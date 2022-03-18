HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

İlkbahar meyveleri ve sebzeleri

Bağışıklık sistemini güçlendirici sebzeler ve meyveleri mutlaka mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. İlkbahar mevsimi boyunca tüketebileceğimiz mevsim meyveleri ve sebzeleri nelerdir?

Mevsiminde beslenmenin en büyük faydası, doğa şartlarında yetişen meyve ve sebzeden en fazla vitamin ve minerali almak. Önümüz bahar. Bahar meyve ve sebzeleri neler? Listeyi aşağıda bulacaksınız. Ama ondan önce kısa kısa değerli bilgiler verelim. 

Uzmanlara göre sebzeler pişirildikten sonra vitamin ve mineral değerlerinde ciddi azalmalar meydana geliyor. Mesela C vitamini zengini brokoliyi eğer yarım saat kadar haşlarsak ya da buharda pişirirsek C vitamini değerinin yaklaşık %25 azalmasına sebep oluyoruz. Bu nedenle, sebze ve meyvelerin çiğ ya da çok az pişirilerek tüketilmesi öneriliyor. Özellikle salata şeklinde yenilebilecek sebzeleri pişirmeden tüketmek, meyveleri de taze olarak tüketmek daha fazla vitamin almamızı sağlıyor.

İlkbaharda yeşil yapraklı sebzeler gözde. Marul, ıspanak, maydanoz, fesleğen gibi yeşilliklerin yanında havuç, kuşkonmaz, enginar, bakla, bezelye, roka, semizotu, taze sarımsak, biberiye, tere, kekik ve taze soğan sofralardaki yerini alır. Mandalina ve portakal son demlerini yaşarken, muz ve elma sofradaki yerini korumaya devam edecektir. Güneşin yükselmesi ile domates de yenilebilecek sebzeler arasına girer. Bahar aylarının en gözde yemekleri arasında bol yeşillik içeren sebze yemekleri önceliklidir. Bezelyeyi, baklayı, kuşkonmazı, barbunyayı, brokoliyi, karaciğer dostu enginarı haftanın 6 gününe yaymak en güzeli. Her yemekte biber, tere, maydanoz, havuç, güneşten yeterince nasibini almış domates, roka da sofralardan eksik kalmasın.

Yoğurtlu bakla ve bol domatesli mevsim türlüsü de güzel bir alternatif olacaktır. Etli, tavuklu veya kıymalı bezelye de çok güzel bir öğündür. Yanında güzel bir pilav hem yüksek enerji verir hem de besleyicidir.

  • Pazı

    Pazının tadı biraz ıspanağa benzer. Ispanakla aynı şekilde hazırlanabilir. Ispanak gibi kıymalı yemek yapabilirsiniz ya da taze salatasını yapabilirsiniz. Magnezyum ve potasyum ve K vitamini için iyi bir kaynaktır.

  • Besin değeri olarak da ıspanağa benzeyen pazı betakaroten (A vitamini), C vitamini, K vitamini ve Folik Asit bakımından zengindir. Bunların dışında pazının içeriğinde E vitamini, demir, magnezyum ve kalsiyum minerallerini de bulunmaktadır. Pazı sindirimi kolay olan besin değeri bakımından ıspanağa benzeyen salatası, kavurması ve farklı yemekleri yapılan bir çok sebze gibi sağlığımız için önemli faydaları bulunur

  • Marul

    Nisan ayında taze taze tüketilmeye başlanan marul, Haziran ayında en lezzetli haliyle sofralarda yerini alıyor. Doyurucu ve az kalorili olması sayesinde özellikle diyabetlilerin beslenme listesinde önemli yeri olan marul, A ve K vitaminleri bakımından zengin bir besin. Bol su ve lif içeren marul çeşitlerine her mevsim rastlansa da vitamin içeriği bakımından mevsiminde yenen marullar oldukça faydalı… 

  • Tokluk hissi sağladığından iştah kontrolünde ve kandaki şeker oranını dengelemede yardımcı olur. İdrar söktürücüdür, kanı temizler ve karaciğeri korumada katkı sağlar. Yüksek miktarda kalsiyum içerdiğinden, kemikleri güçlendirmesi açısından önem taşır. Beta-karoten, lutein, zeaksantin ve quercetin gibi antioksidanlar içerir.

  • Semizotu

    Kışın bile manav reyonlarında görebildiğimiz ve “Semizotu hangi ayda tüketilir?” diye sorduğumuz semizotunun Nisan ayında başladığını ve en geç Temmuz’a kadar devam ettiğini söylemek gerek. 

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