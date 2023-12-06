Mutlaka denemeniz gereken en iyi Fransız yemekleri
Fransız mutfağı denince akla fine-dining ya da kılı kırk yaran yüksek mutfak sanatı geliyor; ancak aslında, Fransız yemekleri, insanın içini ısıtan çeşitlerden kremalı tatlı türlerine, son derece kapsamlı bir çeşitliliğe sahip.
Sizler için en iyi Fransız yemeklerine ve bunları nerelerde yiyebileceğinize dair kısa bir rehber hazırladık...
Beef bourguignon
Beef bourguignon Fransız mutfağının en ünlü yemeklerinden biridir. Kökenleri Burgonya’ya dayanan yemekte, meşhur Charolais sığır eti, mantar ve havuç kullanılır. Krema kıvamında bir patates püresi ile misafirlerinize kuracağınız zarif sofraların baş tacı olabilir bu yemek.
Nerede yemeli: Burgonya’nın başkenti Beaune’nin merkezinde yer alan Caves Madeleine, yerel malzemelerle üretilmiş, adeta ağızda eriyen etiyle meşhur, sıcak bir mekân.
Makaron
Minik, narin ve leziz mi leziz makaronları sevmeyen var mı? Badem ununun mis gibi kokusu ile tereyağı kremasının mükemmel uyumu. Temelde merengden yapılan bu lokmalık lezzetler, pastel pembelerden açık yeşillere, gökkuşağı renkleri ile daha da çekici hale geliyorlar.
Nerede yemeli: Champs-Élysées’deki ikonik Ladurée kafe, bütün Avrupa’ya paket servis yapıyor.
Ratatouille
Bu kolay yahni, güneşte kurutulmuş sebzeleri yemenin basit ve ucuz bir yolu olarak Nice’de ortaya çıkmış. Yaz mevsiminin vazgeçilmez yemeğinde, patlıcan, sakız kabağı, biber, domates ve soğan, zeytinyağı ve sarımsakla birlikte pişiriliyor.
Nerede yemeli: Eski Nice’nin dar sokaklarından birinde yer alan aile işletmesi Restaurant Acchiardo, kıpkırmızı masa örtüleriyle ratatouille gibi klasik yemekleri ile biliniyor.
Gratin dauphinois
Ana yemek olarak bile değerlendirilebilecek bu patates yemeği, Fransa’nın Dauphiné bölgesinin geleneksel tatlarından biri. Ülke mutfağının klasiklerinden biri olan gratin dauphinois, krema ve sütle yavaş yavaş pişirilen ince dilimlenmiş patateslerle yapılıyor ve sarımsakla lezzetlendiriliyor.
Nerede yemeli: Grenoble’deki geleneksel Restaurant Le Gratin Dauphinois, bölge spesiyalini yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biri.
Cassoulet
En iyi yemekler, farklı aromalar elde etmek için en basit ve en erişilebilir malzemelerin kullanıldığı yemeklerdir. Cassoulet de böyle bir yemek; adını içinde piştiği güveçten (cassole) alan rustik bir et-fasulye yemeği. Kökenini ülkenin güneyinden alan bu yemeğin pek çok çeşidi var; ancak ana malzemeleri, beyaz kuru fasulye ile pişmiş kırmızı et, koyun ya da ördek eti. Toulouse’de örneğin tariflerde yerel sosisler ya da konfi pişmiş kaz eti de olabiliyor.
Nerede yemeli: Toulouse’deki Chez Emile, sıcacık cassoulet menüsü ve açık havalarda mükemmel bir seçenek olan terası ile biliniyor.
Crème brûlée
Gastronom dünyası, bu pürüzsüz, kavruk kremalı tatlının Fransa mı, İspanya mı, yoksa Cambridge kökenli mi olduğu konusunda fikir ayrılığı yaşıyor biraz. Ne olursa olsun, crème brûlée, yüzyıllardır Fransa’da servis edilen bir tatlı ve pek çok menünün standart öğelerinden biri.
Nerede yemeli: Efsane şef Paul Bocuse’nin dört mekânından biri olan Brasserie Le Sud, üzerinde karamelize şekerle servis edilen klasik bir tarif kullanıyor.
Croque monsieur
Fransız klasik sandviçlerinden olan croque monsieur, jambon ve peynirle hazırlanıyor ve Paris bistro menülerinde kendine ilk kez yer buluşu 1900lü yılların başına kadar gidiyor. Oldukça basit bir sandviç: Jambon dilimleri bol gravyer peynirli beşamel sosla kaplanıyor ve peynir eriyene dek pişiriliyor.
Nerede yemeli: Birçok Fransız, buna ev olarak yanıt verecektir; ancak Paris’teki Place des Vosges yakınlarında bulunan Vins des Pyrénées, trüf gouda peyniri ile sandviçi daha da üst noktalara çıkarıyor.
Salyangoz
Salyangoz, oldukça geleneksel bir Fransız yemeğidir. Bu yemeğe ya bayılırsınız ya da nefret edersiniz. Genelde ordövr tabağı olarak kabuklarında sunulan salyangozlar, bol sarımsaklı tereyağı ile servis edilen ve oldukça değer gören bir lezzet. Salyangoz yerken eti kabuktan rahat bir şekilde ayırabilmek için özel birer maşa ve salyangoz çatalı kullanmak gerekiyor.
Nerede yemeli: Burgonya salyangozları ile tanınır. Beaune’deki Hélice, L’Escargotier Beaunois’de 12 farklı Burgonya salyangozu deneyebilirsiniz.