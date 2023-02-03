Dikey tarım nedir ne değildir?

2010 yılında, Japonya’daki bir şirketin 9 katlı binasında Pasona Şehir Çiftliği açıldığında, insanların besinleri yanı başlarında yetiştirebildikleri bir gelecek gözler önüne serilmiş oldu.
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Toplantı odalarında aydınlatmalardan domatesler sarkıyor, banklar altına gizlenmiş çekmecelerden mantarlar fışkırıyordu. Konferans salonun ortasında kocaman bir pirinç tarlası bulunuyordu. Ofis bir işyerinden çok bir tür tarım müzesini andırıyordu.
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Dikey tarımın tarihi
Modern anlamda dikey tarım, yani birbiri üzerine istif edilmiş tablalarda ya da borularda gıda yetiştirme pratiği, 1990'larda başlamış olarak kabul görse de aslında daha az alan ve toprak ile tarım yapma arayışı yüzyıllardır mevcut. Ağacın yaklaşık 45 cm yükselmesi ve 2 metre kaplayacak şekilde yanlamasına büyümesi anlamına gelen stepover tekniği (ağacın üzerinden bir adım atarak geçebileceğiniz boyda olması anlamına geliyor) köklerini Antik Roma’da üzüm tarımı yapmak için kullanılan ağaç yetiştiriciliğinden alıyor.
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Dikey tarım trendi hızla yayılıyor
New Jersey’de bulunan Oishii marka dikey tarım çilekleri buna bir örnek mesela. 2021 yılında, Omakase çilekleri, New York’taki lüks bir süpermarkette 50$’dan satışa sunuldu. Bu gelişme, kimileri tarafından, dikey tarımın kalite bakımından geleneksel tarıma rakip olabileceğine dair bir kanıt olarak görülürken, kimileri için bu satış fiyatı, dikey tarımı ticari açıdan verimli hale getirmenin önündeki zorluklara ışık tuttu.
Teknoloji umut verse de hem bütçe hem de enerji masrafları hala çok yüksek. Yeşillikler, domates ya da çilek gibi hızlıca büyüyen küçük sebze ve meyveler şimdilik ticari anlamda dikey tarımın sınırları olacak gibi görünüyor.
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Peki dikey bir çiftlikte yetiştirebileceklerimizin limiti tam olarak ne?
Bütçe ve enerji gibi sorunların üstesinden gelecek bir yol bulabilirsek eğer, tüm gıda maddelerinin bu tür çiftliklerde yetiştirildiği bir dünya neye benzerdi?
Tamamen topraksız tarıma geçmenin bir yolu var mı?
Dikey tarımın sınırlarını test edecek asıl şey meyve ağaçları yetiştirmek gibi görünüyor.
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Dikine tarım nedir?
Dikey tarımın net bir tanımı yok; ancak genelde bir bina içinde birbiri üzerine istif edilmiş derin olmayan tablalardan ve her katta LED ışıklandırmalardan oluşuyor. Dikey çiftliklerin çoğunda pencere bulunmuyor; hatta bazıları yeraltına inşa ediliyor.
Bu tür çiftliklerin, sudan besleyici maddelere, güneş ışığından polen taşıyıcılara ve hatta zirai mücadeleye, her şeyi tedarik etmeleri gerekiyor. Devasa seralara kurulan dikey çiftlikler ise buradaki gün ışığından ve ısıdan faydalanabiliyor; ancak su gibi faktörlerin kontrol altında tutulması gerekiyor.
Hala toprak kullanılan dikey çiftlikler mevcut; ancak gittikçe daha çok sayıda çiftlik, hidroponik ya da aeroponik sistemlere, yani besleyici maddelerle güçlendirilmiş suyun (hidroponikte) ya da su buharının (aeroponikte) doğrudan bitkinin kökleri etrafında yayılmasının sağlandığı metotlara yöneliyor.
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