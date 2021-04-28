10 - David Attenborough ile yaşamın renkleri (Life in Colour)

David Attenborough ile Yaşamın Renkleri, hayvanların doğada hayatta kalmak ve gelişmek için renkleri nasıl kullandığını gözler önüne seriyor. Özel olarak geliştirilen kameralarla, insan gözüyle görülmeyen renklerin, hayvanların etkileşiminde nasıl önemli bir rol oynadığı anlatılıyor.

Çocuğunuzla ya da ailece izleyebileceğiniz en güzel belgesellerden biri. David Attenborough'un olduğu diğer belgeselleri de listenize ekleyebilirsiniz.