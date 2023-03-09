Türkiye'nin ekmek kültürü

Türkiye coğrafi konumundan ve çok kültürlü olmasından dolayı çok çeşit ekmeğe sahiptir. Yörelere göre yetiştirilen tahıllar, dolayısıyla kullanılan un ve pişirme teknikleri farklılık gösterir.
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Siyez ekmeği
Kastamonu'da "buğdayın atası" olarak bilinen siyez buğdayından üretilen ekmekler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor. "Hitit buğdayı" olarak bilinen buğdaydan yapılan, şeker, tansiyon ve bağırsak hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığı bulunanların kolayca tüketebilmesi ve doyurucu özelliğiyle talep gören siyez ekmeği, Türkiye'nin birçok şehrine gönderiliyor. Kastamonu'nu İhsangazi ilçesinde siyez ekmeği üreten İrfan Çakal, ekmek başta olmak üzere siyezden kurabiye, şekerpare, simit, tarhana, erişte gibi gıda ürünleri hazırlayıp sattıklarını söyledi.
İlçede siyez buğdayının yüzyıllardır üretildiğini anlatan Çakal, "Siyez atalarımızdan kalma bir tohum. Atalarımızdan kalma yöntemlerle ilçemizde üretip gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Atalarımız daha önce sadece un ve bulgur yaparken biz siyezden ekmek, kurabiye, simit, tarhana gibi yeni ve farklı ürünler imal ediyoruz. Bulgur ve undan sonra yeni ürünler yapmaya karar verdim. İlk olarak 2013'te siyez ekmeği yapmaya başladım. Sadece siyez buğdayından yapıyorum. İçine başka bir un katmıyorum." diye konuştu. Çakal, "Küçük bir üretim kapasitesine sahipken, şu an talebe yetişemiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.
Siyez ürünlerinin sağlıklı olduğu için talep gördüğünü vurgulayan Çakal, şunları kaydetti: "Siyez buğdayının genetiğiyle oynanmamıştır, glüten değeri çok düşük. Tansiyonu ve bağırsakları düzenleyen bir yapısı var. Çölyak hastaları, pankreas hastaları, bağırsakları çalışmayan hastalarımız daha çok kullanıyor. Şişkinlik yapmıyor, bağırsakları çalıştırıyor. Unlu mamullere alerjisi olan insanlar siyez buğdayını daha çok kullanıyor. Hazmı kolay bir içeriği var. Hazmı kolay ve tok tuttuğu için zayıflamak isteyenler yoğun şekilde kullanıyor. Şeker hastalığı olanlar da yoğun şekilde tercih ediyor. Zayıflamak isteyenlere, şeker hastalığı olanlara, pankreas ve çölyak hastaları başta olmak üzere Türkiye'nin her yerindeki müşterilerimize kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz."
İnsanların sosyal medya ve internet sitesi üzerinden kendilerine ulaştığını belirten Çakal, "Günlük ortalama 100 ekmek üretiyorum. Bunun 80'ini kargoyla farklı illere gönderiyoruz. Ekmeğimizin ömrü uzun, 7 gün boyunca bayatlamadan tüketilebiliyor. Bu özelliği dolayısıyla birçok yere gönderebiliyoruz." dedi. İlçede iki fırının siyez ekmeği yaptığını anlatan Çakal, "Siyez ekmeği taş fırın ve elektrikli fırında yapılabiliyor. Biz çoğu zaman elektrikli fırında yapıyoruz. Siparişe göre üretimimizi artırabiliyoruz. Siyez ekmeği yaklaşık yarım saatte pişiyor. Pişirildikten sonra satışa hazır hale geliyor." diye konuştu.
