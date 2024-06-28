2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya

ABD'de her 10 yetişkinden 6'sının izleyeceğini söylediği Biden-Trump karşılaşması sona erdi. Bu tarihi karşılaşma sadece ABD'den değil, dünyanın dört bir yanından takip edildi . Düelloda ABD ekonomisi, göçmen sorunu, kürtaj konusu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Hamas çatışmaları gibi birçok konu ele alındı. Biden, Trump'ın felaket bir ekonomi bıraktığını ve Ukrayna konusunda Putin'e cesaret verdiğini söyledi. Trump ise "ABD'ye saygı duyulmuyor, Biden iktidarında ABD 3. Dünya ülkesi oldu, ülkeye çok büyük zarar verdi." dedi. Trump, "Putin tarafından saygı duyulan bir lider olsaydı Rusya asla Ukrayna'yı işgal etmezdi." ifadelerini kullandı. 81 yaşındaki Biden yaşı hakkındaki eleştirilere yönelik soruya " Ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım." yanıtını verdi. 78 yaşında Trump ise mental ve fiziksel sağlığı ile ilgili testlere girdiğini ve başarılı olduğunu söyledi. Trump, Biden'ın da bu testlere girmesi gerektiğini dile getirdi. İşte 90 dakikalık karşılaşmada yaşananlar...