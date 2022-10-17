1964 yılında BBC Yaban Hayatı Dergisi tarafından başlatılan ve bugün Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin sürdürdüğü Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışması, dünya fotoğrafçılığındaki en prestijli yarışma olarak tanımlanıyor. Bu yıl yarışmaya 93 ülkeden 38 bin 575 başvuru yapıldı. 19 farklı kategoride ödül verildi.

Yarışma iki büyük ünvan ödülü veriyor: Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı. Fotoğraflar, Doğal Tarih Müzesi tarafından görüntünün özgünlüğü, anlatımı, teknik mükemmelliği ve etik uygulaması temelinde değerlendiriliyor.

Amerikalı fotoğrafçı Karine Aigner, bir kaktüs arısı topluluğu fotoğrafıyla Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ödülünü kazandı. Jurinin "tam bir davranış fotoğrafı" diye övdüğü Aigner, yarışmanın 58 yıllık tarihinde büyük ödülü kazanan beşinci kadın oldu. “Büyük vızıltı” başlıklı fotoğraf, bir dişinin etrafında çiftleşmek için toplanan bir grup erkek kaktüs arısını konu ediyor. Çoğu arı gibi, kaktüs arıları da tehdit altında. Aigner'in yakın çekimi, iklim değişikliği ve böcek ilaçlarıyla tehdit edilen bir türün çaresizliğini gözler önüne seriyor.

Yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ödülü de "Balinanın Güzelliği" adlı çalışmasıyla 16 yaşındaki Taylandlı Katanyou Wuttichaitanakorn'un oldu. Fotoğrafta bryde türü dev balinanın ağzından kaçmaya çalışan bir sardalyanın havada uçtuğunu görüyoruz. Katanyou, "Nasıl olduysa sardalya teknemizin içine atladı. Şanslıydım, tekneyle yaklaşabildim ve balina neredeyse bir dakika boyunca suyun üstünde kaldı" diye anlattı.