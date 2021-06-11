Dünyanın en ilginç bitkileri

Halfmens – Güney Afrika

Pachypodiumnamaquanum, daha yaygın adıyla filin gövdesi bitkisi, yumru ayağı, yarı adam veya yarı erkek olarak bilinen, tamamen büyüdüğünde bazen ağaç gibi görünebilen etli bir bitki. Halfmens adı bitkilerin uzaktan bakınca yürüyen insanlar gibi görünmesi nedeniyle verilmiş, yarı insan anlamına gelen Afrika dilinde bir kelime. Halfmenler kuru kayalık çöllerde ve deniz seviyesinden 300 ila 900 m yüksekliklerde bulunuyor.

Hydnora Africana – Güney Afrika

Hydnora Africana, sıra dışı et rengi ile dikkat çeken parazit bir çiçek, yani kendisini Güney Afrika'daki diğer çöl bitkilerinin köklerine bağlayarak yaşıyor. Çürük kokulu bu çiçek, leş böceği sürülerini kendine çekiyor.