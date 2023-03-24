Yemek sırasında su içmeyin

Giriş: 03.03.2023 - 17:56 - Güncelleme: 24.03.2023 - 15:51
İnsan vücudunun gün içerisinde belli miktarda su tüketimine ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su tüketimi gerçekleşmediğinde vücudumuz alarm vermeye başlar. Öyle ki cilt kuruluğundan baş ağrısına hatta böbrek hastalıklarına kadar yeterli su tüketmemenin etkileriyle karşı karşıya kalırız. Ancak hayati önem taşıyan suyun nerede ve nasıl tüketildiği de en az kendisi kadar önemli. Örneğin yemek sırasında tüketilen su tam aksine zararlı olabiliyor. Hatta sağlıklı yaşam konusunda oldukça özenli olan Japonya'da yemek sırasında su içmek yasak! Peki, neden?
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Yemek sırasında ya da hemen sonrasında su içenlerdenseniz bir kez daha düşünmelisiniz. Su içmek vücut sağlığı için olmazsa olmaz yapı taşlarındandır ancak yemek sırasında tam tersi etki göstermektedir. Özellikle katı ve ağır yiyecekleri yerken üstüne su ve gazlı içecekler tüketmek çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Hatta yemek yemeden hemen önce tüketilen suyun mide enzimlerini zorlaştırdığına dair araştırmalar bulunmaktadır.
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Sindirim sistemi yemek yerken oldukça efor sarf eder. Hatta öyle ki, yemek kokusunu almaya başladığımız andan itibaren sindirim sistemimize uyarı gönderen bir sıvı salgılanmaya başlar. Sindirim sırasında gıdalar vücudunuzda parçalanır, böylece besinler kan dolaşımınıza karışır. Yemeğinizi çiğnemeye başlar başlamaz ağzınızda sindirim başlar. Çiğneme, tükürük bezlerinizi, yiyecekleri parçalamanıza yardımcı olan enzimler içeren tükürük üretimine başlamanızı işaret eder.
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YEMEK YERKEN İÇECEK İÇMEK NELERE NEDEN OLUYOR?
Günlük tüketilmesi gereken sıvı miktarının yemek yemeden biraz önce tamamlanması gerekiyor. Yemek yerken ve hemen sonrasında sıvı tüketmek sanılanın aksine çok daha fazla sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bazı iddialar yemek sırasında bir şeyler içmenin sindirimi olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.
Yemek esnasında içecek tüketmenin zararların ise şu şekilde sıralanabilir:
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Ağız kuruluğuna neden olur
Alkol veya asitli içecekler, besinlerin sindirimini veya emilimini olumsuz yönde etkiliyor. Yemek esnasında oluşan tükürük içecek tüketildiğinde azalmaya başlar. Kulağa tuhaf gelse de yemeğinizle birlikte 1 bardak su içmek tükürüğünüzü kurutabilir. Bazı insanlar sularına bir dilim limon eklemeyi severler, bu da onu asitli bir içecek yapar ve bu da tükürük salgınızı etkiler. Sonuç olarak ağız kuruluğu, ağız kokusu da dahil olmak üzere bazı rahatsız edici durumlara yol açabilir. Limonlu su ayrıca reflü gibi problemleri de kötüleştirebilir ve dişlerinizin minesine zarar verebilir.
Ayrıca, yemek sırasında alkol ve soda içmek de tükürük salgısını azalttığı için sindirimi zorlaştırabilir. Soğuk su, soğuk kola, gazlı içecekler de bilinenin aksine yemek sırasında olumlu etki yapmayıp tam tersi sindirimi zorlaştırabilir, karın ağrısı ve kramplara yol açabilir.
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Sıvılar ve asitler sindirim hızı için oldukça önemli
Yemeklerle birlikte içilen sıvılar, mide asidi ve sindirim enzimleriyle temas süresini azaltır. Böylece daha az sindirim gerçekleşir ve bu da sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesine engel olur.
Bir çalışma, sıvıların sindirim sisteminizden katı maddelerden daha hızlı geçmesine rağmen katı yiyeceklerin sindirim hızını etkilemediğini gözlemlemiştir. Yemek sırasında fazla su içmek mide asidini seyrelterek sindirim sorunlarına yol açabilir.
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Bu iddialar dışında yemeklerden önce ve yemek sırasında içilen suyun bazı olumlu gelişmeleri sağladığı da söylenmektedir. Yemeklerle birlikte su içmek iştahınızı düzenler, fazla yemek yemeyi önler ve kilo kaybını arttırır. Bu, kalorili içecekler için geçerli değildir. Ancak herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa yemeklerle birlikte her türlü sıvı alımını sınırlamak daha doğrudur. Sonuç olarak midenizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa yemek sırasında, önce ve sonrasında sıvı tüketmeyin. Sağlıklı bir mideye sahipseniz bu konuyu doktorunuza danışmak en iyisi.
