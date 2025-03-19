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2 yaşındaki çocukların %40'ının artık kendi tableti var

Günümüzde çocukluğun tanımı oldukça zor, çünkü 2 yaşındaki çocukların bile artık kendi tabletleri var.

Giriş: 19.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil 2 yaşındaki çocukların %40'ının artık kendi tableti var

İki çocuk annesi olarak, ekran başında geçirilen zamanın nasıl yavaş yavaş bizi ele geçirdiğini görerek, izleyerek ve baş etmeye çalışarak ilk elden biliyorum. Kızlarımla yaptığım akıllı telefon sözleşmesi başlarda işe yarasa da “küçük çocuklar için ekran sınırlı” şeklinde başlayan kural, sürekli bir tartışma konusu olarak artık hayatımızın tam ortasına oturdu kaldı. Okula gittikleri günlerde beraberce aldığımız ekran yasağını ve hafta sonunda 2 saatle sınırlanan ekran süresini sürekli uzatıyorlar. Hele hasta olduysam yandık. Şu anda 11 yaşında olan ufak kızım, neden bir telefon sahibi olması gerektiğini anlatmak için bize sözlü ve yazılı bildirimlerde bulunuyor. Etrafında telefonsuz kimse olmadığını her gün bıkmadan usanmadan defalarca kez hatırlatıyor.

Çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmalarının ve teknolojiyi iyi kullanmalarının geleceklerini belirleyeceğine inanan bazı ebeveynlerin aksine ben çocukların geleceklerini belirleyecek yegane şeyin hayal gücü ve sosyal beceriler olduğuna inanıyorum. Çocuklar teknolojiyi kullanarak teknoloji öğrenmiş olmazlar, sadece günlerinin 3-4 saatini ekran başında geçirmiş ve sonsuz kısa videoları kaydırarak bu teknolojinin tüketici kısmında zaman harcamış olurlar. Geleceği sadece teknolojiyi iyi bilerek inşa edemezsiniz, hayal kurma becerisine de sahip olmak gerekir ve bu beceri küçük yaşlarda beslenmeli ve desteklenmelidir. Ayıca pek çok çalışma, ekran bağımlılığı olmayan çocukların, ekran başında fazla zaman geçiren akranlarına kıyasla daha iyi konsantrasyona, güçlü problem çözme becerisine ve yaratıcı düşünme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Gelecekte başarılı olmak, yalnızca tüketici konumunda olmakla değil, üretici ve bilinçli bir kullanıcı olabilmekle mümkün olabilir.

Bu yüzden özellikle bu konudaki haberleri takip etmeye çalışıyorum. Geçenlerde ABD merkezli Common Sense Media kuruluşunun en son yayımladığı “Common Sense Census: Media Use by Kids Zero to Eight (2025)” raporu dikkatimi çekti. Rapora göre ekranlar küçük çocukların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

Küçük çocuklar ekranı nasıl kullanıyor?

0-8 yaş aralığındaki çocukların ekranı nasıl kullandıklarına dair Common Sense Media kuruluşunun yayınladığı 2025 tarihli rapor, ekranların küçük çocukların günlük yaşamlarının ne kadar ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin altını çiziyor.

Çalışmadan çıkarılabilecek önemli başlıklar şöyle;

  • 2 yaşındaki çocukların %40'ı tablet sahibi
  • 4 yaşındaki çocukların %58'inin kendi tableti var
  • Yaklaşık her 4 çocuktan birinin (%23) 8 yaşına geldiğinde cep telefonu var
  • 5-8 yaş arası çocuklar artık ekran başında günde 3,5 saatten fazla zaman geçiriyor

Bebekler ve küçük çocuklar için ekran kullanımı oldukça artmış. 2 yaşın altındaki çocuklar günde ortalama 1 saatlerini ekran başında geçiriyor. Bu sayı 2-4 yaş arası çocuklar için 2 saatin üzerine çıkıyor (2:08) ve 5-8 yaş arası çocuklar için 3 saat 28 dakikaya ulaşıyor.

