İzmir ile özdeşleşti: Söğüş

Eski kayıtlardaki ismi: "Tandırbaş"

Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak ise söğüşün farklı kentlerde de yapılmasına rağmen bir İzmir lezzeti olarak yaygınlaştığına işaret etti.

Bucak, söğüşün eski kayıtlardaki isminin "tandırbaş" olarak geçtiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Söğüşün Osmanlı ve Türk mutfağına Yörüklerden gelen, 500 yıllık geçmişi olan bir lezzet olduğunu biliyoruz. Bazı rivayetlere göre ise Balkanlardan geldiği söyleniyor. Özellikle muhacir vatandaşların çok fazla olduğu İzmir, Bursa gibi yerlerde çok tercih edilmiş. Kuzunun kafa kısmı önce haşlanıp daha sonra tandırda pişirildikten sonra yanak, dil, beyin kısmı ve en önemli lezzeti veren kısmı göz yağı çıkarılıyor."