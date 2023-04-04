Dondurma yiyince boğazımız şişer mi?

Ayrıca hayır da diyebiliriz çünkü bu zamana kadar dondurma ve boğaz ağrısı arasında kesin bir ilişki kurulamadı. Uzmanlar, boğaz şişmesinin soğuktan değil sadece virüslerden kaynaklandığını belirtiyor.

Yani çevredeki virüsler, direncin düşmesinden yararlanarak kişiyi hasta edebilir ancak sebebinin direkt dondurma olduğunu söyleyemeyiz.