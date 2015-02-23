Hızlı zayıflatan besinler

YOĞURT
Hemen hemen bütün sofralarda yer alan yoğurt hem genel beslenmemizde hem de aynı zamanda kilo vermek en doğru tercihlerden biridir. Araştırmalar arasında yer alan ve 14 yıl süren ''Framingham Kalp Sağlığı Çalışması''nda, yoğurt tüketimi ve hipertansiyon açısından da yeni sonuçlar elde edildi. Toplamda 2 bin 197 yetişkin üzerinde yapılan çalışmada, yoğurt tüketimi fazla olan kişilerde hipertansiyon gelişme riskinin düşük çıktığı görüldü.
Yüzde 61 yağ yakımını hızlandırır. Yapılan bir araştırmada, düşük kalorili diyet yapan kişilerin diyetlerine yoğurt ilave edildi ve gün içinde 3 öğün yağsız yoğurt yiyen aşırı kiloluların, yoğurtsuz diyet uygulayanlara göre yüzde 22 daha fazla kilo verdikleri görüldü. Ayrıca, bu kişilerin yüzde 61 daha fazla yağ yaktıkları tespit edildi. Kalsiyum ve protein oranın yüksek olması yağ yakımına yardımcı olması ile aynı zamanda tok tutucudur.
YEŞİL ÇAY
Özellikle Çin olmak üzere uzak doğuda sağlıklı yaşam için bol miktarda tüketilen yeşil çayın vücudu incelttiği, selülitleri azalttığı ve vücut direncini artırdığı birçok kaynakta mevcuttur. Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme hızının artmasını sağlar. Özellikle uzun dönem tüketilmesine dikkat edildiğinde, ciltteki nem dengesinin sağlanmasında da etkilidir. Bağırsak hareketlerini düzenlemesi ve sindirimi rahatlatıcı özelliği vardır. Günlük 2-3 bardak tüketilmesi yeterlidir.
YULAF
Tahıllar içerisinde daha fazla çözünebilen posa içermesi ile öne çıkan bir tahıldır. Ayrıca demir, selenyum, manganez, çinko, E vitamini ve diğer B grubu vitaminleri için iyi bir kaynaktır.Yüksek oranda çözünebilir posa ve antioksidan özelliği ile yulaf, kanserden korunmada kullanılabilecek mucize besinlerden biridir.
Yulaf tüketildikten sonra içinde bulunan lifler su ile birleşip jelleşir ve mideyi daha geç terk eder böylece uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kan şekeri dengesini sağlaması sayesinde şeker ihtiyacının azalmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu etkileri ile kilo kontrolüne önemli bir yardımcıdır. Yulaf glisemik indeksi düşük olan ve kana çok yavaş karışan bir tahıldır. Sabah kahvaltısında ve diğer öğünlerde yulaf ezmesi, yulaf eklenmiş ekmek şeklinde tüketilirse gün boyu kana yavaş karışacak tahıl kaynağı alınmış olur. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
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