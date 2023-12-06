Sizler için en iyi Fransız yemeklerine ve bunları nerelerde yiyebileceğinize dair kısa bir rehber hazırladık...

Nerede yemeli: Burgonya’nın başkenti Beaune’nin merkezinde yer alan Caves Madeleine, yerel malzemelerle üretilmiş, adeta ağızda eriyen etiyle meşhur, sıcak bir mekân.

Beef bourguignon Fransız mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir. Kökenleri Burgonya’ya dayanan yemekte, meşhur Charolais sığır eti, mantar ve havuç kullanılır. Krema kıvamında bir patates püresi ile misafirlerinize kuracağınız zarif sofraların baş tacı olabilir bu yemek.

Nerede yemeli: Champs-Élysées’deki ikonik Ladurée kafe, bütün Avrupa’ya paket servis yapıyor.

Minik, narin ve leziz mi leziz makaronları sevmeyen var mı? Badem ununun mis gibi kokusu ile tereyağı kremasının mükemmel uyumu. Temelde merengden yapılan bu lokmalık lezzetler, pastel pembelerden açık yeşillere, gökkuşağı renkleri ile daha da çekici hale geliyorlar.

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Ratatouille

Bu kolay yahni, güneşte kurutulmuş sebzeleri yemenin basit ve ucuz bir yolu olarak Nice’de ortaya çıkmış. Yaz mevsiminin vazgeçilmez yemeğinde, patlıcan, sakız kabağı, biber, domates ve soğan, zeytinyağı ve sarımsakla birlikte pişiriliyor.

Nerede yemeli: Eski Nice’nin dar sokaklarından birinde yer alan aile işletmesi Restaurant Acchiardo, kıpkırmızı masa örtüleriyle ratatouille gibi klasik yemekleri ile biliniyor.