Ekranda ne yapıyorlar?

Çocukların ekranlarla ilişki kurma biçimleri de değişti. Rapora göre:

  • TV ve video izlemek en yaygın etkinlik olmaya devam ediyor. 8 yaşın altındaki çocuklar videolara bakarak günde ortalama 1,5 saati ekran başında geçiriyor.
  • Kısa videolar yükselişte. 0-8 yaş arası çocukların %48'i bu videoları izliyor.
  • Oyun oynama süresi 2020'den bu yana %65 arttı. Çocuklar artık günde 38 dakikalarını oyun oynayarak geçiriyor ve 5-8 yaş arası çocuklar için bu süre günde bir saatin üzerine çıkıyor.
  • Yapay zeka oldukça ilerleme kaydetti. Ebeveynlerin %29'u çocuklarının okulda öğrenmek için yapay zeka kullandığını ve %26'sı bunun eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu düşünüyor.
  • Ekranlar genellikle duygusal durumları düzenlemek için kullanılıyor. Ebeveynlerin %17'si çocuklarının kızgın, üzgün veya sinirli hissettiklerinde sakinleşmek için sıklıkla bir mobil cihaz kullandığını söylüyor.
  • Düşük gelirli ailelerin çocukları ekran başında neredeyse iki kat daha fazla zaman geçiriyor; günde 3 saat 48 dakika, yüksek gelirli ailelerin çocukları ise sadece 1 saat 52 dakika.

Ekranlar ebeveynlerin de işine yarıyor

Dürüst olalım; ekranlar birçok ebeveyn için önemli bir destek aracı haline geldi. Eskisi gibi kalabalık aileler içinde çocuk büyütmek istemeyen ebeveynler çocuklarını yalnız ve tükenmiş bir şekilde yetiştiriyor. Günümüzde ebeveynlerin zorlandıkları noktalar şöyle;

  • Finansal olarak zorlanıyorlar: Artan konut, gıda ve çocuk bakımı maliyetleri, birçok ailenin geçinebilmek için daha fazla saat çalışması anlamına geliyor.
  • Büyük aileden uzak yaşamak: Günümüzde daha fazla aile, kendilerine yardımcı olabilecek akrabalarından uzakta çocuk yetiştiriyor. Çocukların büyüyüp gelişmesi için çok sayıda insana, aile desteğine ve yardıma ihtiyaç duyulduğunu anlatmak için söylenen bir söz vardır; bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir diye… Artık çocuklar çekirdek aile içinde büyütülüyor, dededen teyzeden haladan mahrum olarak.
  • Doğum izninin kısalığı: Yasal düzenlemeler yetersiz; ebeveynler doğumdan kısa bir süre sonra çalışma hayatına geri dönerken bebeklerine bakmak için bakıcılardan destek almak zorunda bırakılıyor.
  • Uygun olmayan çocuk bakımı: Kreş masrafları hızla artıyor ve birçok aile tutarlı çocuk bakımını karşılayacak mali esnekliğe sahip değil.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, ekranların ebeveynlerin gerçekte sahip olmadıkları bakıcı desteği haline dönüştüğü söylenebilir. Suçluluk duygusu yerine anlayışa ihtiyacımız var; hem kendimiz hem de birbirimiz için.

Ailenizin refahı için ekran süresini nasıl ayarlayabilirsiniz?

Ekran başında geçirdiğiniz zamanın sizi ele geçirdiğini düşünüyorsanız, işte size kontrol altına almanıza yardımcı olacak bazı küçük, güçlendirici değişiklikler..

