Dondurma yiyince boğazımız şişer mi?

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Ebeveynlerin genelde başvurduğu en sık bahanelerden bir tanesi, dondurmanın boğazı şişirdiğidir. Hatta belki de birçok yetişkin bile böyle düşünüyor olabilir. Peki, bu bir şehir efsanesi mi yoksa ikisi arasında bir ilişki var mı?
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Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Evet çünkü soğuk gıdalar, boğaz ve bademcik bölgesindeki damarlarda geçici bir büzüşmeye yol açarak boğazın direncini düşürür ve bu da enfeksiyona uygun bir ortam hazırlar.
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Ayrıca hayır da diyebiliriz çünkü bu zamana kadar dondurma ve boğaz ağrısı arasında kesin bir ilişki kurulamadı. Uzmanlar, boğaz şişmesinin soğuktan değil sadece virüslerden kaynaklandığını belirtiyor.
Yani çevredeki virüsler, direncin düşmesinden yararlanarak kişiyi hasta edebilir ancak sebebinin direkt dondurma olduğunu söyleyemeyiz.
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Soğuk, sadece boğazın değil tüm vücudun da bağışıklık sistemini zayıflatıyor. The Journal of Allergy and Clinical Immunology'de yayınlanan bir araştırma; burnumuzun içinde bir bağışıklık sistemi olduğunu ve sistemin hava sıcakken çok daha iyi çalıştığını ortaya koydu.
Yani, büyük resme bakarsak; boğazımızın şişmesini sadece dondurma ile ilişkilendirmek doğru değil, diğer tüm soğuk gıdalar da buna sebep olabilir.
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Ancak yine de bu konu hakkında kaygıları olan biriyseniz dondurmayı yavaş tüketmek hatta arada veya sonrasında ılık su tüketmek, enfeksiyonları engellemek açısından alabileceğiniz basit önlemler arasında.
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