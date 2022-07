Yeşil eriğin 8 önemli faydası

Güçlü diş ve kemik yapısı için önemli

Bir porsiyon yeşil erik 6,4 mcg K vitamini ve 16 mg fosfor içeriyor. Bu içerikleri ile kemik ve diş yapısının güçlenmesini sağlayabiliyor. “Ancak bu faydalı etki için yeterli kalsiyum ve D vitamini gerekliliği unutulmamalıdır” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, “Sıcak yaz günlerinde siz de yeşil erikli cacık tarifini deneyerek hem serinleyebilir hem de kemik ve diş sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz” diyor.

Kırışıkların oluşmasını geciktiriyor

Yeşil erik, antioksidan özelliği olan A ve C vitamini bakımından da zengin bir meyve. İçeriğindeki bu antioksidan vitaminler cilt hasarına neden olan serbest radikallerle savaşıyor. Ayrıca C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini koruyor. Böylelikle kırışıklıkları oluşmasını ve yaşlanmayı geciktiriyor. C vitamini eksikliği olan kişilerde yara iyileşme süresi uzayabiliyor, bu nedenle günlük ihtiyacın karşılanması daha da önemli hale geliyor.

Göz sağlığı için önemi büyük

Yeşil erik; beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi antioksidan bileşiklere sahip bir meyve. Bir porsiyon yeşil erik 190 mcg beta-karoten içeriyor. Vücutta oluşan serbest radikaller; katarakt, gece körlüğü ve maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarına yol açabiliyor. Yeşil erik, içerdiği bu antioksidan bileşikler ile serbest radikallere karşı savaşıyor ve göz sağlığını korumaya destek oluyor.