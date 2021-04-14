Birbirinden leziz ev yapımı ekmek tarifleri

Ekşi mayalı ya da mayasız ekmek tarifiyle yetinmedik ve çeşit çeşit ekmek tariflerini bir araya getirdik. Mini somun ekmek, mısır ekmeği, bazlama, biberli ekmek, hamburger ekmeği, sandviç ekmeği ve daha pek çok tarifi yapmak için şef olmanıza gerek yok! Yalnızca birkaç püf noktaya dikkat ederek fırından yeni çıkmış ekmekler hazırlayabilirsiniz. İşte birbirinden leziz ekmek tarifleri...
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PİTA EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
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PİTA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Restoranlarda yemek öncesi masaya getirilen sıcacık ekmek, tereyağı ve peynir üçlüsü pek çoğumuza ana yemekten daha lezzetli geliyor. Restoranlarda oturmanın yasak olduğu şu dönemde biz de bu lezzeti ayağınıza getiriyoruz. Pita ekmeği tarifi için öncelikle bir tasın içerisine maya, şeker tuz ve sütü ilave ederek mayayı aktive edin. Maya aktif hale geldikten sonra yoğurt, zeytinyağı ve suyu ilave edin. Diğer bir kaba ise un ve tuzu ekledikten sonra sıvı karışımı un ile birleştirin. Hamuru pürüzsüz oluncaya dek yoğurun. Eğer çok cıvık bir hamur elde ederseniz un eklemesi yapabilirsiniz. Kıvamını tutturduktan sonra hamuru minik bazelere ayırın. Bezeleri bir kaba dizin ve bir saat kadar da üzeri örtülü kabın içerisinde bezeleri mayalandırın. Hamur mayalandıktan sonra tezgahı hafifçe unlayın, ardından hamuru merdane yardımıyla elinizin boyutunda açın. 200 derecede ısıtılmış fırında pita ekmeklerini 15-20 dakika pişmeye bırakın. Afiyet olsun...
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SANDVİÇ EKMEĞİ İÇİN MALZEMELER
Yarım paket yaş maya
1 çay bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 su bardağı un
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SANDVİÇ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Peynir, domates ve zeytinin yanında muhteşem giden, yumuşacık sandviç ekmeği için unu ve tuzu harmanlayıp genişçe bir kaba dökün. Unun ortasını açarken ayrı bir kapta ise mayayı, şekeri ve suyu bir kaşık yardımıyla karıştırın. Maya aktive olunca unlu karışımın ortasına mayalı sıvıyı dökün. Zeytinyağını, yumurtanın beyazını ve sütü karışıma ilave edip hamuru yoğurmaya başlayın. İyice kıvam alan hamuru küçük bezelere ayırın ve tepsiye dizin. Mayalı hamurun şişmesi için üzerini nemli bir bezle örtün. Zamanınız varsa bir saat kadar bekleyin. Ardından bezelere yumurtanın kalan sarısını sürün. 180 derece ısıtılmış fırında 25 dakika kadar sandviç ekmeklerini pişirin... Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.
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MİNİ SOMUN EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un (Kıvama göre artırabilirsiniz)
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 paket instant maya
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MİNİ SOMUN EKMEK NASIL YAPILIR?
Dışarıdan satın aldığınız ekmekten hiçbir farklı olmayacak bu minik somun ekmekleri dilerseniz yatmadan önce hazırlayıp sabaha pişirebilirsiniz. Mini somun ekmek tarifi için öncelikle bir kaba mayayı, ılık suyu ve şekeri koyup mayayı aktive edin. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra üzerine tuzu, yağı ve unu ilave edip güzelce yoğurun. Hamuru en az bir saat mayalanmaya bırakın. Şişip iki katına çıkan hamuru parçalara ayırıp şekil verin. Yarım saat kadar da tepside hamurun mayalanmasına olanak tanıyın. Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayın. Ekmeğin içinin yumuşak dışının kıtır olması için fırına bir kap su koyun. Yarım saat kadar ekmekleri pişirin. Son olarak ekmekleri fırından çıkarıp üzerlerini bir bezle örtün. Minik somun ekmek hazırlamak işte bu kadar kolay...
