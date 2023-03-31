Muhteşem yerlere götüren 19 film
Bu filmlerin başrolünde, muhteşem manzaralar var. Film tavsiyesi arayanlar için yolculuk temalı filmlerden bir derleme hazırladık.
Internette kolayca bulabileceğiniz bu filmlerle koltuğunuzdan kalkmadan dünyanın en muhteşem yerlerine yolculuk yapabilirsiniz.
1- Yaban – Wild (2014)
Film gerçek bir hikaye ve Cherly Strayed’ın biyografisinden uyarlandı. Cherly hayatının en zorlu döneminden geçmektedir ve hayata yeniden sarılabileceği, geçmişiyle yüzleşip geleceğini tasarlayabileceği bir yolculuk için uzun bir yürüyüşe çıkar. Nick Hornby’nin senaryosunu yazdığı, Reese Witherspoon’un başrolünü oynadığı filmin yönetmeni Jean-Marc Vallee. Film, senaryonun geçtiği rotadaki mekanlarda çekildi. ABD’de Oregon eyaletindeki Mojave Çölü’nden Hood Dağı’na giden yol kullanıldı ve Crater Gölü, Cascade’deki Tanrılar Köprüsü, Washington sınırı filmin doğal seti oldu.
2- Çöldeki İzler – Tracks (2013)
Bir başka biyografi uyarlaması olan Çöldeki İzler, Avustralya çöllerinde çekildi. Robyn Davidson, Avustralya’da Alice Springs’ten Hint Okyanusu’na kadar çölü deve üzerinde 9 ayda geçerken yanında sadece köpeği vardır, bir noktada fotoğrafçı Adam ile karşılaşana kadar... Avustralya’nın benzersiz doğasında çekilen fil Uluru ve Coffin Bay gibi kıtanın doğa harikası yerlerini set olarak kullandı.
3- Özgürlük Yolu – Into The Wild (2007)
Christopher McCandless, sahip olduğu tüm parayı ve varlığını hayır kurumlarına bağışlar ve Kuzey Amerika’dan Alaska’ya doğru, yabanda yeni bir hayata yürümeye başlar. Into The Wild, türünün en ünlü örneklerinden biri, yönetmenliğini Sean Penn yaptı ve başrolünde aktör Emile Hirsch yer aldı. Çekimlerde yolun kendisi sete dönüştürüldü; Tahoe Golü, Beard’s Hollow, Colorado Nehri ve vahşi atların geçiş yolları kullanıldı.
4- Lion (2016)
6 dalda Oscar’a aday gösterilen film Hindistan’da geçiyor. Gerçek bir hikayeden uyarlandı. Hintli bir çocuk olan Saroo, Kalküta’ya giden bir trende kendisini evsiz halde bulur. Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinilir. Yıllar sonra büyüyen Saroo, geçmiş anılarını ve gerçek ailesini bulmak için Hindistan’a geri döner. Ana çekim mekanı olarak Hindistan kullanılsa da filmde Tazmanya manzarası da bulunuyor.
5- Kızgın Güneş - Under the Tuscan Sun (2003)
Yeni boşanmış ve hayata tekrar başlamaya hazırlanan Frances Mayes’e arkadaşları Toskana’ya bir yolculuk hediye ederler. Bu yolculukta harabe haline gelmiş bir eve aşık olur ve satın alır. Evin tamiratı sırasında birbirinden ilginç insanlarla tanışır, aralarında eksantrik İngiliz bir aktör de bulunmaktadır. Film Arezzo yakınlarından Cortana’nın nefis manzarasında çekildi.
6- Vahşiler Firarda - Hunt for the Wilderpeople (2016)
Yeni Zelanda kırsalındaki bir yürüyüşün hikayesini anlatan komedi-drama türü filmin yönetmeni Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi. Koruyucu annesini kaybeden Ricky, yeniden devlet yurduna gönderilecektir. Koruyucu babası Hector ile birlikte onları kimsenin bulamayacağı bir yürüyüşe çıkarlar. Auckland bölgesinde çekilen filme muhteşem doğa manzarası eşlik ediyor.
7- Yol – The Way (2010)
Martin Sheen’in başrolünü oynadığı film, oğlunu kaybeden bir babanın Galiçya’daki ruhani yolculuğunu ve bu sırada karşılaştığı eğlenceli, ilginç karakterleri anlatıyor. Dünyanın en ünlü rotalarından Santiago de Compostela’da çekildi ve filmde Martin Sheen’in oğlunu canlandıran Emilio Estevez aynı zamanda filmin yönetmeni.
8- Yolda - On the Road (2012)
1940’ların sonu 1950’lerin başında Jack Kerouac’ın romanından uyarlanan film, sinema tarihinin en ünlü yol hikayesi olarak kabul edilir. Kitap yazıldıktan ancak 55 yıl sonra sinemaya uyarlanabildi. Yazar olan Sam Riley, Denver’dan Kuzey Carolina, San Francisco ve Meksika’ya doğru, bazen araba bazen de otobüsle yolculuk etmektedir. Yolda karşılaşacağı insanlar ise macerasına katılırlar. Filmin ünlü kadrosunda Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Amy Adams, Tom Sturridge ve Kirsten Dunst yer alıyor.
