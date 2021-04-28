Artık televizyonda standart kanallara bağımlı olmamamız, giderek büyüyen internet ve platform yayıncılığı sayesinde daha fazla seçeneğe ulaşabilmemiz, dünyamızı da büyütüyor. İzlenecek bir şey kalmadığını düşünüyorsanız çok sayıda gezi belgeseli için aşağıdaki listeye bir göz atın. Gezi belgeselleri yabancı içeriklerden oluşuyor, dünyanın dört bir yanını keşfe çıkan ekipler, toplumların ve kültürlerin peşine düşüyor.
Evde geçen vaktinizi dünyayı dolaşarak geçirmek isterseniz işte size 10 öneri
1- Jack Whitehall – Babamla Yolculuklarımız (Travels With My Father)
Komedyen Jack Whitehall ile gergin ve güzel giyim tutkusu olan babasının birlikte dünyayı dolaşma hikayesi. Zıt karakterler arasında oluşan çatışmaların yarattığı esprililer ve ikilinin şaka konusundaki başarıları sayesinde izlemesi son derece keyifli.
Süre: 30-60 dakikalık 15 bölüm
2- Sokak Yemekleri (Street Food)
Netflix’te dolaşırken sürekli karşınıza çıkıyor olma ihtimali yüksek, işte size izlemeniz için güzel bir tavsiye… Dünya çapında şeflerin profillerinin sinematik çekimleri ile dünya çapında ün kazanan “Chef’sTable” gösterisinin yaratıcılarının imzasını taşıyor. Latin Amerika ve Asya’nın, anlatıla anlatıla bitirilemeyen sokak yemeklerini, büyük şeflerin sinematografik çekimleri oldukça sıra dışı bir gösteriye dönüşüyor. Sokak yemeklerinin aşçılarının tariflerinin süslenmemiş yemeklerinin hikayeleri, az bulunur karakterleri resmediyor.
Süre: 2 versiyonda 30’ar dakikalık 15 bölüm
3- Kahvaltı, Öğlen Yemeği, Akşam Yemeği (Breakfast, Lunch, Dinner)
Şef David Chang, ünlü dostlarıyla sokağa çıkıp turistler gibi geziyor. Eğlenceli röportajlar ve keyifli görüntülere sahne olan gösterinin konukları arasından SethRogan ve ChrissyTeigen de var.
Süre: 45 dakikalık 4 bölüm
4- Karanlık Turist (Dark Tourist)
Normalde turist olarak gitmeyeceğiniz ilginç, garip yerlere sizin için giden Yeni Zelandalı gazeteci David Farrier’in enteresan yerler merakına göz atabilirsiniz. Gerçek Vampir ritüellerinden Kennedy turlarına kadar muhtemelen hiç gitmeyeceğiniz deneyimleri uzaktan izleyebilirsiniz.
Süre: 40 dakikalık 8 bölüm
5- Somebody Feed Phil
“Everybody Loves Raymond” dizisinin yaratıcısı Phil Rosenthal, farklı mutfakları ve kültürleri keşfetmek için yola çıkıyor. Dünyayı dolaşarak insanlarla tanışırken, ödüllü dizilerinin tadını hissedebiliyorsunuz.
Süre: 50 dakikalık 17 bölüm
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