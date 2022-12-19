Ceviz suyu mucizesi

İçerisinde barındırdığı omega3, omega4, omega6, çinko ve potasyum gibi değerli vitaminlerle vücudun dengesini düzenleyen cevizin kendisi kadar suyunun faydaları da saymakla bitmiyor. Savunma mekanizmasını güçlendirerek gün içinde vücudun zinde kalmasına yardımcı olan ceviz suyu, diyet yaparken halsiz hissetme gibi şikâyetleri en aza indirir ve böylece rahatlıkla zayıflamanıza yardımcı olur. Akşamdan bir bardak suyun içine konulan cevizlerin bir gece bekledikten sonra suya saldığı vitaminler öylesine kuvvetli ki etkilerine siz bile şaşıracaksınız. İşte ceviz suyunun insan sağlığına faydaları…
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En faydalı besinlerin başında gelen ceviz zengin omega 3 içeriği sayesinde öncelikli olarak beyin ve kalbe iyi gelir. Ceviz suyunun en bilenen özelliklerin başında ise kolestrolü dengelemesi ve fazla yağlara savaş açarak kilo vermeyi hızlandırması geliyor. Bu faydalarının yanı sıra vücuttaki tüm kas sistemine, sinir sistemine, zayıflamaya, cilde ve mide hastalıkları gibi birçok yerine olumlu etki sağlıyor. Her gün aç karnına tüketeceğiniz ceviz suyu hem kilo vermenizi sağlar hem de sağlığınıza sayısız fayda sağlar. Kür uygulanırken sabahları yemek yemeden önce akşamdan hazırlanan ceviz suyu ve kilo verme amacına uygun olarak ana ve ara öğünlerde tüketilir. Her sabah uygulanan ceviz suyu kürü ile kilo vermek hem kolaylaşır hem hızlanır.
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CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI
Kalp sağlığına iyi gelir. Kalbe fazlasıyla iyi olduğu bilinen ceviz suyu kalp fonksiyonlarını düzenler ve kalp sağlığını arttırır. Ayrıca kalp damarlarının iyi işlemesine de yardımcı olur.
Ceviz suyunun en bilinen özelliği kolesterolü ciddi seviyede düşürmesidir. Aç karna içilen 1 bardak ceviz suyunun kolesterol seviyesini dengeleyici özelliği vardır. İçerdiği faydalı vitaminler sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığına da bir kere daha yarar ve kalp krizi riskini azaltır.
Kilo vermeye yardımcı olur. Ceviz suyu cevizin içindeki kilo vermeye yardımcı sağlıklı yağ özlerini suya salmasından dolayı, kilo vermeye yardımcıdır. Kilo verme sürecinde düzenli tüketeceğiniz ceviz suyu yağ yakımını hızlandırır.
Karaciğeri güçlendirici vitaminlere sahiptir. Hormonları dengeler ve bu şekilde karaciğer daha da güçlenir.
Tiroit hastalığı olan kişiler de bol bol ceviz suyu tüketmelidir çünkü tiroide iyi gelir.
Sinir sistemini düzenler. Böylece anti-stres özelliği yaratır denilebilir. Sinir sisteminizi işlemesi gerektiği yönde düzene sokarak sizi rahatlatır.
Ceviz suyunu düzenli tükettiğinizde cildinizin neme doygun, daha canlı ve parlak olmaya başladığını hissedersiniz.
Saça da oldukça yararlı olan ceviz suyu, saç dökülmelerini azaltır.
Regl ağrılarını azaltır. Ağrılı adet dönemi geçiriyorsanız bu dönemde tüketebilirsiniz.
İçerdiği zengin içerikler sayesinde kişiye enerji verir.
Kanseri önler. Cevizin tek başına da kanseri önleyici özelliği olduğu bilinen bir şeydir ve ceviz suyunun da kanseri önleyici bir etkisi vardır.
Mantar, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarını iyileştirir.
Demans, Alzheimer gibi hastalıklarda olumlu etkisi gözlemlenir.
Emzirme dönemindeki anneler için faydalıdır. Gelen sütün daha fazla ve yararlı gelmesini sağlar.
Kırılan ve soyulan tırnakların yapısını güçlendirir.
Herhangi bir rahatsızlığınız veya alerjiniz varsa bir uzmana danışmadan ceviz suyunu içmemenizi öneririz.
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Kilo vermeye de yardımcı oluyor
Ceviz suyu tüketmenin kolesterolü düşürdüğü ve kabızlığı giderdiği biliniyor. Ayrıca kilo vermeye de yine yardımcı oluyor. Ceviz suyu aynı zamanda adet dönemi düzensizliği sorunu yaşayan kadınların bu dönemi daha rahat bir biçimde atlatmasına yardım ediyor.
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CEVİZ SUYUNUN DİYET YAPANLAR İÇİN FAYDALARI NELERDİR?
Ceviz suyu ile zayıflarken bağışıklık sistemi desteklenir ve diyetten kaynaklı güçsüzlük ve hastalıklara karşı dirençsizlik yaşanmaz.
Ceviz suyu barındırdığı mineraller sayesinde gün içinde zinde kalmayı sağlar. Bu sayede diyet yaparken aşırı halsizlik ve güçten düşme gibi sorunlar yaşanmaz.
Lif bakımından zengin olan ceviz sayesinde düzenli olarak tüketilirse kabızlığın önüne geçer. Sindirim sisteminin düzenli çalışması daha kolay kilo vermeye yardımcı olur.
Aynı şekilde gaz birikmesinin önüne geçer. Bağırsakların çalışmasını tetikler. Böylece gergin ve şişmiş karın bölgesi düzleşmeye başlar. Ödem atılmasını sağlar.
Kötü kolesterol düşmanı olan ceviz suyu iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Diyet yaparken sağlığın korunmasına etki eder.
Bölgesel olarak yağların yakılmasını kolaylaştırır. Özellikle göbek, basen gibi zor eritilen bölgelerde etki gösterir.
Uzun süre tokluk hissi sağlar. Böylece diyet sırasında hazırlanan programa uymak daha kolay hale gelir. Tatlı tüketiminin önüne geçmede daha başarılı olunur.
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Alzeimer riskini azaltıyor
Ceviz suyu içeriğindeki vitaminler sayesinde beyindeki fonksiyonları güçlendiriyor ve bireyin ilerleyen yaşlarda Alzheimer gibi zorlu hastalıklara yakalanma riskini de oldukça azaltıyor. Diğer yandan tiroit dengelerini düzenlediği için tiroit sorunu yaşayan kişiler de ceviz suyunu rahatlıkla tüketebilir.
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