Ananasın 7 faydası

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Sıcak bir yaz gününde arkadaşlarınızla piknikte veya ailenizle yemek yerken bir lokma tatlı, sulu ananas yemekten daha iyi ne olabilir? Bu meyve kendi başına harikadır. Size ve sevdiklerinize biraz yaz şerbeti, ananas ve mango bazlı salsa, tropikal meyve smoothie veya taze pişmiş ananaslı pasta ikram etmek için mükemmel bir malzemedir. Ananasın tadını nasıl seçerseniz seçin, sağlıkla ilgili ananasın faydaları listesinin en az sulu oluşu kadar geniş olduğunu bilmek sizi memnun edecektir.
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Ananas birçok önemli vitamin ve mikro besin içerir. Aynı zamanda doğal olarak kalori ve yağ oranı düşüktür. Bu, onu günlük limitlerinizi aşmadan tadını çıkarabileceğiniz lezzetli bir atıştırmalık haline getirirken, aynı zamanda diyetinize daha önemli antioksidanlar almanıza yardımcı olur. İşte ananas yediğinizde vücudunuza neler olduğu ve tüm bu muhteşem meyvenin bilim destekli faydaları…
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ANANASIN BESLENME BİLGİLERİ
Ananas yemenin tüm potansiyel faydalarına dalmadan önce bu tatlı, mayhoş, yazlık meyvede gerçekte ne olduğuna bir göz atalım. USDA'ya göre, bir bardak çiğ ananas şunları içerir:
82.5 kalori
21.6 gram karbonhidrat
16.3 gram şeker
2.3 gram lif
<1 gram protein
<1 gram yağ
78.9 miligram C vitamini
19.8 miligram magnezyum
1.53 miligram manganez
29.7 mikrogram folat
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Görüldüğü gibi bu meyvenin kalorisi ve yağı düşüktür ve yüksek dozda C vitamini, manganez, magnezyum ve folat sağlar. Aynı zamanda şeker oranı da oldukça yüksektir. Ancak çoğu meyveden bu beklenebilir. Neyse ki, bu şekerin tamamı tamamen doğaldır. Bu nedenle ilave şeker konusunda endişelenmeden tatlı bir atıştırmalığın tadını çıkarabilirsiniz.
İşte ananasın vücudunuza sağladığı yedi fayda…
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1. Daha iyi sindirime sahip olabilirsiniz
Bu gerçeğin farkında olmayabilirsiniz, ancak ananasın sindirim sağlığınıza yardımcı olduğu bulunmuştur. Bunun nedeni, ananasın meyvesinde ve sapında bulunan bromelain adı verilen bir enzimdir.
RDN, CDN, CLT'den Bess Berger, "Bromelain'in vücudunuzda pek çok işlevi var. Gıdaları, özellikle proteini parçalamaya yardımcı olan bir sindirim enzimidir ve ayrıca besinlerin sindirilmesine de yardımcı olur." diyor.
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