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KLASİK EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı un
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KLASİK EKMEK NASIL YAPILIR?
Bir kabın içerisine ılık suyun üzerine mayayı ve şekeri ilave ederek aktive edin. Mayanın içerisine tuzu ve yavaş yavaş unu ekleyin. Mayalı un karışımını el sürmeden bir kaşık yardımıyla harmanlayın. Yapışkan bir hamur elde edeceksiniz. Ekmek yapımında malzeme çok az ve kolay ancak bekleme işlemi bir hayli fazla. Bu nedenle hamurun üzerini bir havlu ya da streç filmle kapatıp bir saat kadar beklemelisiniz. Bir süre sonra hamurun iki katına çıktığını göreceksiniz… İşte o zaman, hamuru pişirme kabına koyun ve bir yarım saat de o şekilde mayalanmaya bırakın. Soğuk fırına yerleştirip, fırını 200 dereceye ayarlayın. Ortalama yarım saat-40 dakikada ekmeğiniz hazır. Fırından fırına pişme süresi değişecektir. Bu nedenle kontrolü elden bırakmayın. Fırından çıktıktan sonra üstünü nemli bezle örtüp dinlendirdikten sonra ekmeğiniz yenmeye hazır olacaktır! Afiyet olsun…
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EKŞİ MAYALI TAM BUĞDAY UNLU EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 bardak buğday unu
2 bardak tam buğday unu
2 bardak ekşi maya
1,5 bardak su
1 dolu yemek kaşığı tuz
Not: Ekmeği bol tahıllı yapmak istiyorsanız içerisine ikişer yemek kaşığı keten tohumu, susam, haşhaş ve çekirdek içi ilave edebilirsiniz.
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EKŞİ MAYALI EKMEK NASIL YAPILIR?
Bolca sabır gerektiren fakat bir kez tattığınızda unutamayacağınız bir tat olan ekşi mayalı ekmeğin püf noktalarına dikkat ettikten sonra gerisi kolaylaşıyor. Tarif için ilk önce tam buğday ve buğday ununu tuz ile beraber karıştırın. Ayrı bir kapta ise su ile mayayı karıştırın. Maya ile unu bir araya getirerek spatula yardımıyla birbirine yedirin. Karışıma elinizi bulaştırmamanız oldukça önemli… Daha sonra mayalı unu tezgaha alıp karıştırma işlemine başlayın. Ancak hamuru yoğururken içinin hava almasına dikkat edin.
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Bu nedenle eze eze değil de daha nazikçe yoğurmalısınız. 6-7 dakika sonra ekmek hamurunun pürüzsüz hale geldiğini göreceksiniz. İşte o zaman hamuru bir kaseye alıp üzerini nemli bezle örtün ve mayanın aktive olmasını, ekmeğin şişmesini bekleyin. Mayayı yaklaşık 2-3 saat bekletmeniz gerekiyor. Bu süreçte yarım saatte bir hamuru bir kez elinizle karıştırıp yeniden dinlendirmelisiniz. Elbette daha bitmedi. Mayalanan hamuru uzatın. Ardından tekrar beze haline getirdiğiniz hamuru 6-7 saat kadar buzdolabında bekletin. Çünkü hamuru dolapta bekletmek, içerisindeki glütenin çoğalmasını yavaşlatıyor. Eğer buzdolabında mayaladıysanız pişirmeden 1-2 saat önce hamuru çıkartın ve biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ekmeği yuvarlak hale getirdikten sonra süslemek için üzerine bıçakla kesikler atın. Fırını altlı üstlü 230 derecede ısıtın. Ardından ekmeği ısınmış fırına verin. Bu şekilde ekmeği 40 dakika pişirin. Ekmeğin daha nemli olması için fırına bir kap su koyabilirsiniz. Pişen ekmeğin ilk sıcaklığı gittikten sonra soğuyana kadar bir sofra bezi veya temiz mutfak bezine sarılı olarak bekletmeyi ihmal etmeyin. 3-4 saat sonra ekmeğinizi dilimleyip servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.
