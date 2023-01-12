Yılın en iyi seyahat rotaları

BOTSVANA

Resmi adıyla Botsvana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde bulunur ve denize kıyısı bulunmaz. Dünyanın en az nüfusuna sahip olan ülkelerden birisidir. Arizona'nın iki katı büyüklüğünde olan Botsavana, 232 bin kilometrekarelik alanı kaplar. Afrika fillerinin en fazla oluğu ülkedir. Kalahari Çölü ile tanınan ülkede bulunan yabani hayvanlar görülmeye değerdir. Ayrıca değerli madenler açısındanda zengin bir ülkedir ancak ülkenin ekonomik geliri hayvancılığa dayanır.