Ceviz suyu mucizesi

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

Kalp sağlığına iyi gelir. Kalbe fazlasıyla iyi olduğu bilinen ceviz suyu kalp fonksiyonlarını düzenler ve kalp sağlığını arttırır. Ayrıca kalp damarlarının iyi işlemesine de yardımcı olur.

Ceviz suyunun en bilinen özelliği kolesterolü ciddi seviyede düşürmesidir. Aç karna içilen 1 bardak ceviz suyunun kolesterol seviyesini dengeleyici özelliği vardır. İçerdiği faydalı vitaminler sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığına da bir kere daha yarar ve kalp krizi riskini azaltır.

Kilo vermeye yardımcı olur. Ceviz suyu cevizin içindeki kilo vermeye yardımcı sağlıklı yağ özlerini suya salmasından dolayı, kilo vermeye yardımcıdır. Kilo verme sürecinde düzenli tüketeceğiniz ceviz suyu yağ yakımını hızlandırır.

Karaciğeri güçlendirici vitaminlere sahiptir. Hormonları dengeler ve bu şekilde karaciğer daha da güçlenir.

Tiroit hastalığı olan kişiler de bol bol ceviz suyu tüketmelidir çünkü tiroide iyi gelir.

Sinir sistemini düzenler. Böylece anti-stres özelliği yaratır denilebilir. Sinir sisteminizi işlemesi gerektiği yönde düzene sokarak sizi rahatlatır.

Ceviz suyunu düzenli tükettiğinizde cildinizin neme doygun, daha canlı ve parlak olmaya başladığını hissedersiniz.

Saça da oldukça yararlı olan ceviz suyu, saç dökülmelerini azaltır.

Regl ağrılarını azaltır. Ağrılı adet dönemi geçiriyorsanız bu dönemde tüketebilirsiniz.

İçerdiği zengin içerikler sayesinde kişiye enerji verir.

Kanseri önler. Cevizin tek başına da kanseri önleyici özelliği olduğu bilinen bir şeydir ve ceviz suyunun da kanseri önleyici bir etkisi vardır.

Mantar, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarını iyileştirir.

Demans, Alzheimer gibi hastalıklarda olumlu etkisi gözlemlenir.

Emzirme dönemindeki anneler için faydalıdır. Gelen sütün daha fazla ve yararlı gelmesini sağlar.

Kırılan ve soyulan tırnakların yapısını güçlendirir.

Herhangi bir rahatsızlığınız veya alerjiniz varsa bir uzmana danışmadan ceviz suyunu içmemenizi öneririz.