8 geleneksel Osmanlı içecekleri

Osmanlı mutfağında zirveye çıkan oralardan çıkıp dünyaya yayılan şerbet, önceleri sıcaklarda serinlemek için ferahlatıcı içecekler olarak rağbet gördü, sonra özellikle İtalya'da değişik meyva suları ile sorbetto olarak yerini aldı ve dünya mutfak mirasının önemli bir yerine oturdu.
1) Tarçınlı Osmanlı Şerbeti
MALZEMELER
- 2 Tarçın
- 1 litre su
- 5 Karanfil
- 20 gr toz şeker
NASIL YAPILIR?
1 litre suya 2 çubuk tarçın. 20 gr toz şeker 5 karanfil ekleyin ve 20-25 dakika kaynatın. Dilerseniz yarım elma, ayva ve armut (sevdiğiniz meyve de olabilir) içine ekleyebilirsiniz. Kaynattıktan sonra süzün. Sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz.
2) Hibiskus Şerbeti
MALZEMELER
- Yarım su bardağı kurutulmuş hibiskus
- 1 litre su
- 20 gr fesleğen tohumu
- 2 yemek kaşığı şeker (Arzu ettiğiniz kadar)
- 1 çubuk tarçın
- 2 adet karanfil
NASIL YAPILIR?
Derin bir tencereye suyu koyup kaynatma noktasına gelince şekeri ekleyin 5 dakika kaynadıktan sonra, diğer malzemeleri de ekleyerek yaklaşık 8 – 10 dakika kaynattıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.
3) Reyhan Şerbeti
MALZEMELER
- 2 demet taze mor reyhan
- 1 adet limon suyu
- 2 adet çubuk tarçın
- 3-4 karanfil
- 1 adet limon ve 1 adet portakal kabuğu
- 2-3 yemek kaşığı bal
NASIL YAPILIR?
Reyhanı kaynatmak yerine vitamin ve minerallere zarar vermeden demleme yöntemi kullanırsanız daha sağlıklı ve iyi bir sonuç elde edersiniz.
Öncelikle reyhanları yıkayın, bir sürahiye alın, üzerine 2 litre kaynar su ekleyin.
Rendelenmiş limon ve portakal kabuklarını, tarçın, karanfil ve limon suyunu da ilave ettikten sonra üzerini kapatıp yarım saat demlenmesini bekleyin.
Ilımasını bekleyin ve bal ile tatlandırın.
Süzüp buzdolabında 2 saat bekletin.
4) Ramazan şerbeti
MALZEMELER
- 1 kg vişne
- 1 kg kırmızı erik
- 4 su bardağı şeker
- 5-5 karanfil tanesi
- 4 çubuk tarçın
- 2 litre su
NASIL YAPILIR?
Vişne ve erikleri bir tencereye yerleştirin. Üzerine toz şekeri, karanfil ve tarçını ekleyin. Bir kere tahta kaşıkla karıştırın. 1,5 saat beklettikten sonra ocağa alıp altını açın. Kısık ateşte 5 dakika pişirdikten sonra altını açın ve 2 litre suyu azar azar ilave edin. Bir taşım kaynatıp süzün ve soğumaya bırakın.
5) Demirhindi Şerbeti
MALZEMELER
- 300 gr demirhindi
- 300 gr toz şeker
- 2 litre su
- 2 çubuk tarçın
- 5-6 tane karanfil
- 1 muskat
- 3-4 ince dilim taze zencefil ya da 2 adet kurutulmuş zencefil
- 100 gram saf gülsuyu
NASIL YAPILIR?
Demirhindiyi tencereye koyup şekerin yarısını ilave edin ve bir kere tahta kaşıkla karıştırın. 5-6 saat beklettikten sonra şekerin kalan yarısını, suyu ve diğer malzemeleri ilave edin. Bir taşım kaynattıktan sonra süzün, soğuk servis yapın.
6) Gül şerbeti
MALZEMELER
- 750 gram gül
- 200 gram şeker
- 1,5 litre su
NASIL YAPILIR?
Gül yaprakları ile şekeri nazikçe ovun. Ağzını kapatıp 4 saat bekletin. Sonra suyu yavaş yavaş ilave edin ve kısık ateşte bir taşım kaynattıktan sonra süzün, soğuk servis yapın.
7) Çilek şerbeti
MALZEMELER
- 1 kg çilek
- 200 gram şeker
- 1,5 litre su
NASIL YAPILIR?
Tencerede çileklerin üzerine şekeri dökün. 1 saat beklettikten sonra suyu yavaş yavaş ilave edip kısık ateşte bir taşım kaynattıktan sonra süzün, soğuduktan sonra servis edin.
8) Kızılcıklı gül şerbeti
MALZEMELER
- 750 gram kızılcık
- 200 gram şeker
- 1,5 litre su
- 3 tatlı kaşığı limon
NASIL YAPILIR?
Suyun yarısı ile kızılcıkları kaynatın. Süzgeçte ezdiğiniz kızılcıkların suyunu bir kaba alın. Suyun kalan yarısı ile şekeri kaynatın ve üzerine kızılcık suyu ile limon suyunu ilave edip karıştırın. Soğuk servis edin.
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