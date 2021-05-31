Barcelona Kent Konseyi'nin şehir tanıtım direktörü Mario Rubert, "Çok daha fazla belediyenin bulunduğu büyükşehir bölgesi ile ittifaklar kurabilir ve koordineli bir yapı ile strateji oluşturabilirsek o zaman en büyük şehirlerle rekabet etmek için gerekli ekonomik güce ve büyüklüğe sahip oluruz. Bu yıl ilk kez listenin ilk 10'una giren Madrid, Resonance Consultancy tarafından insanları sayesinde yeniden doğması sebebiyle övgü topladı. Madrid'in tanıtımı ve marka hizmetleri müdürü Ana Alemany'ye göre şehirdeki insanlar Madrid'in en önemli varlıkları" dedi.