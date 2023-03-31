15- Fitzcarraldo (1982)

1982 yapımı Fitzcarraldo, türünün en önemli yapıtlarından biri. Peru’da kauçuk baronu Carlos Fitzcarrald, Peru Amazonlarındaki Iquitos’ta bir opera binası yapmak ister, bunun için uygun bir arazi bulabilmek için ünlü Pachitea nehrini bir botla keşfe çıkması gerekecektir. Brezilya ve Peru’nun vahşi doğasında çekilen film hem mekanları hem de sinematografisi açısından bir başyapıt.