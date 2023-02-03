Dikey tarım nedir ne değildir?

Dikey tarım trendi hızla yayılıyor

New Jersey’de bulunan Oishii marka dikey tarım çilekleri buna bir örnek mesela. 2021 yılında, Omakase çilekleri, New York’taki lüks bir süpermarkette 50$’dan satışa sunuldu. Bu gelişme, kimileri tarafından, dikey tarımın kalite bakımından geleneksel tarıma rakip olabileceğine dair bir kanıt olarak görülürken, kimileri için bu satış fiyatı, dikey tarımı ticari açıdan verimli hale getirmenin önündeki zorluklara ışık tuttu.

Teknoloji umut verse de hem bütçe hem de enerji masrafları hala çok yüksek. Yeşillikler, domates ya da çilek gibi hızlıca büyüyen küçük sebze ve meyveler şimdilik ticari anlamda dikey tarımın sınırları olacak gibi görünüyor.