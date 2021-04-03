1- Yaban – Wild (2014)
Film gerçek bir hikaye ve Cherly Strayed’ın biyografisinden uyarlandı. Cherly hayatının en zorlu döneminden geçmektedir ve hayata yeniden sarılabileceği, geçmişiyle yüzleşip geleceğini tasarlayabileceği bir yolculuk için uzun bir yürüyüşe çıkar. Nick Hornby’nin senaryosunu yazdığı, Reese Witherspoon’un başrolünü oynadığı filmin yönetmeni Jean-Marc Vallee. Film, senaryonun geçtiği rotadaki mekanlarda çekildi. ABD’de Oregon eyaletindeki Mojave Çölü’nden Hood Dağı’na giden yol kullanıldı ve Crater Gölü, Cascade’deki Tanrılar Köprüsü, Washington sınırı filmin doğal seti oldu.
2- Çöldeki İzler – Tracks (2013)
Bir başka biyografi uyarlaması olan Çöldeki İzler, Avustralya çöllerinde çekildi. Robyn Davidson, Avustralya’da Alice Springs’ten Hint Okyanusu’na kadar çölü deve üzerinde 9 ayda geçerken yanında sadece köpeği vardır, bir noktada fotoğrafçı Adam ile karşılaşana kadar... Avustralya’nın benzersiz doğasında çekilen fil Uluru ve Coffin Bay gibi kıtanın doğa harikası yerlerini set olarak kullandı.
3- Özgürlük Yolu – Into The Wild (2007)
Christopher McCandless, sahip olduğu tüm parayı ve varlığını hayır kurumlarına bağışlar ve Kuzey Amerika’dan Alaska’ya doğru, yabanda yeni bir hayata yürümeye başlar. Into The Wild, türünün en ünlü örneklerinden biri, yönetmenliğini Sean Penn yaptı ve başrolünde aktör Emile Hirsch yer aldı. Çekimlerde yolun kendisi sete dönüştürüldü; Tahoe Golü, Beard’s Hollow, Colorado Nehri ve vahşi atların geçiş yolları kullanıldı.
4- Lion (2016)
6 dalda Oscar’a aday gösterilen film Hindistan’da geçiyor. Gerçek bir hikayeden uyarlandı. Hintli bir çocuk olan Saroo, Kalküta’ya giden bir trende kendisini evsiz halde bulur. Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinilir. Yıllar sonra büyüyen Saroo, geçmiş anılarını ve gerçek ailesini bulmak için Hindistan’a geri döner. Ana çekim mekanı olarak Hindistan kullanılsa da filmde Tazmanya manzarası da bulunuyor.
5- Kızgın Güneş - Under the Tuscan Sun (2003)
Yeni boşanmış ve hayata tekrar başlamaya hazırlanan Frances Mayes’e arkadaşları Toskana’ya bir yolculuk hediye ederler. Bu yolculukta harabe haline gelmiş bir eve aşık olur ve satın alır. Evin tamiratı sırasında birbirinden ilginç insanlarla tanışır, aralarında eksantrik İngiliz bir aktör de bulunmaktadır. Film Arezzo yakınlarından Cortana’nın nefis manzarasında çekildi.
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