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FOCACCIA EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 su bardağı su
30 gram yaş maya
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
2 dal taze kekik
2 dal taze biberiye
Yarım su bardağı küçük küçük doğranmış siyah zeytin
1 bardağa yakın kurutulmuş domates (Zamanınız varsa domatesleri biraz sıcak suda bekletip yumuşatın)
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FOCACCIA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
İtalya’nın meşhur lezzeti Foccacia ekmeğini yapmak için önce bir kaba un ve tuzu ekleyin. Başka bir kasede suyu ve yaş mayayı kaşıkla karıştırın. Unun içerisine sırayla yaş mayalı karışımı, kalan suyu, balı, zeytinyağını ekleyip hamuru yoğurun. Ardından baharatları, zeytini ve kuru domatesleri karışıma ekleyin. Çok katı bir hamur elde etmeyeceksiniz. Bu nedenle endişe etmeyin. Pişirme kabını zeytinyağıyla yağladıktan sonra hamuru tepsiye yayın. Üzerine dilediğiniz baharatları serpiştirdikten sonra hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanmasını sağlayın. 40 dakika kadar hamuru mayalandırdıktan sonra fırınınızı 200 dereceye ayarlayın. Ekmeği kızarana kadar, yaklaşık 40 dakika civarı pişirin. Fırından çıkan ekmeğin üzerine fırçayla zeytinyağı sürün. Foccacia ekmeği hazırlamak işte bu kadar kolay!
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PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
1 yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
3/4 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı süt
Üzeri için;
1 yumurtanın sarısı
Çörek otu
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PİDE NASIL YAPILIR?
Mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeleri ilave edin. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanmasını bekleyin. Hamuru parçalara ayırın. Tezgaha un serpin ve her parçaya elinizle ya da merdaneyle şekil verin.
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Açtığınız hamuru güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirin. Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırın. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin.
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EV YAPIMI HAMBURGER EKMEĞİ İÇİN MALZEMELER
3 çay kaşığı tuz
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya (10 gram)
3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
Yarım çay bardağı su
Aldığı kadar un
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı susam
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EV YAPIMI HAMBURGER EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Hamburger ekmeği tarifine unu derin bir kaba eleyerek başlayın. Elenen unun ortasını açıp ılık süt ve mayayı döküp karıştırın. Ardından şeker ve tereyağını ekleyin ve hamuru yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurduğunuz hamurunuzu en az 1 saat dinlenmeye bırakın. Hamurun dinlenme sonrasında mayalanarak iki katı kadar kabarması gerekiyor. Mutfak tezgahına aldığınız hamuru altı eşit parçaya bölün. Yuvarlayıp tepsiye dizdiğiniz hamurları yeniden mayalanmaya bırakın. Ardından üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serptikten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Pişen ekmekler soğuduktan sonra ortadan kesip ikiye bölerek hamburger malzemeleri ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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BİBERLİ EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Hamuru için:
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı ılık su
1 çay bardağı ılık süt
1 paket instant maya
1 çay kaşığı şeker
1.5 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
İç Malzeme için:
2 adet orta boy soğan
1,5 yemek kaşığı biber salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 kahve fincanı susam
1 kahve fincanı dövülmüş ceviz
1 tatlı kaşığı dağ kekiği (Zahter)
2 yemek kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
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BİBERLİ EKMEK NASIL YAPILIR?
Geniş bir kap içerisinde sütü, şekeri, suyu zeytinyağını, tuzu ve instant mayayı ekleyip homojen karışım elde edin. Ununuzu yavaştan ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamur tamamen olduktan sonra, üzerine nemli bir bez örtüp 1 saat kabarması için bekleyin.
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İç malzemesini yapmak için soğanları ince olacak şekilde kıyın kalan bütün baharatları bu kıydığınız soğanla beraber bir güzel harmanlayın. Tamamen homojen kıvama gelince iç harç hazır. Hamurunuzu yuvarlak tepsi içerisinde elinizle yağlayarak açın. Hazırladığınız iç harcı açtığınız hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derecelik yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Fırınınızın durumuna göre bu süre uzayabilir, kısalabilir. Piştikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.
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MAYASIZ EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
1 çay barağı süt
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
2 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam şeker
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MAYASIZ EKMEK NASIL YAPILIR?
