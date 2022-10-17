1964 yılında BBC Yaban Hayatı Dergisi tarafından başlatılan ve bugün Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin sürdürdüğü Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışması, dünya fotoğrafçılığındaki en prestijli yarışma olarak tanımlanıyor. Bu yıl yarışmaya 93 ülkeden 38 bin 575 başvuru yapıldı. 19 farklı kategoride ödül verildi.
Yarışma iki büyük ünvan ödülü veriyor: Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı. Fotoğraflar, Doğal Tarih Müzesi tarafından görüntünün özgünlüğü, anlatımı, teknik mükemmelliği ve etik uygulaması temelinde değerlendiriliyor.
Amerikalı fotoğrafçı Karine Aigner, bir kaktüs arısı topluluğu fotoğrafıyla Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ödülünü kazandı. Jurinin "tam bir davranış fotoğrafı" diye övdüğü Aigner, yarışmanın 58 yıllık tarihinde büyük ödülü kazanan beşinci kadın oldu. “Büyük vızıltı” başlıklı fotoğraf, bir dişinin etrafında çiftleşmek için toplanan bir grup erkek kaktüs arısını konu ediyor. Çoğu arı gibi, kaktüs arıları da tehdit altında. Aigner'in yakın çekimi, iklim değişikliği ve böcek ilaçlarıyla tehdit edilen bir türün çaresizliğini gözler önüne seriyor.
Yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ödülü de "Balinanın Güzelliği" adlı çalışmasıyla 16 yaşındaki Taylandlı Katanyou Wuttichaitanakorn'un oldu. Fotoğrafta bryde türü dev balinanın ağzından kaçmaya çalışan bir sardalyanın havada uçtuğunu görüyoruz. Katanyou, "Nasıl olduysa sardalya teknemizin içine atladı. Şanslıydım, tekneyle yaklaşabildim ve balina neredeyse bir dakika boyunca suyun üstünde kaldı" diye anlattı.
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Karine Aigner / Kazanan: Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı
Amerikalı Karine Aigner'e ait "büyük vızıltı" isimli fotoğraf. Olağanüstü sahne, Texas'taki bir çiftlikte çekilmiş. Kavurucu kumların üstünde tek dişiyle çiftleşmeye çalışan erkek kaktüs arılarından oluşan bir topluluğun görüntüsü.
Arılar; habitat kaybı, böcek ilaçları ve iklim değişikliği tehdidi altında. Arı türlerinin %70’i yeraltında yuva yaptığından, doğal toprak alanlarının bozulmadan bırakılması giderek daha önemli hale geliyor.
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Katanyou Wuttichaitanakorn / Kazanan: Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı / 15-17 Yaş
Balyanın güzelliği isimli fotoğrafta bryde türü dev balinanın ağzından kaçmaya çalışan sardalyaların havada uçtuğunu görüyoruz. Katanyou, "balinaya tekneyle yaklaşabildim ve suyun üzerine kaldığı bir dakika boyunca doğru fotoğrafı çekebilecek kadar şanslıydım" dedi.
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Brent Stirton / Foto Muhabir ödülü
Fotoğrafta Ndakasi adlı bir dağ gorilinin son anlarını görüyoruz.Ndakasi, henüz iki aylıkken ailesi güçlü bir kömür mafyası tarafından vahşice öldürüldü. Ndakasi ise Andre Bauma tarafından kurtarıldı. Fotoğrafta Ndakasi, kurtartıcısı ve bakıcısı Andre'ye yaslanarak yatıyor.
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Dmitry Kokh, bu fotoğrafı Rusya'nın Kolyuçin Adası'nda çekti. Sisli havada ve terk edilmiş evlerin içindeki kutup ayıları gerçekten ürkütücü bir tablo yaratıyor. Yelkenci Dmitry, bir fırtına sırasında adaya sığınmak zorunda kaldı. Evlere yaklaşamadığından fotoğrafı çekmek için dron kullandı.
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Japon fotoğrafçı Junji Takasago'nun, Bolivya'da yakaladığı "Cennet flamingoları" adını verdiği fotoğrafı
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