Mezopotamya'nın altın üçgeni: Çınar

İlçenin gastronomi alanında da tanıtımını yaptıklarını ve Zerzevan Kalesine has bir tatlı olan "Globi" için de çalışma başlattıklarını aktaran Büyüknalçacı, "Biz bunu Zerzevan tatlısı olarak tescillettik ve kadın kooperatifimiz tarafından üretimini sağladık. Hem onların gündelik hayatta maddi ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de Zerzevan'ın böyle bir tatlısı olduğunu Diyarbakır'a ve Türkiye'ye tanıtımını yapacağız." dedi.