Su tasarrufu yapmanın 24 yolu

Evde suyun boşa akmasına izin vermemek ve çocuklarımıza bu konuda örnek olmak çok önemli. Çamaşırlarımızı biriktirip yıkamak, duşu biraz kısa tutmak, ev temizliği için kullandığımız suyu biriktirip tuvaletlerde kullanmak, bu günlerde hızlı ve acil bir şekilde alabileceğimiz önlemlerden olabilir.

Küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynakları da giderek azalıyor. Artan insan nüfusu ve kentleşme daha fazla su ihtiyacı yaratıyor ve dünyanın bu kadar suyu yok. Su tasarrufu, herkesin mutlaka bilincinde olması gereken hayati bir mesele.