Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Kırmızı acı biberin 5 önemli faydası

Günde 2 adedi geçmeyin Türk mutfağının yanı sıra birçok dünya mutfağında yeri olan acı biberin tadı acı olsa da birçok faydası var. İçeriğindeki beta karoten, C vitamini, kapsaisin ve antioksidanlar sayesinde metabolizmasını hızlandırmaya ihtiyaç duyanlardan kanserden korunmaya özen gösterenlere kadar herkes acı biberi rahatça ve bolca tüketebilir. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 07.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:14 facebook

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İşte günde 2 adet tüketeceğiniz acı kırmızı biberin 5 önemli faydası... Ancak midesinde yanma ve ülser sorunu olanlarla hemoroitten muzdarip olanların dikkat etmesi gerekiyor!

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Kötü kolesterolü düşürüyor

Baharat olarak da yaygın kullanılan acı biber geniş bir fizyolojik ve farmakolojik etki yelpazesine sahip.

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Safra oluşumunu uyaran acı biber, kolesterolün vücuttan atılımı için önemli olan safra asitlerinin üretimini de artırıyor. Özellikle kötü kolesterol seviyesi bu sayede düşüyor.