Madrid’de mutlaka görmeniz gereken 10 turistik yer

El Retiro Parkı

118 hektar alan kaplayan bu park, yerli halkın boş zamanlarında en çok vakit geçirdiği yeşil alanlardan biri. Parkta yalnızca uçsuz bucaksız yeşillikler ya da bakımlı ağaçlar bulunmuyor; bu bölge, geçmiş yüzyıllara ait birçok sanat eseri ve anıtı bünyesinde barındırıyor - José Grases Riera tarafından yapılan XII. Alfonso anıtı, şu anda Prado Müzesi’nin dahilinde olan bir zamanların popüler balo salonu Casón del Buen Retiro ve 1887 yılında Filipinler Sergisi için inşa edilen Palacio de Cristal gibi. Muhteşem bahçeleriyle baş döndüren El Retiro’da bir de gül bahçesi Casa de Vacas kültür merkezi, sayısız çeşme ve heykel – meşhur ‘Ángel Caído’ (Düşmüş Melek) de dahil olmak üzere – bulunuyor.