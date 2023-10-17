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Nar

En faydalı meyvelerden biri olan narı antioksidan özelliği ile biliyoruz. Zararlı bakterilerin vücutta barınmasına engel olan nar için çok sayıda araştırma da yapıldı ve benzer şekilde virüslere karşı da çok etkili olduğu kanıtlandı. Nar, bakteri ve virüslerin ağızdan girişi sırasında müdahale etmeye başlıyor ve bedenimize tutunmalarını engelliyor. Narı meyve olarak, salataların içinde yiyebileceğimiz gibi şurubunu ve suyunu da tüketebiliriz.

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Zencefil

Sadece hastalandığımızda, grip olduğumuzda aklımıza gelen zencefilin ne kadar yararlı olduğunu sadece bundan bile anlayabiliriz. Virüslere ve bakterilere karşı savunma mekanizmasını güçlendiren zencefil, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bunun dışında sinirsel rahatsızlıklara da oldukça faydalıdır. Hayatımızın daha fazla içinde bulunması önerilen zencefili kurabiye ve kek yapımında kullanabilir, sıcak çikolata ve çayın içine rendeleyebilir, et ve tavuk pişirirken soslara katabiliriz.