaretlediği noktalar sayesinde kaybolma olasılığımız azalıyor.

Likya Yolu nereden başlayıp nerede bitiyor?

Dünyanın en uzun yürüyüş parkurlarından biri olan Likya Yolu'nda yürümek için çok sayıda rotadan birini seçebilirsiniz. Fethiye’den başlayarak verilen rota, tersten de başlanabiliyor, şu şekilde oluşuyor: Ovacık, Faralya, Kabak, Alınca, Bel, Gavurdağı, Xanthos, Kınık, Akbel, Patara, Kalkan, Sarıbelen, Gökçeören, Çukurbağ, Kaş, Liman Ağızı, Boğazıcık, Üçağız, Çayağız, Myra, Finike, Karaöz, Adrasan, Çıralı, Tekirova, Roman Bridge, Göynük Yayla, Göynük, Hisarçandır, Çitdibi, Geyikbayırı

Bu noktalardan oluşturulacak en keyifli parkurlardan biri Karaöz – Adrasan – Çıralı rotası. Yolun en turistik noktalarını içeren rotanın en keyif verici ise yanı nefes kesici manzaraları. Toplamda 47 km süren yolu, tek günde yürümek zor olacağı için Adrasan otellerinde konaklayabilir veya uygun gördüğünüz ilk yerde kamp kurabilirsiniz.

Göynük Yayla – Çitdibi ise en zorlu parkurlardan biri olarak görülür. Yaklaşık 45 km süren bu rotanın zorlu yanı, çok dik tırmanışlar içermesi. Göynük Milli Parkı’nda çadır kurulmasına izin verilmediği için Göynük pansiyonlarında ve otellerinde konaklamak mümkün.

Rotanın önde gelen noktalarını şu şekilde sıralayabiliriz