9- Kaptan Fantastik - Captain Fantastic (2016)
Pasifik’in kuzey batısındaki ormanlarda çekilen filmin sadece görüntüleri değil, doğal orman sesleri de oldukça büyüleyici. 6 çocuğu ile ormanda ve medeniyetten uzakta bir hayat süren Ben’in ve çocuklarının hayatı tamamen değişmek üzeredir, kentten ormana yürüyenlerin aksine, Ben’in ailesi ormandan kente yolculuğa çıkacaklardır. Ünlü aktör Viggo Mortensen filmde en başarılı performanslarından birine imza attı.
10- Küs Kardeşler Limited Şirketi - The Darjeeling Limited (2007)
Wes Anderson’ın yönettiği, Owen Wilson, Adrien Brody ve Jason Schwartzman’ın başrollerini oynadığı film Hindistan’ın en ünlü tren yolu rotalarından birinden geçiyor. 3 kardeşin bağlarını yeniden kurduğu bir hikayeyi anlatıyor. Rajasthan ana çekim merkezi olsa da filmin yolu Himalayalara kadar uzanıyor.
11- Gün Doğmadan - Before Sunrise (1995)
Julie Delpy ve Ethan Hawke’ın başrollerini paylaştığı Gün Doğmadan, Venedik’te romantik bir buluşma akşamının kentin sokaklarında bir yürüyüşe dönüştüğü bir hikayeyi anlatıyor. Şehrin gece karanlığında yollar ve meydanlar boyunca yürüyen ikilinin eğlenceli sohbeti aşkın aslında ne kadar kolay yakalanabildiğini anlatıyor.
12- Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı - The Secret Life of Walter Mitty (2013)
James Thurber’ın kısa hikayesinden filmleştirilen ve Ben Stiller’ın en iyi filmlerinden biri kabul edilen Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı, Life dergisinde masa başı işinde çalışan Walter, ünlü fotoğrafçı Sean O’Connell (Sean Penn)’ın kayıp negatiflerini aramaya çıkar. İzlanda, Grönland ve Himalayalar’a kadar uzanan hikaye dünyanın en güzel manzaralarında çekildi.
13- Kestirme Yol - Meek’s Cutoff (2010)
1845’te Oregon Çölü’nü geçmeye çalışan bir grup yolcunun, çok da güvenilir olmayan rehberleri ile olan hikayesini anlatan film tarihi bir yolculuk hikayesi. Kadınların toplumdaki rolünün nasıl yavaşça değiştiğini de geri planda hikayenin içinde görebiliyorsunuz. Başrollerde Michelle Williams, Shirley Henderson ve Zoe Kazan var.
14- Kayıp Şehir Z - The Lost City of Z (2017)
Kaşif Percy Fawcett, Amazon Ormanları’nın içinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve kayıp bir medeniyetin izini sürer. Filmin ünlü oyuncu kadrosunda Charlie Hunnam, Sienna Miller ve Robert Pattinson yer alıyor.
15- Fitzcarraldo (1982)
1982 yapımı Fitzcarraldo, türünün en önemli yapıtlarından biri. Peru’da kauçuk baronu Carlos Fitzcarrald, Peru Amazonlarındaki Iquitos’ta bir opera binası yapmak ister, bunun için uygun bir arazi bulabilmek için ünlü Pachitea nehrini bir botla keşfe çıkması gerekecektir. Brezilya ve Peru’nun vahşi doğasında çekilen film hem mekanları hem de sinematografisi açısından bir başyapıt.
16- Paris’ta 2 Gün - 2 Days In Paris (2007)
Julie Delpy’nin yazıp yönettiği ve aynı zamanda da başrolünü oynadığı film romantik bir şehir yolculuğu hikayesi. Marion, New York’ta fotoğrafçı olarak çalışmaktadır, 2 günlüğüne erkek arkadaşı Jack’in yanına Paris’e tatile gider. Paris’in ünlü sokak ve meydanlarında çekildi ve şehirde bir tur hissini son derece başarılı bir şekilde veriyor.
17- Bruges - In Bruges (2008)
İki tetikçi, Ken ve Ray, Bruges’e bir işi halletmek için gönderilirler. Turist gibi davranıp beladan uzak durmaları gerekmektedir ama bunu başarabilmeleri çok zor olacaktır. Brendan Gleeson ve Colin Farrell’in başrolünü paylaştığı filme tarihi şehrin manzarası eşlik ediyor.
18- Roma Tatili - Roman Holiday (1953)
1953’ün Roma’sına giden film, Audrey Hepburn’ün başrolü oynadığı bir klasik. Amerikalı muhabir (Gregory Peck), Roma’ya tatile gelen Prenses Ann’in korumalarını atlatıp tek başına Roma sokaklarında dolaşan genç kadının aslında kim olduğundan habersizdir. Prensesin kaybolduğu haberleri yayılmaktayken ikili Roma’nın güzellikleri arasında dolaşmaktadır.
19 - Küçük Gün Işığım - Little Miss Sunshine (2007)
Hoover ailesi, uzaktan bakılırsa oldukça sıradan ve modern bir Amerikan ailesidir. Ancak birbirlerine taban tabana zıt üyeleriyle ve çatışmalarıyla aslında hiç de öyle değildir. Küçük, akıllı ancak şişman kızları Olive'in tüm hayali ülkenin öteki yakasında düzenlenecek bir güzellik yarışmasına katılmaktır. Eski bir minibüse atlayarak yola çıkan aile, bu yolda bir aile olmanın ne demek olduğunu yeniden keşfedecektir.