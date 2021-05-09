Yeryüzündeki en görkemli 12 piramit

Piramitler denince akıllara Mısır gelir. Gösterişli Giza Piramitleri, dünya çapında fenomen hale geldi ve herkes tarafından bilinir. Ancak piramit yapılar, Mısırlılarla aynı dönemde ve onlardan çok uzaklardaki farklı uygarlıklar tarafından da yapıldı. Birbirleriyle hiçbir iletişimleri olmasa da aynı dönemin insanları için bu üçgen yapılar son derece önemliydi.

İnşaat ve mühendisliğin en üst noktası olarak kabul edilen dev piramitlerin nasıl yapıldığı bugün hala tam olarak çözülemedi. Tabandan tavana kadar daralarak metrelerce yüksekliğe ulaşırken kullanılan dev taşlar nasıl taşındı?

Dünyanın en eski piramidi Mısır’daki 4700 yıllık Djozer’dir. En büyüğü ise Meksika’da Cholula’dır. Peru, Sudan, Meksika, İtalya, Irak başta olmak üzere çok sayıda antik piramit, gizemlerinin çözülmesini bekliyor.