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Karahüyük ekmeği
Geçmişi asırlar öncesine dayanan "Karahüyük ekmeği", Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki taş fırında atalardan kalan tarifle üretiliyor. Fırında eşi ile çalışan Mahir Sağ, her akşam, vefat eden babaannesi Hanım Sağ'dan öğrendiği yöntemle hazırladığı doğal nohut mayası ile tam buğday unu, mısır unu, nohut unu ve kepeksiz unu karıştırarak hamur hazırlıyor. Tarife kış aylarında, mayanın daha hamura etkili nüfuz etmesi için arpa unu da ilave ediliyor. Sabah erken saatte fırını açan Mahir Sağ, hamurları taş fırına atmadan önce iyice kızarması için üzerine yoğurt suyunun da yer aldığı özel karışımı sürüyor. Taş fırında yazın 7-8, kışın 15 dakikada pişen ekmek, yalnızca fırında 180 gram olarak tüketiciye sunuluyor. Bölgede yaşayanlar, çoğunlukla kahvaltıda ve yöreye özgü fırın kebabıyla Karahüyük ekmeğini tüketiyor.
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, bölgedeki Türk yerleşiminin Selçuklulara kadar dayandığını söyledi. Ekmeğin geçmişten gelen yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Tok, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi'ne çıkarken ordunun ekmek ihtiyacını Karahüyük'ten karşıladığına dair belgeler olmasa da rivayetler bulunuyor. Geçmişte bu ekmek daha yaygın üretildiğini biliyoruz ancak şimdi yalnızca Mahir Sağ'ın fırınından bu ekmeği alabiliyorsunuz." dedi. Mahir Sağ, babaannesi Hanım Sağ'ın da 20 yıl kadar bu mesleği yaptığını ve pazarda sattığını ifade etti. Bölgeye dışarıdan gelenlerin mutlaka ekmekten aldığını belirten Sağ, "Bu ekmeği almak için Aydın, İzmir’den gelenler var. Gurbetçiler özel ilgi gösteriyor, Avrupa’nın çeşitli kentlerine alıp götürüyorlar." ifadelerini kullandı.
Yöreye gelen yabancıların da bu ekmeği tattığını anlatan Sağ, "Bu ekmeği tüketenler tadı ve kokusunun güzel ve sıra dışı olduğunu söylüyor. Kahvaltıda tereyağıyla tüketiliyor. Aslında bu ekmek kebapla yeniyor. Lavaş yerine bu ekmeğin yenilmesi daha sağlıklı." diye konuştu. Çırak bulamadığını anlatan Sağ, şunları söyledi: "Karahüyük ekmeği 6 asırdan da fazla bir gelenek. Aslında 1000 yıldır yapıldığı söyleniyor. Yetiştirecek eleman yok. Oğlumu hazırlamaya çalışıyorum. Henüz o seçim yapmış değil. İnşallah devam ettirecek. Çırak bulmazsak bu meslek bizimle birlikte ölüp gidecek. Elimden tutsalar bu mesleği öğrenseler iyi olur." Ekmek almaya gelen 70 yaşındaki Baki Güler, çocukluğundan bu yana ekmeği aldığını dile getirerek, "Eski ekmek bunlar. 18 tane fırın vardı bu köyde, yetiştiremiyorlardı. Şu an bir tane fırın kaldı." ifadelerini kullandı. Yatağan Mahallesi'nde ikamet eden Osman Koçer de her cumartesi bu ekmeği almaya geldiğini dile getirdi.