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Reflüye yol açabilir
Sıvılar, midenize hacim katar, bu da büyük bir öğün yemek gibi mide basıncını artırabilir. Bu, mide rahatsızlığı olan insanlarda reflüye yol açabilir.
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Sindirimi zorlaştırır
Yemek yemeye başlamadan kokusunu duymaya başladığımız andan itibaren beynimiz sindirim sistemine sinyaller göndermeye başlar. Yemek yemeye başladığımız andan itibaren ise bu sinyaller sıvı salgılanmasına zemin oluşturur. Salgılanan bu sıvı ve tükürük oluşumu sindirimin en önemli yapı taşıdır. Yemek esnasında salgılanan sıvını üzerine su içtiğinizde tükürüğünüz seyrelir. Bu da besinlerin sindirilmesinden sorumlu mide enzimlerinin salgılanmasını etkiler. Sonuç olarak mideniz yiyecekleri parçalamak için daha zayıf sinyaller alır ve bu da şişkinliğe yol açabilir. Yemek sırasında fazla su içmek mide asidini seyrelterek sindirim sorunlarına yol açabilir.
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Besinlerin emilimini yavaşlatır
Yemek yerken sindirim sistemi senkronize bir şekilde çalışmaya başlar. Sindirim için en önemli olan tükürük ve asit oluşumu yemek yerken devam eder. Ancak emek esnasında su içmek, midenin doğal asit seviyesini etkiler. Bu da sindirim sisteminizi olumsuz etkileyerek vücudunuzun daha az vitamin ve besin emmesine neden olur.
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Mide ekşimesine neden olur
Yemeklerle birlikte su içmek midenizi genişletir ve tıpkı çok yemek yemişsiniz gibi gibi mideniz üzerindeki baskıyı artırır. Bu da sağlığınızı kötü etkileyip reflü riskini artırabilir. Yemek sırasında su içmek vücudunuzun daha az sindirim enzimi salgılamasına neden olduğundan mide ekşimesi dahil olmak üzere pek çok zincirleme soruna yol açabilir.
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Kilo almaya neden olur
Yemek yerken su içmek de fazla kilo almanıza neden olabilir. Nasıl mı? Vücudunuz yiyecekleri yeterince sindiremediğinde onu yağa dönüştürerek daha fazla kilo almanıza yol açar. Ayrıca yemekle birlikte su içmek, vücudunuzun daha fazla insülin salgılamasına neden olarak yağ depolama riskini artırabilir.
Elbette su içmek özellikle toksinlerin atılmasını sağlayarak olarak kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle yemekten yarım saat önce içilecek 2 bardak su yemek saatinde tokluk hissi oluşturarak daha sakin yemek yenmesine yardımcı olur.
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YEMEKTE SU İÇMEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
İşte yemek yerken su içmenizi engelleyebilecek bazı ipuçları...
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Yemekten 30 dakika önce su için
Yemekten yarım saat önce su içmek, en etkili yollardan biridir. Ayrıca kendinizi daha tok hissedebilir, böylece yemekte daha az kalori alırsınız.
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Yemek yerken yavaş yiyin ve fazla çiğneyin
İyi çiğnenmiş yiyecekler midenizin sindirimi için daha kolaydır ve çiğnerken vücudunuz daha fazla tükürük üreteceği için su içme isteğiniz azalır.
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Tuz tüketimini azaltın
Tuz susamaya yol açacağı için daha az tuz içeren yiyecekleri tercih edin ve yemeklerinize tuz koymaktan kaçının.
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BU KİŞİLER FAZLA SU İÇMEMELİ!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Eroğuz Demirözü, bazı durumlarda fazla su tüketiminin zararlı olabileceğine değinerek şu durumlarda dikkat edilmesi gerektiğini anlattı;
"Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon hastalığı ve ödem sorunu olan kişiler içeceklerin su miktarını abartmamaları gerekmektedir. Bu rahatsızlıkları olan kişilerin günlük almaları gereken miktarın üzerinde sıvı almaları hayati tehlike oluşturabilir."
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FAZLA SU TÜKETMEK ZARARLI MI?
"Sağlıklı olsa da her şeyde olduğu gibi fazla su içmenin zararlı etkileri görülebilir. Aşırı su içildiğinde kan sulanarak hacimsel olarak artar bu ise dolaşım sistemine, damarlara ve özellikle de kalbe fazladan yük bindirir. Fazla suyu atarak dolaşım sistemini rahatlatmaya çalışan böbrekler de aşırı çalışmak zorunda kaldıklarından yorulurlar. Hücrelerin içindeki ve dışındaki minerallerin de konsantrasyonu değişir. Hücre içi ve dışı sodyum dengesinin sağlanabilmesi için kandan hücrelere sıvı geçişi başlar bu ise hücrelerin şişerek ödem yapmasına sebep olur. Eğer bu şişme beyinde olursa basınç artışından dolayı baş ağrısı, hipertansiyon, beyin kanaması ve ölüme kadar giden bir dizi rahatsızlık oluşur."
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