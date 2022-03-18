Mevsiminde beslenmenin en büyük faydası, doğa şartlarında yetişen meyve ve sebzeden en fazla vitamin ve minerali almak. Önümüz bahar. Bahar meyve ve sebzeleri neler? Listeyi aşağıda bulacaksınız. Ama ondan önce kısa kısa değerli bilgiler verelim.

Uzmanlara göre sebzeler pişirildikten sonra vitamin ve mineral değerlerinde ciddi azalmalar meydana geliyor. Mesela C vitamini zengini brokoliyi eğer yarım saat kadar haşlarsak ya da buharda pişirirsek C vitamini değerinin yaklaşık %25 azalmasına sebep oluyoruz. Bu nedenle, sebze ve meyvelerin çiğ ya da çok az pişirilerek tüketilmesi öneriliyor. Özellikle salata şeklinde yenilebilecek sebzeleri pişirmeden tüketmek, meyveleri de taze olarak tüketmek daha fazla vitamin almamızı sağlıyor.

İlkbaharda yeşil yapraklı sebzeler gözde. Marul, ıspanak, maydanoz, fesleğen gibi yeşilliklerin yanında havuç, kuşkonmaz, enginar, bakla, bezelye, roka, semizotu, taze sarımsak, biberiye, tere, kekik ve taze soğan sofralardaki yerini alır. Mandalina ve portakal son demlerini yaşarken, muz ve elma sofradaki yerini korumaya devam edecektir. Güneşin yükselmesi ile domates de yenilebilecek sebzeler arasına girer. Bahar aylarının en gözde yemekleri arasında bol yeşillik içeren sebze yemekleri önceliklidir. Bezelyeyi, baklayı, kuşkonmazı, barbunyayı, brokoliyi, karaciğer dostu enginarı haftanın 6 gününe yaymak en güzeli. Her yemekte biber, tere, maydanoz, havuç, güneşten yeterince nasibini almış domates, roka da sofralardan eksik kalmasın.

Yoğurtlu bakla ve bol domatesli mevsim türlüsü de güzel bir alternatif olacaktır. Etli, tavuklu veya kıymalı bezelye de çok güzel bir öğündür. Yanında güzel bir pilav hem yüksek enerji verir hem de besleyicidir.