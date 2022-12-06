Split'te nerede yemek yenir?

En popüler restoranlardan biri, eski şehirde bulunan, Unesco listesinde yer alan, Diocletianus Sarayı’na birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bir ara sokakta bulunan Villa Spiza. Burası küçük ve yoğun bir mekân. Split yerlilerinin de gözdesi. Menü her sabah el yazısıyla yazılıyor ve o mevsime uyan ne varsa onu sunuyorlar. Brujet (balık yahnisi) ya da pazı ile yapılan Soparnik böreği gibi geleneksel Hırvat yemeklerini bulabilirsiniz. Izgara balık ve kabuklu deniz ürünleri yemekleri her zaman lezzetlidir.

Daha üst düzey bir restorana gitmek isterseniz eski şehrin doğusunda, 20 dakikalık yürüme mesafesindeki Dvor’a gidebilirsiniz. Dvor’un şefi, Hırvatistan’ın en iyi şeflerinden biridir. Restoranın terasından Firule sahilini izleyebilir, denizde picigin (Split’e özgü bir spor) oynayan insanları görebilirsiniz.

Taze meyve ve sebzelerin, peynirlerin ve zeytinyağların satıldığı harika bir yerel pazar da var. Bazı tezgahlar 50 yıldır kuruluyor, kesinlikle sohbet etmelisiniz.

Şehrin kıyı şeridinde yürümeye başladığınızda küçüklü büyüklü bir çok kafeye rastlayacaksınız. Bu kafelerde İtalyan etkisi ve tatları hakim. Kalamarlı veya karidesli risotto Hırvatlar’ın favorisi. Mönülerde yerel lezzetleri de tadabilirsiniz. Cevapi, kuzu veya domuz kıymasından köfte. Soğan ve süzme peynirle servis ediliyor. Ajvar, ünlü bir meze. Patlıcan, acı biber ve sarımsakla yapılıyor. Özel Dalmaçya salamlarından denemeyi de unutmayın. En popüler restoranlardan bazıları Nostromo, Picaferaj, Cetina, Kod Joze, St. Rita, Shook. Restoranların bazılarında kredi kartı kabul edilmiyor. Yanınızda nakit taşımayı ihmal etmeyin.

Split'te nereler gezilebilir?

Şehirde muhteşem müzeler var. En sevilenlerden biri Split halkının geçmişte nasıl yaşadığını gösteren, mücevherden çömleklere kadar her şeyin sergilendiği Etnografya Müzesi. 1700 yıllık şehrin her yerinde Roma İmparatorluğu dönemine ait duvar ve tapınak kalıntılarıyla karşılaşabilirsiniz. Şehrin kalbi, merkezdeki Diocletian Sarayı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. 4. yüzyılın başında İmparator Diocletianus için inşa edilen saray kompleksini mutlaka ziyaret edin. Diocletian Sarayı’nın etrafında Roma dönemine ait yapılarla çevrili Persitil Meydanı'nı mutlaka görmelisiniz. Diocletianus'un anıt mezarının bulunduğu Aziz Duje Katedrali'ne uğramayı unutmayın. Ana yapısı M.S. 350 yılına kadar dayanan bu bina dünyadaki en eski katedraller arasında yer alıyor.

Ayrıca, Dalmaçya bölgesinde ayakta kalan en eski tiyatrolardan biri olan Ulusal Tiyatro’yu da görmelisiniz. 19. yüzyılın sonlarından kalma bu görkemli neobarok binada sahnelenen bale, opera ve konserleri izlemek de kesinlikle ömrünüzün sonuna kadar unutamayacağınız bir deneyim olacaktır.

Split’te mutlaka görülmesi gereken iki Sfenks var. Biri Peristil meydanında, diğeri Jüpiter tapınağının içinde. İmparator Diocletian tarafından Mısır’dan getirtilmiş bu Sfenksler. Ünlü Hırvat heykeltıraş Ivan Mestrovic’in tüm eserlerini Mestrovic galerisinde görebilirsiniz. Jüpiter tapınağı olarak bilinen Antik Roma tapınağı şimdi St. John kilisesi olarak faaliyet gösteriyor.

Doğada yapılacak neler var?

“Split’in ciğerleri” denilen bir park olan Marjan Tepesi’ne yürüyüş yapabilirsiniz. Brač ve Šolta adalarına kadar uzanan hatta Hvar’ın bir kısmını da görebildiğiniz müthiş bir manzarası vardır. Tepe; bisiklet sürmek, kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler arasında en popüler yerlerdendir. Marjan Tepesi’ne Riva’nın batısından, sahil şeridindeki yürüyüş parkurunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Split’in hemen dışında, "Split Alpleri" olarak da bilinen Mosor Dağları’nda yürüyüş parkurları vardır. Yazın yürüyüş yapmak için çok sıcak olabiliyor ama muhteşem manzarasıyla sonbahar ve kış aylarında kesinlikle görmeye değer.

Split’ten feribota binip elli dakikalık bir yolculuğun ardından Brač’a varabilirsiniz. 2021’de Brač’ta 140 kilometrelik Via Brattia yürüyüş parkuru açıldı. Adayı dolaşan bu parkur, tam 12 önemli noktayı birbirine bağlıyor. Tarihî ve dinî önem taşıyan yerleri ziyaret edebilir, doğal güzellik bölgelerine de uğrayabilirsiniz.

Split'te gece hayatı nasıldır?

Hırvat edebiyatının babası olarak bilinen Marcus Marulus, Split’te doğdu ve çocukken yaşadığı gotik saray, şimdi Marvlvs Library Jazz Bar olarak hizmet sunuyor. Barın duvarları kitaplıklarla kaplı ve rakia’dan tutun, pošip gibi şaraplara kadar çeşitli Dalmaçya içkileri deneyebilirsiniz. Kokteyl denemek istiyorsanız Noor’u deneyebilirsiniz. Acı biberli tekila ile yapılan Spicy Sunset’in de bulunduğu yaratıcı bir menüleri vardır.

Michelin yıldızlı Kinoteka restoranın barı da iyi şaraplar sunar. Dalmaçya’nın en önemli üzümlerinden biri olan plavac mali'yi sipariş edip 15. yüzyıldan kalma avluda geçmişe seyahat edin.

En trendy mekan Red Room. Diocletian Sarayı’nın yakınında. Hem genç sanatçılar sahneye çıkıyor, hem de ünlü DJ’ler kalabalığı coşturuyor. Bernadov Prilaz köşesindeki Bifora ve onun hemen yakınındaki Planet Jazz da popüler mekanlardan. Dosud Caddesi’ndeki Academia Ghetto Club sanatçı mekanı. Bacvice’deki Tropic Club Equador güzel manzaralı, gayet şık bir mekan.

Nerede konaklayabilirsiniz?

Şehrin ana meydanı olan Pjaca’da yer alan Santa Lucia Heritage Hotel, 17. yüzyıldan kalma bir binada yer alır. Yakın zamandaki tadilatların ardından otel kesinlikle muhteşem bir hava kazandı. Çatı katındaki bara çıktığınızda eski şehir ayaklarınızın altında olacaktır.

Ekstra etkinlik

Ağustosta ziyaret ediyorsanız UNESCO tarafından anılan bir diğer etkinliği kaçırmayın. 1717 yılından bu yanan Sinj'de (Split'ten yaklaşık 45 dakika uzaklıkta) yapılan Sinjska Alka at yarışı turnuvası.