Yılın en iyi seyahat rotaları

Giriş: 11.01.2023 - 18:01 - Güncelleme: 12.01.2023 - 15:54
İşte National Geographic'in kültür, macera, aile, doğa ve sosyal hayat olarak 5 kategoriye ayırdığı seyahat rotaları...
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AİLE ROTASI
İSVİÇRE
Doğası ile meşhur olan İsviçre, küçük bir alanda bulunmasına rağmen yaşam standartları oldukça yüksektir.
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İNGİLTERE - MANCHESTER
İngiltere'nin kuzeybatısında bulunan şehir metropol bir yapıya sahiptir.
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KOLOMBİYA
Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alır ve Kuzey Amerika'da adaları bulunur.
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ABD - KALİFORNİYA - SAN FRANCISCO CROSSTOWN TRAİL
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco, en önemli kültürel ve ticari merkezlerden birisi. San Francisco'nun meşhur gezi rotası Crosstown Trail ile görülmesi gereken yerlerden biri.
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KARAYİPLER - TRİNİDAD VE TOBAGO
İki farklı ada olan Trinidad ve Tobago tropikal bir iklime sahiptir. Arazi dağlar, ovalar ve okyanustan ibarettir.
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SOSYAL HAYAT ROTASI
GANA
Batı Afrika ülkesi olan Gana'nın sokakları görülmeye değer yerlerden birisi.
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LAOS
Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, denize kıyısı bulunmayan bir Güney Asya ülkesidir.
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KANADA - ALBERTA
Kanada'nın Batı bölgesinde kalan Alberta, özellikle gölleri ve dağları ile meşhurdur.
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ABD - WISCONSIN - MILWAUKEE
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Milwaukee, 22. en büyük eyaletlerden birisidir. Milwaukee'nin Racine-Waukesha Metropolitan alanı kültürel ve ekonomik merkez yerlerinden birisi.
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YUNANİSTAN - DODECANESE ADALARI
On İki Ada olarak geçen Dodekanez adaları olarak da bilinir.
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MACERA ROTASI
AVUSTURYA - ALPLER
Orta Avrupa'da yer alan büyük dağlar, İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür.
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ABD - UTAH
ABD'n,n batı eyaletlerinden birisi olan Utah, 4 Ocak 1869'da Birleşik Devletler'e dahil edilen 45. eyalettir.
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PERU - CHOQUEQUİRAO
Güney Peru'da bulunan bilge yapı ve mimarı olarak Machu Picchu'ya benzetilir ve bir İnka bölgesidir.
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MEKSİKA - REVİLLAGİGEDO NATİONAL PARK
Revillagigedo Takımadaları, Pasifik Okyanusu'nda bulunan eşssiz ekosistemi ile bilinir ve dört volkanik adadan oluşur. 1861 yılından bu yana Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo belediyesinin bir parçası haline gelmiştir.
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YENİ ZELANDA
Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Yeni Zelanda Güney Yarımküre'de kaldığı için en sıcak aylar Ocak ve Şubat'da yaşanırken, en soğuk aylar Haziran ve Temmuz'da yaşanır.
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DOĞA ROTASI
PORTEKİZ - AZORES
Yok olan Atlantis'in bir parçası olabileceği iddia edilen Azor adaları, Lizbon'un 1600 kilometre batısında, Avrupa ve Amerika arasında yer alır. Adanın içerisinde hala aktif olan volkanlar yer alır ve kendine has yeşil tabiatı ile güzellikleri içerisinde bulundurur.
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ABD - TEXAS - BIG BEND NATIONAL PARK
Big Bend Ulusal Parkı, ABD'nin Teksas eyaletinin güneyinde ABD ve Meksika sınırı arasında Rio Grande Nehri'nin ABD kısmı ile Chihuahuan Çölü ile El Paso şehri yakınlarında bulunur. 3.242 km yüz ölçümü ile ulusal bir kanyondur.
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SLOVENYA
Slovenya Cumhuriyeti bir Balkan ülkesidir. Ülkenin büyük bir bölümü Slovenya Alpleri ile kaplıdır. Ülkenin orta bölümü ise ovalar ve akarsular ile çevirilidir.
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BOTSVANA
Resmi adıyla Botsvana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde bulunur ve denize kıyısı bulunmaz. Dünyanın en az nüfusuna sahip olan ülkelerden birisidir. Arizona'nın iki katı büyüklüğünde olan Botsavana, 232 bin kilometrekarelik alanı kaplar. Afrika fillerinin en fazla oluğu ülkedir. Kalahari Çölü ile tanınan ülkede bulunan yabani hayvanlar görülmeye değerdir. Ayrıca değerli madenler açısındanda zengin bir ülkedir ancak ülkenin ekonomik geliri hayvancılığa dayanır.
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İSKOÇYA - HIGHLANDS
Kuze İskoçya en tarihi bölgelerinden birisidir. Kuzey İskoçya terimi aynı zamanda Highland Fay Hattı'nın kuzey ve batısın tanımlamak için de kullanılır. Kuzey bölgelerine bu nedenle Highland denir. Meşhur 'Cesur Yürek, Outlander ve Harry Potter' gibi dizi ve fimler bu bölgelerde çekildi.
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KÜLTÜR ROTASI
ABD - GÜNEY CAROLINA - CHARLESTON
ABD'nin Charleston şehri, 1670 yılında Güney Karolina'da liman kenti olarak kuruldu. French Quarter ve Battery bölgelerinde bulunan Arnavut kaldırımlı sokakları, at arabaları ve rengarenk evleri ile tanınır.
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MISIR - PİRAMİTLER
Mısır'da yer alan antik yapıların sayısı 118 ile 138 arasındadır. Piramitlerin büyük bir çoğunluğu Eski Krallık ike Orta Krallık dönemlerinde Firavunlar ve eşleri için mezar niteliğinde inşa edilmiştir.
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ÇİN - LUOYANG - LONGMEN MAĞARALARI
Longmen Mağaraları, Çin'in Henan eyaletinde bulunan Buda ve öğrencilerinin on binlerce heykelini bandırıyor. Longmen Mağaraları 30 Kasım 2000'de 'Dünya Mirasları Listesi'ne alınıdı.
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GÜNEY KORE - BUSAN
Güney Kore'nin Seul'den sonra ikinci en büyük şehridir. Güneyde kalan bu şehir dağlık bir yapıya sahip olsa da görülmesi gereken liman, plaj ve turistik yerleri ile ünlüdür. Ayrıca Kore'nin en büyük balık pazarına sahiptir.
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İTALYA- APPIAN YOLU
Via Appia, M.Ö 312 yıllarında Romalı yüksek memur Censor tarafından ve Appius Claudius'un da önderliği ile tam 660 km uzunluğunda yapılmış bir yoldur.
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