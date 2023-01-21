Her pirinç türü pişirilmeden önce yıkanmalı mıdır?

Pirinç paketlerinin üzerinde pirinci pişirmeden önce yıkamak gerektiğine dair yazılanları fark etmişsinizdir. Ancak bu önerinin ciddiye alınıp alınmaması gerektiği üzerine birçok tartışma mevcut. Yalnızca belirli pirinç türlerini mi yıkamak gerekiyor acaba? Yıkamazsak ne olur? Pirinçleri yıkamamızdaki esas amaç ne?

Pirinçleri yıkamamızın en temel sebebi, pirinç granüllerindeki ekstra nişastadan kurtulabilmek. Yıkanmayan pirinçler tane tane değil topak topak olur, birbirlerine yapışmaya başlarlar. Bir diğer hedef ise pirinçleri paketleme işlemi süresince gözden kaçmış olabilecek tozdan ve kirden arındırabilmektir. Pis pirinç yemek istemeyiz sonuçta; tedbirli davranıp pirinci önce bir yıkamak kulağa mantıklı geliyor. Ayrıca şöyle de bir gerçek var: beyaz pirinç pişirilmeden önce yıkanmazsa eğer, daha çabuk bozuluyor.

Her türden pirinç yıkanmalı mı?

Genel anlamda, evet; tedbirli olup türüne bakmaksızın pirinçlerinizi yıkamanızda fayda var. Özellikle de beyaz pirinç değirmenlenme denen bir işlemden geçtiği için üzerinde bir kat nişasta bulunduruyor. Ayrıca bir miktar nişasta da doğrudan pirincin yüzeyine bağlanıyor. Pirinçleri yıkadığınızda, bu yüzey nişastası pirinçlerden ayrılarak suyun içine hapsoluyor. Yani sonuç olarak beyaz pirinci yıkamak gerektiğine şüphe yok; hatta diğer türleri de ne olur ne olmaz deyip yıkamaktan bir zarar gelmez. Böylelikle pirinçlerinizin en azından pislikten ve çer çöpten arındığından emin olabilirsiniz. Pirinç yıkamak birkaç dakikanızdan fazlasını almıyor ne de olsa, neden temkinli olmayasınız?

Pirinçleri nasıl yıkamak gerek?

Pirinç yıkamanın birkaç farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi, bir kap ya da büyükçe bir kâse kullanmak. Pirinçlerinizi bir kaba koyup lavaboya yerleştirin; musluğu açın ve pirinçleri ıslatmaya başlayın. Pirinçlerin üzerleri tamamen suyla kaplanana dek musluğu açık tutun. Sonra da kabı hafifçe sallayın. Beyaz pirinç yıkıyorsanız eğer, su bulanık bir renk alacaktır. Kabı nazikçe yana doğru eğin ve suyun dışarı akmasını sağlayın. Pirinçler iki-üç kez yıkandıktan sonra, su berraklaşmaya başlayacaktır.

Pirinçlerinizi yıkarken yararlanabileceğiniz bir diğer yöntem ise ince delikli bir süzgeç kullanmak. Süzgeci mutfak lavabonuza yerleştirin, musluğu açın ve süzgeci yine hafifçe sallayın. Pirinçlere ellerinizle dokunup karıştırmanıza gerek yok. Bırakın soğuk su, müdahale olmadan, tanelerinden arasından rahatça akıp gitsin. Su berraklaşıncaya dek yıkama işlemini sürdürün.

Peki pirinçleri hangi durumda yıkamamak gerekiyor?

Bazı yemek çeşitleri var ki pirinç yıkandığı zaman yemeğin genel lezzetinde farklılıklar oluyor – risotto ya da paella gibi. Pirinci uzak doğu usullerine göre pişirirken de yıkama işleminden uzak durulması şart. Bu tür tariflerde, ekstra nişasta, yoğunluk gibi istenilen dokuların elde edilmesinde etkili oluyor. Sütlaç yaparken de, örneğin, pirincin nişastası tatlının kıvamı için olmazsa olmaz. En iyisi, tariflerden şaşmamaya çalışmak ve pirinç paketinin üzerindeki direktifleri titizlikle uygulamak. Her tür yiyecek tarifi ve her pirinç çeşidi farklı bir yaklaşım ve hazırlık süreci gerektiriyor; önemli olan tek şey bu. Pirinci yıkamadan kullanmanızı gerektiren tariflerde şöyle hızlıca bir ayıklama yaparak pirincinizin temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, türü ne olursa olsun, pirinçleri pişirmeden önce yıkamak, en güvenli yöntem olarak görülüyor. Evet, nişastanın tarife dahil olduğu bazı spesifik yemek türleri var. Ama genel olarak bakıldığında, şöyle bildik bir pilav yapmadan önce, en iyisi pirinçleri güzelce yıkamak. Angarya gibi gelebilir biraz; ama yıkama işlemi, birkaç dakikanızdan fazlasını almaz. Bu alışkanlığı bir kere kazandıktan sonra, zaten pirinci yıkamak pişirme sürecinizin doğal bir parçası haline gelecek. Bir süre sonra, yıkanmış pirinçle yıkanmamış pirinç arasındaki farkı yerken anlamaya başlayacaksınız. Yıkanmış pirinçten hazırlanan yemekler ne topak topak olur ne de yapış yapış; tariflerinizi bir üst noktaya taşıyabilmenizde basit bir yardımcı.