Madrid’de mutlaka görmeniz gereken 10 turistik yer

Maceralarını biraz daha bilinçli ve planlı yaşamayı tercih edenlerdenseniz eğer, tam size göre bir liste hazırladık. İster bu İspanyol başkentinde yaşıyor olun, isterseniz birkaç günlük bir kaçamak peşinde olun; Madrid’de bulunan bu 10 noktayı görmeden geçmeyin.
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Gran Via
Başkentin merkezindeki turizmin ve alışverişin kalbi olarak görülen bu cadde, C/Alcalá’dan başlıyor ve 1,3 km sonunda Plaza de España’da bitiyor. Gran Via, geçtiğimiz bir asır boyunca, iktidardaki hükümetlerin tercihine göre farklı farklı isimler almış. Bu ikonik cadde, 1981 yılındaki İspanyol Demokrasiye Geçiş Süreci’nde Gran Via olarak adlandırılmış. Gran Via, kadim tarihi boyunca hem Madrid’in ilk mağazalarına ev sahipliği yapmış hem de şehirdeki en iyi eğlence noktalarından biri haline gelmiş.
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Museo del Prado
Geniş bir neo-klasik yapı içerisinde bulunan Prado, İspanya’daki en önemli sanat müzesi olarak görülüyor. Prado, son yıllarda son derece kapsamlı bir büyüme programına alındı; Rafael Moneo tarafından tasarlanan küp şeklindeki tartışmalı bina, çoğunlukla geçici sergiler için kullanılıyor. Prado’daki en ünlü sanat eserleri arasında Diego Velázquez’in ‘Las Meninas’ı, Francisco de Goya’nın ‘3 Mayıs 1808’i ve Hieronymus Bosch’un ‘Dünyevi Zevkler Bahçesi’ bulunuyor.
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Palacio Real (Kraliyet Sarayı)
III.Carlos’tan XIII.Alfonso’ya, birçok İspanyol monarşisinin yaşadığı bu yapı, şu anda kraliyet elitlerinin şatafatlı ve lüks yaşantılarını gözler önüne seren bir müze olarak kullanılıyor. Mimaride, Bernini’nin Paris’teki Louvre’da uygulamak üzere hazırladığı eskizlerden ilham alınmış. Yapıda bulunan 3000 adet odanın dekorasyonu, iktidarı ele geçiren her bir hükümdarın spesifik zevkine göre yeniden tasarlanmış. Özellikle de Sabatini’nin merdivenlerini, taht odasını ve Kraliyet Şapelini görmeden geçmeyin.
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El Retiro Parkı
118 hektar alan kaplayan bu park, yerli halkın boş zamanlarında en çok vakit geçirdiği yeşil alanlardan biri. Parkta yalnızca uçsuz bucaksız yeşillikler ya da bakımlı ağaçlar bulunmuyor; bu bölge, geçmiş yüzyıllara ait birçok sanat eseri ve anıtı bünyesinde barındırıyor - José Grases Riera tarafından yapılan XII. Alfonso anıtı, şu anda Prado Müzesi’nin dahilinde olan bir zamanların popüler balo salonu Casón del Buen Retiro ve 1887 yılında Filipinler Sergisi için inşa edilen Palacio de Cristal gibi. Muhteşem bahçeleriyle baş döndüren El Retiro’da bir de gül bahçesi Casa de Vacas kültür merkezi, sayısız çeşme ve heykel – meşhur ‘Ángel Caído’ (Düşmüş Melek) de dahil olmak üzere – bulunuyor.
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Plaza Mayor
Bu ikonik nokta, şehrin tarihi bölgesinin tam kalbinde yer alıyor. 15.yy’ın en popüler çarşısı olan bu alan, şimdilerde Madrid Turizm Merkezi’nin yönetim merkezi olarak görev yapıyor. Meydanın ortasındaki III.Felipe’nin atlı heykeli, Giambologna tarafından tasarlanmış, 1616 yılında Pietro Tacca tarafından tamamlanmış. Bölgedeki bir diğer önemli yapı ise Arco de Cuchilleros – meydana ulaşım sağlayan dokuz kapıdan en meşhuru. Bu kemerli geçit Juan Villanueva’nın yaratılarından biri.
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