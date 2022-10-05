Sofraların vazgeçilmezi 50 Türk yemeği

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Türk mutfağının geleneksel kültür lezzeti her bölgenin özelliklerini taşıyor. Yemeklerin birçoğu coğrafi işaretli ürünler olup Türk menşeli olduğu için geçmişini ve yöreselliğini yaşatmaya devam ediyor.
Karşı koyamayacağınız 50 Türk yemeğinin listesi şöyle:
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KURU FASULYE
Bakliyatlar arasında en çok sevilenlerden biri olan kuru fasulye, isteğe göre etli veya etsiz olarak tercih edilebiliyor. Osmanlı döneminden bu zamana kadar tüketilen kuru fasulye sucuklu yapıldığında ise damakta ayrı bir tat bırakıyor. Kuru fasulye fırında güveç içinde yapıldığı zaman yine lezzetline doyum olmuyor.
Ülkemizin tescilli kuru fasulyeleri ise;
-Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi (Bingöl)
-Çavuşdağı Kuru Fasulyesi (İzmir)
-Derinkuyu Kuru Fasulyesi (Nevşehir)
-Suşehri Kuru Fasulyesi (Sivas)
-Çamoluk Kuru Fasulyesi (Giresun)
-Çayeli Kuru Fasulyesi (Rize)
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URFA KEBAP
Türkiye yemekleri denilince birçok turistin aklına kebap gelir. Tadıyla ve kendine özgü tarifi ile sevenleri tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kebabın bu kadar lezzetli olması ve tercih edilmesi ise yapımında kullanılan püf noktalardan geçiyor. Kebap yapılırken etin zırhtan geçirilmesi en önemli püf noktalarından birisidir. Ayrıca kuzu etine belirli ölçüde eklenen kuyruk yağı da kebabın tadını etkileyen faktörlerden.
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MERCİMEK ÇORBASI
Çorbalar arasında sıklıkla tercih edilen, muhtemelen mercimektir. Hem yapımı kolay hem de besleyici olan mercimek çorbası Türk mutfağının köklü geçmişinden geliyor. Mercimek çorbasının restoranlarda bu kadar lezzetli olmasının sırrı ise içerisine eklenen bir miktar zerdeçal ve tereyağından geliyor.
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İMAMBAYILDI
İmambayıldı patlıcan sevenlerin vazgeçilmezleri arasına giren yemekler arasında. İmambayıldının, karnıyarıktan farkı ise içerisinde kıyma bulunmamasıdır. Vejetaryenler tarafından sıklıkla tercih edilen imambayıldının yapımı da oldukça basit.
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