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Muhacir somunu
Balkanlar ve Kırım'da atalarından öğrendikleri ekmek kültürünü Çukurova'ya taşıyan göçmen kökenlilerin pişirdiği "muhacir somunu", bölge halkı tarafından da beğenilerek tüketiliyor. Yaklaşık 200 yıl önce Balkanlar ve Kırım'dan göç eden insanların yoğun olarak yaşadığı Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı kırsaldaki Yellibel Mahallesi'nde insanlar, atalarından öğrendikleri şekilde ekmek pişiriyor. Kırım'ın ekşi mayalı Tatar köy ekmeği ile Balkan Türklerinin somunu, oradan göç edenlerle birlikte Adana'ya taşındı. İki farklı coğrafyadan göçmenler tarafından getirilmesinden dolayı 2 ekmek çeşidinin birleşmesiyle oluşan yeni formdaki ekmeğe, yöre halkının tabiriyle "muhacir somunu" adı verildi. Çukurova'da yaklaşık 200 yıldır fırınlarda pişen "muhacir somunu"nun yapım teknikleri, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Mevsime ve evin nüfusuna göre haftada bir veya 3-4 günde bir pişirilen ekmeğin en önemli özelliği, ekşi mayadan yapılması ve yapımından tüketimine kadar geçen sürede dinlendirilmesine özel önem verilmesi.
Bir önceki ekmek hamurundan kalan ekşi maya, un, tuz ve su katılarak yoğrulan hamur yaklaşık 1 saat üstü battaniye ve örtülerle sıkıca kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Bu sırada ekmeğin pişirileceği tepsiler yağlanarak hazır hale getiriliyor. Hamur, dinlendikten sonra yaklaşık 1,5 kilogramlık parçalar halinde tepsilere beze (topak) şeklinde bırakılıyor. Hamur bezeleri burada da yine üzerleri aynı yöntemle sıkıca kapatılarak yaklaşık 1 saat daha dinlendiriliyor. Hamurun dinlenmesi sürerken bahçedeki fırın da hazır hale getiriliyor. Üstü kerpiçle sıvanmış tuğladan yapılmış fırınlarda "fazla sıcak olup ekmeği yakmaması" için odun yerine ince zeytin ağacı dalları kullanılıyor. Yakılan dalların közü zemine yayıldıktan sonra içinde ekmek hamuru olan tepsiler, közün üzerine bırakılarak pişirmeye bırakılıyor. Daha sonra fırının kapağı yaklaşık 15 dakika kapatılarak kızarmaya bırakılıyor. 15 dakika sonra bu kez kapak açık olarak fırının sıcaklığının düşmesine paralel şekilde ekmeklerin fırının içinde yaklaşık yarım saat daha pişmesi bekleniyor. Pişen ekmekler dışarı alınıp soğuduktan sonra tercihe göre bohçalarda veya buzdolabında saklanarak tüketilmeyi bekliyor. Göçmen kökenlilerin sofralarını süsleyen "muhacir somunu"nu Adanalılar da beğenerek tüketiyor, Ceyhan'da muhacir ekmeğini tatmak isteyen vatandaşlar sık sık Yellibel'in yolunu tutuyor.
Mahalle Muhtarı Adem Güleç, 1800'lü yıllardan itibaren Kırım ve Balkanlar'dan gelen Türklerin mahalleyi birlikte kurduğunu belirtti. Burayı kuran insanların göç edip gelirken yanlarında ekmek yapımı dahil birçok kültürel özelliklerini de getirdiklerini ifade eden Güleç, "Bugün hala muhacir somunu yapımı devam ediyor. Haftada 1 veya ihtiyaç olduğu sürece bu fırınlarda pişer ve tüketilir. Köyümüzde ortak bir kültür yaşıyoruz." dedi. Köy sakinlerinden 74 yaşındaki Eftade Doruk, atalarından öğrendikleri şekilde bu ekmeği yapmaya devam ettiklerini belirtti. Doruk, "Köyde herkesin evinde aynı şekilde fırın var. Herkes kalabalığına göre yapar. Kışın çok yapılır. Çabuk bayatlamaz, yazın biraz daha erken bayatlar. Ona göre daha az yaparız. Bu şekilde geleneğimiz sürüp gidiyor. Dedelerimizden ninelerimizden öğrendiğimizi sürdürüyoruz. Bu ekmeği bizim atalarımız göç edip geldiği yerden buraya getirmişler. Burada kültürümüz sürüyor." diye konuştu.
