2 yaşındaki çocukların %40'ının artık kendi tableti var

Bu yüzden özellikle bu konudaki haberleri takip etmeye çalışıyorum. Geçenlerde ABD merkezli Common Sense Media kuruluşunun en son yayımladığı “Common Sense Census: Media Use by Kids Zero to Eight (2025)” raporu dikkatimi çekti. Rapora göre ekranlar küçük çocukların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.