  • Mevcut alışkanlıklarınızı kontrol edin: Köklü değişiklikler yapmadan önce, ekranların evinizde gerçekte nasıl kullanıldığına dikkat edin. Çoğunlukla öğrenmek için mi? Eğlence için mi? Dikkat dağıtmak için mi? Nedenini anlamak, nasılını yönlendirmeye yardımcı olur.
  • Cihazsız bölgeler belirleyin: Yemek zamanlarını, yatak odalarını ve aile gezilerini mümkün olduğunca ekransız tutmaya çalışın.
  • Sınırları doğru ve net belirleyin: Sıfır ekran bir seçenek değilse, aileniz için uygun bir ritim bulun. Bazı ebeveynler okul günlerine bile sınır getirmezken, bazıları ise hafta sonu bile sınır getirir.
  • Teknolojiyi yararınıza kullanın: Cihazları denetimsiz bırakmayın. Artık birden çok cihaza yükleyebileceğiniz ebeveyn kontrolleri var. İşleri kontrol altında tutmak için uygulamalara sınırlama getirin, cihazın kapalı kalma süresini planlayın veya erişim modlarını ayarlayın.
  • Oyun zamanını ekran zamanıyla değiştirin: Çocuklar sıkıldıklarında doğal olarak ekranlara yönelirler. Sanat malzemeleri, yapbozlar veya açık hava etkinlikleri gibi alternatifler sunmayı deneyin.
  • Sürekli kendinizi suçlamayın: Bizler, yol haritası olmadan bu düzeyde dijital maruziyete sahip olan ilk ebeveyn nesliyiz. Sınırlar koymakta sorun yok. Onları değiştirmek de sorun değil. İhtiyaç duyduğunuzda kendinizin de ekran kullanmanızda sakınca yok.

Nesiller boyu değişmeyen tek şey: Koşulsuz sevgi

Sonuçta, ekranlar günümüzde çocukluk çağının sadece bir yönü. Rakamlar her zaman değişiyor ama değişmeyen tek şey çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey koşulsuz sevgi. Tabii bunun yanına güçlü bağlar ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ebeveynleri de eklemek lazım.

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Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
Kime 'yaramaz' dememiz gerektiği konusu biraz kafa karıştırıcı. Bizim yaramaz nitelendirmemize karşılık uzmanlar, bu çocuklara "Duy beni, gör beni" diyen çocuklar tanımlaması yapıyor. Nasıl göreceğiz, nasıl duyacağız? Gelsin o zaman 'küçük yaramazlar'la baş etme taktikleri...
Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
Karaman'da evine gittiği eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, kadının oğlu ve yeğenleri tarafından darp edilerek ağır yaralandı
Astronotlar dünyaya döndü
Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmek üzere istasyondan ayrılmıştı. Astronotlar, Florida açıklarına iniş yaptı.
Fed'in faiz kararı ne olur?
Ekonomide gözler Fed'in faiz kararına çevrilmişken, dünya bugün İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırılarıyla uyandı. Beyaz Saray, saldırılardan Trump'ın haberi olduğunu ve İsrail'i desteklediğini bildirdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirecek. Ve dünyada Trump'ın müttefik ülkelere açtığı ticaret savaşı konuşuluyor... Peki tüm bunların ışığında piyasalar güne nasıl başladı? Fed'in faiz kararının ne olması bekleniyor? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.
Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
Erzincanlı 50 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, sanayideki dükkanında doğal gaz borularından darbelere dayanıklı off-road aracı yaptı
"Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
Ünlü sanatçı Neco, kızı Zeynep Özyılmazel'in Kerem Görsev ile nişanlanması hakkında; "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum" açıklamasını yaptı
Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
Samsunspor Futbol Kulübü, 16 Mart Pazar günü İstanbul'da oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci'nin Marc Bola ile yaşadığı olaylar nedeniyle TFF'ye başvurarak disiplin kuruluna sevk edilmesini istedi.
Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
Almanya'da şansölye olması beklenen Friedrich Merz, Ukrayna Savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Merz, savaşın Avrupa'ya karşı yürütülen bir savaş olduğunu ifade ederken "Bu, ülkemize karşı da her gün yürütülen bir savaştır." dedi.