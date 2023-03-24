HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Yemek sırasında su içmeyin

Giriş: 03.03.2023 - 17:56 - Güncelleme: 24.03.2023 - 15:51

İnsan vücudunun gün içerisinde belli miktarda su tüketimine ihtiyacı vardır. Yeteri kadar su tüketimi gerçekleşmediğinde vücudumuz alarm vermeye başlar. Öyle ki cilt kuruluğundan baş ağrısına hatta böbrek hastalıklarına kadar yeterli su tüketmemenin etkileriyle karşı karşıya kalırız. Ancak hayati önem taşıyan suyun nerede ve nasıl tüketildiği de en az kendisi kadar önemli. Örneğin yemek sırasında tüketilen su tam aksine zararlı olabiliyor. Hatta sağlıklı yaşam konusunda oldukça özenli olan Japonya'da yemek sırasında su içmek yasak! Peki, neden?

  • Yemek sırasında ya da hemen sonrasında su içenlerdenseniz bir kez daha düşünmelisiniz. Su içmek vücut sağlığı için olmazsa olmaz yapı taşlarındandır ancak yemek sırasında tam tersi etki göstermektedir. Özellikle katı ve ağır yiyecekleri yerken üstüne su ve gazlı içecekler tüketmek çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Hatta yemek yemeden hemen önce tüketilen suyun mide enzimlerini zorlaştırdığına dair araştırmalar bulunmaktadır.

  • Sindirim sistemi yemek yerken oldukça efor sarf eder. Hatta öyle ki, yemek kokusunu almaya başladığımız andan itibaren sindirim sistemimize uyarı gönderen bir sıvı salgılanmaya başlar. Sindirim sırasında gıdalar vücudunuzda parçalanır, böylece besinler kan dolaşımınıza karışır. Yemeğinizi çiğnemeye başlar başlamaz ağzınızda sindirim başlar. Çiğneme, tükürük bezlerinizi, yiyecekleri parçalamanıza yardımcı olan enzimler içeren tükürük üretimine başlamanızı işaret eder.

  • YEMEK YERKEN İÇECEK İÇMEK NELERE NEDEN OLUYOR?

    Günlük tüketilmesi gereken sıvı miktarının yemek yemeden biraz önce tamamlanması gerekiyor. Yemek yerken ve hemen sonrasında sıvı tüketmek sanılanın aksine çok daha fazla sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bazı iddialar yemek sırasında bir şeyler içmenin sindirimi olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

    Yemek esnasında içecek tüketmenin zararların ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Ağız kuruluğuna neden olur

    Alkol veya asitli içecekler, besinlerin sindirimini veya emilimini olumsuz yönde etkiliyor. Yemek esnasında oluşan tükürük içecek tüketildiğinde azalmaya başlar. Kulağa tuhaf gelse de yemeğinizle birlikte 1 bardak su içmek tükürüğünüzü kurutabilir. Bazı insanlar sularına bir dilim limon eklemeyi severler, bu da onu asitli bir içecek yapar ve bu da tükürük salgınızı etkiler. Sonuç olarak ağız kuruluğu, ağız kokusu da dahil olmak üzere bazı rahatsız edici durumlara yol açabilir. Limonlu su ayrıca reflü gibi problemleri de kötüleştirebilir ve dişlerinizin minesine zarar verebilir.

    Ayrıca, yemek sırasında alkol ve soda içmek de tükürük salgısını azalttığı için sindirimi zorlaştırabilir. Soğuk su, soğuk kola, gazlı içecekler de bilinenin aksine yemek sırasında olumlu etki yapmayıp tam tersi sindirimi zorlaştırabilir, karın ağrısı ve kramplara yol açabilir.

  • Sıvılar ve asitler sindirim hızı için oldukça önemli

    Yemeklerle birlikte içilen sıvılar, mide asidi ve sindirim enzimleriyle temas süresini azaltır. Böylece daha az sindirim gerçekleşir ve bu da sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesine engel olur.

    Bir çalışma, sıvıların sindirim sisteminizden katı maddelerden daha hızlı geçmesine rağmen katı yiyeceklerin sindirim hızını etkilemediğini gözlemlemiştir. Yemek sırasında fazla su içmek mide asidini seyrelterek sindirim sorunlarına yol açabilir.

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