Eğer elinizin altında maya yoksa kabartma tozu yardımıyla da puf puf ekmekler hazırlayabilirsiniz. Ayrıca ekmeği siyah zeytin, salça, kuru domates, biber, çörek otu veya susamla zenginleştirebilirsiniz. Tarife yeni şeyler katmak elinizde. Mayasız ekmek yapmak için öncelikle, tüm sıvı malzemeleri bir kaba dökün. Ardından tuzu, şekeri ve unu kontrollü bir şekilde karışıma ilave edin. Ele hafif yapışacak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru yağlanmış ve unlanmış tepsiye aktarın. Üzerini çörek otu veya susamla süsledikten sonra 200 derece olarak ayarlanmış fırında 35 dakika kadar ekmeği pişirin. Ekmek ılık hale geldikten sonra dilimleyip servise hazır hale getirebilirsiniz.
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MISIR EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
4 su bardağı mısır unu
1 yemek kaşığı un
1.5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta
1 silme tatlı kaşığı tuz
Bir çay bardağı zeytinyağı ya da tereyağı
1 paket kabartma tozu
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MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Karadeniz mutfağının bizlere kazandırdığı en güzel lezzetlerden olan mısır ekmeği fırında ya da kızartma olarak pişirilebiliyor. Ancak biz daha hafif olması açısından fırında mısır ekmeğini sizlere aktaracağız. Mısır ekmeği yapımı için önce katı malzemeleri bir kaba koyun. Ardından sıvı malzemeleri karışıma ilave edip fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra ekmeğiniz hazır. Afiyet olsun...
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BAZLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
4 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
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BAZLAMA NASIL YAPILIR?
Öncelikle yaş mayanın üzerine şeker ve ılık su ilave ederek mayanın aktive olmasını sağlayın. 10 dakika bekledikten sonra maya karışımına un ve tuz ilave edin. Hamura yavaş yavaş ılık su ekleyerek yoğurma işlemine geçin. Ele yapışan fakat pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra hamurun üzerini bez ile örtüp mayalanmasını sağlayın. Hamuru iki katına çıkınca bezelere ayırın.
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Elinizle ya da merdaneyle 1 santim kalınlığında olacak şekilde hamuru açın. Bazlamanın üzerini yine temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın. Açılan bazlamayı hafif kızmış yağsız tavaya alın ve iki tarafını da güzelce pişirin. Her iki tarafı da güzelce kızaran bazlamaları sıcak sıcak servis edin...
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EV YAPIMI TOST EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
1 paket instant maya
1 + 3/4 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Üzerine sürmek için tereyağı veya zeytinyağı
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EV YAPIMI TOST EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Bir kapta 1 bardak ılık suyu ve mayayı birleştirp karıştırın. 10 dakika bekledikten sonra kalan suyu, ılık tereyağını tuzu ve şekeri ilave edin. Unu da ekleyip elinizle karıştırın ve yumuşak ancak yapışkan olmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Gerekirse un veya su ilavesi yapabilirsiniz. Elde ettiğiniz hamuru bir kapta üzeri örtülü bir şekilde dinlenmeye bırakın. Hamur bir saat kadar mayalandıktan sonra iyice şişecektir. Hamura şekil vererek pişirme kabına yerleştirin. Yarım saat kadar da pişirme kabında mayalandırma işlemini sürdürün. 200 derecede ısınmış fırında 45 dakika kadar tost ekmeğini pişirin. Ancak fırından çıktıktan sonra ekmeği hemen dilimlemeye kalkmayın. İyice soğuduktan sonra ekmeği dilimleyin... Dilerseniz ekmeğin üzerini yağlayabilirsiniz.
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LAVAŞ EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz şeker
Bir buçuk su bardağı ılık su
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LAVAŞ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Bir kasede un, su, tuz ve şekeri karıştırıp iyice yoğurun. Yumuşak bir kıvam elde ettikten sonra hamuru bezelere ayırın. 10 dakika üzerini nemli bir bezle örtüp, hamuru dinlendirin. Zemini unladıktan sonra lavaşı yaklaşık 25 santim çapında açın. Teflon ya da sac tavada önlü arkalı pişirin.
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