Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Domates çiğ mi yenmeli pişmiş mi?

Daha fazla vitamin almanın lezzetli yolları Meyve ve sebzeler; vitamin, mineral ve besin kaynağımız. Öğünlerimizin olmazsa olmazları. Peki ya onları daha sağlıklı hale getirmenin yolları varsa? İçlerindeki besin değerlerinden daha fazla yararlanmak için çok basit yöntemler var, sadece pek bilinmiyor. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 14.08.2023 - 17:46 Güncelleme: 15.08.2023 - 18:34 facebook

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Sürekli tükettiğimiz 9 meyve sebzeyi daha sağlıklı hale getirmenin birkaç küçük ipucunu sizler için derledik.

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Muz Besin değerleri açısından çok zengin olan muzda B vitamini ve C vitaminin yanı sıra magnezyum ve potasyum bulunuyor. Bu besinlerin büyük bölümü muzla kabuğu arasındaki ipliklerdedir. Bu ipliklere floem demetleri deniyor. Meyveye suyu ve besinleri veren bu demetlerdir. Muzun büyümesini sağlarlar. Ayrıca meyvenin en fazla lif içeren yeridir. Yüksek oradan potasyum ve diğer vitamin, mineralleri içerir. Bu yüzden muzu soyarken bu lifleri temizlemeyin ve atmayın.

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Domates Domatesi pişmiş mi seversiniz yoksa çiğ mi? Domatesin içerisinde bulunan ve insan vücudunun üretemediği Likopen isimli pigment, domateste %85 dolayında bulunur. Domatese kırmızı rengi sağlayan bu pigmenttir. Çok güçlü bir antioksidandır. Likopen bizi bir çok kanser türüne ve kalp damar hastalıklarına karşı korur. Domatesi pişirmek içindeki likopenin salgılanmasını sağlar. Domatesi pişirirsek çiğ domatese göre daha fazla likopen alırız. Bunun sebebi ise ısının domatesteki sert hücre duvarlarını parçalaması ve besin maddelerinin daha kolay emilmesini sağlamasıdır. Domatesi salataya doğramaktan daha iyisi pişirmektir.