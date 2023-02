Madrid’de mutlaka görmeniz gereken 10 turistik yer

Gran Via

Başkentin merkezindeki turizmin ve alışverişin kalbi olarak görülen bu cadde, C/Alcalá’dan başlıyor ve 1,3 km sonunda Plaza de España’da bitiyor. Gran Via, geçtiğimiz bir asır boyunca, iktidardaki hükümetlerin tercihine göre farklı farklı isimler almış. Bu ikonik cadde, 1981 yılındaki İspanyol Demokrasiye Geçiş Süreci’nde Gran Via olarak adlandırılmış. Gran Via, kadim tarihi boyunca hem Madrid’in ilk mağazalarına ev sahipliği yapmış hem de şehirdeki en iyi eğlence noktalarından biri haline gelmiş.