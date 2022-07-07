Yeşil eriğin 8 önemli faydası

A, C, K vitamini, potasyum ve fosfor minerallerini içeren yeşil erik, ayrıca beta-karoten, lutein ile zeaksantin gibi antioksidan bileşiklerini de barındırıyor. Özellikle C vitamininden zengin olması sayesinde antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kalp sağlığını koruyor. Cilt sağlığı için önemi büyük olan bu vitamin yara iyileşmesini de hızlandırıyor. Üstelik yeşil eriğin kalorisi de oldukça düşük.
Öyle ki 10 adet erikten oluşan bir porsiyon (100 gram) sadece 50 kalori içeriyor. Yeşil eriğin faydalarından yararlanabilmek için günde 1 -2 porsiyon tüketebilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, ancak yeşil eriğin tuz ile tüketiminden mutlaka kaçınılması gerektiği uyarısında bulunarak, “Zira yüksek tuz alımı vücutta ödeme neden olabiliyor. Kalp, böbrek ve kemik sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca mide rahatsızlığı olan kişilerde aç iken yüksek miktarlarda tüketilen yeşil erik gaz oluşumuna da yol açabiliyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, yeşil eriğin faydalarını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!
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Kalp sağlığını destekliyor
Yeşil erik, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Bir porsiyonunda 157 mg potasyum bulunuyor. İçeriğindeki potasyum ile kalp kaslarının çalışmasını düzenliyor ve kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonu önleyebiliyor. Lif içeriği sayesinde kötü huylu LDL kolesterolün düşmesine de yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra yeşil erik, zengin C vitamini içeriği ile hasar görmüş damarların onarımında görev alabiliyor.
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Kilo kontrolü sağlıyor
Düşük kalorili bir meyve olan yeşil erik bu özelliği ile kilo kontrolü sağlamaya destek olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen bir porsiyon yeşil eriğin sadece 50 kalori içerdiğini belirterek, “Ayrıca lif ve su içeriği sayesinde doygunluğu arttırabiliyor. Dolayısıyla kilo kaybına yönelik diyetlerde günde 1-2 porsiyon erik tüketilmesi zayıflamaya yardımcı olabiliyor” diyor.
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Demir emilimini arttırıyor
Yeşil erik, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. C vitamini içeren besinler demirle birlikte tüketildiğinde demir emilimini arttırıcı etki gösteriyor. Kansızlık probleminiz varsa demir kaynağı olan kırmızı etin yanında yeşil erik ve bol yeşillik içeren bir salata tüketerek bu etkiden faydalanabilirsiniz.
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Kan şekeri dengesini sağlıyor
Yeşil erik, glisemik indeksi düşük bir meyve olması sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine destek oluyor ve tüketimi sonrasında kan şekeri daha dengeli bir şekilde yükselebiliyor. Muz, üzüm, kavun, karpuz gibi meyvelere göre kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, “Özellikle diyabet hastaları yeşil eriğin yanında 10 adet çiğ badem tüketerek dengeli bir ara öğün oluşturabilirler” bilgisini veriyor.
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Kabızlığı önleyebiliyor
Yeşil eriğin yaklaşık yüzde 87‘sini su oluşturuyor. Su ve lif içeriği zengin olan bu meyvenin tüketimi sağlıklı bir bağırsak sistemi oluşmasına yardımcı olabiliyor. Bağırsak hareketlerindeki artış sayesinde kabızlık problemi azalabiliyor. Ayrıca son zamanlarda yapılan çalışmalara bakıldığında sağlıklı bağırsak sisteminin birçok hastalığı önlemede rolünün büyük olduğu da biliniyor.
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