kullanabilirsiniz. Genellikle çöpe atılan muz kabuğunun içeriğinde bulunan B vitaminleri, demir, K vitamini, potasyum ve C vitaminleri özellikle cilt hastalıkları üzerinde fayda sağlıyor. Muz kabuğunun bilinmeyen faydaları ise kişiler tarafından son dönemlerde daha sık araştırılmaya başlandı. Muz kabuğu neye iyi gelir? sorusunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Muz Kabuğunun Faydaları

Muz kabuğu düzenli kullanımda aknelerin azalmasına ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

Diş beyazlatmasında kullanılabilir.

Cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur.

Sivrisinek ya da böcek ısırıklarının olduğu yerlere sürüldüğünde kızarma ve kaşınmayı engeller.

Kıymık batması durumunda kıymığın çıkartılmasını kolaylaştırır.

Göz altı morlukları ve şişlikleri olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Baş ağrısı problemi yaşayan kişiler tarafından kullanılabilir.

Sedef hastalığına iyi gelir.

Siğillerin azalmasını sağlar.

Nasır ve topuk dikenleri için kullanılabilir.

Muz Kabuğunun Zararları

Muz kabuğunun kullanımının bilinen bir zararı bulunmamaktadır.

Muz Kabuğu Cildi Beyazlatır Mı?

Muz kabuğunun cildi beyazlattığı konusunda yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmaktadır. Muz kabuğu cilde iyi gelir. Akne, sivilce ve cilt lekelerinin iyileşme süreçlerini hızlandırır ancak cilt beyazlatma üzerinde bir etkisi yoktur.

Muz Kabuğunun Dizlere Faydaları

Muz kabuğunun ağrı kesici özelliği bulunur. Bitkisel ağrı kesici olarak da tanımlanır. Bu yüzden muz kabuğunu ağrıyan diz bölgesine masaj yaparak sürdüğünüzde ağrınıza iyi geldiğini görebilirsiniz.

Muz Kabuğunun Cilde Faydaları

Muz kabuğu cilt dostudur. İltihap kesici ve engelleyici özelliği ile cilt sağlığı için kullanılabilir. Sivilce ve akne oluşumunu engelleyen muz kabuğu aynı zamanda güneş lekelerinin de geçmesini sağlar. Muz kabuğunu cilt üzerinde kullanmak isteyenler kabuğu direkt olarak timiz cilde sürebilir. 5 dakika boyunca masaj yaparak yüzünüze sürdükten sonra cildinizi suyla yıkayabilirsiniz. Haftada 2 ya da 3 kez bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Muz Kabuğunun Erkeklere Faydaları

Muz kabuğunun erkekler üzerindeki faydaları da merak edilmektedir. Bazı erkekler mastürbasyon sırasında erekte olmuş penisi muz kabuğunun içerisine yerleştirebilir. Bu durum mastürbasyonun kalitesini arttırsa da şekerli gıdaların ete değmesi ileriki dönemler için sorun yaratacaktır. Bunun yanı sıra muzun afrodizyak etkisi bulunur. Bu yüzden kabuğun içeriğindeki lifi yemek erkeklerde cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur.

Muz Kabuğunun Sivilceye Faydaları

Muz kabuğu ile cildinize masaj yaptığınızda sivilcelerinizin kuruduğunu ve sivilce lekelerinin azaldığını görebilirsiniz.

Muz Kabuğunun Bitkilere Faydaları

Muz kabuğunun içeriğindeki potasyum oranı bitkilerin ömrünü uzatır.

Muz kabuğu ile beslenen bitkilerde sulama verimi de daha fazla olur.

Böcek ve diğer zararlı organizmalar bitkilerden uzaklaşır.

Bitkiler daha fazla fotosentez uygular.

Muz kabuğu ile son dönemlerde gübre yapımı da artmıştır. Muz kabuğundan gübre uygulaması oldukça basittir. Bunun için muzları mutfak robotunda çekebilir, eğer robotunuz yoksa küçük parçalar halinde kesebilirsiniz. Bu muzları direkt olarak toprağın üzerine dökebilirsiniz. Ancak muz kabuğuna alerjiniz var ise bu uygulamayı yaparken mutlaka eldiven kullanmalısınız. Aksi halde cildinizde istenmeyen yan etkiler görülebilir