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Kemalköy ekmeği
Edirne'ye bağlı Kemalköy'de üç kardeşin dedelerinden öğrendiği yöntemle yaptığı ekmek ilgi görüyor. Dedeleri merhum Ahmet Çakıcı'dan öğrendikleri tarifi uygulayan Cihan, İshak ve Hamdi Çakıcı kardeşler, "Kemalköy ekmeği" olarak ünlenen ekmeği geleneksel olarak üretime devam ediyor. Un, su ve 40 yıldır devam ettirilen ekşi mayayla yapılan ve odun ateşinde pişirilen ekmek, hem köy halkından hem de Trakya'da yaşayanlardan rağbet görüyor. Hazırlanması ve pişirilmesi 1 gün süren ve tavaların içerisine konulan hamurun pişirilmesiyle hazır hale getirilen ekmek, 10 saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek poşetlere konulup tüketime hazırlanıyor. Ağırlığı 1 kilogram olan ekmek, buzdolabında bozulmadan 1 ay muhafaza edilebiliyor.
Hamdi Çakıcı, dedelerinin başlattığı fırıncılık mesleğini devam ettirdiklerini söyledi. Köydeki fırının yaklaşık yarım asırdır faaliyette olduğunu belirten Çakıcı, "Dedemiz zamanında burayı açtı. Biz de üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Ata yadigarı olan kendimize ait ekşi mayayla ekmeğimizi yapıyoruz. Mayayı çoğaltıp bir sonraki günün hamurunun mayasını aktarım yaparak 40 yıldır ata mayasıyla sürdürüyoruz. Birçok işi elle yapıyoruz. Diğer fırınlarda makineler ve aletler var ancak biz geleneksel, eski usul yöntemlerle bu işi devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Dedesi merhum Ahmet Çakıcı'nın kendilerine bu işi öğreterek güzel bir miras bıraktığını anlatan Çakıcı, "Sevilen ve aranan bir ekmek yapıyoruz. Çok sayıda müşterimiz var. Müşterilerimiz de bundan çok memnun. Köyümüzden şehir içine, fabrikalara ve birçok işletmeye geleneksel köy ekmeği servisimiz var." dedi. Cihan Çakıcı da dedesinin köyde fırın kurmaya karar verdiğinde "Köy yerinde fırın mı yapılır, herkes evinde ekmek yapıyor" diye tenkit edildiğini anlattı. Dedesinin cesaretiyle ekmek üretiminde iyi bir noktaya geldiklerini aktaran Çakıcı, şöyle devam etti: "Bu fikre rağmen dedem, büyük bir cesaretle fırını inşa ediyor. Bu şekilde devam ediyor ekmeği kendi yaptığı doğal mayayla üretiyor. Köy sakinleri, Kemalköy ekmeğine alışmış. Tadını o kadar beğeniyorlar ki köylüler ekmeğini fırından alarak evinde yapmamaya başlıyor artık. Yıllar geçtikçe ekmeğimiz ünleniyor. Biz de dedemizden öğrendiğimiz ekmek yapımını devam ettiriyoruz. Birçok yere ekmeğimizi gönderiyoruz." İshak Çakıcı da Kemalköy ekmeğinin tamamen doğal ve katkısız olduğunu dile getirdi.
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Çöven ekmeği
Bartın'da bir asrı aşkın süredir odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen ekşi mayalı ekmek, adını "çöven" isimli dikdörtgen tavadan alıyor. Bartın'ın 10 Mart'ta coğrafi işaret tescil belgesi alan çöven ekmeği, usta ellerde buğday ve mısır unu, buğday kepeği, ekşi maya, yaş maya, tuz ve su kullanılarak özenle hazırlanıyor. Elde edilen hamurlar, sıvı yağla yağlanan tavaya konulup dinlendirildikten sonra odun ateşinde taş fırında pişiriliyor. Fırınlarda satışa sunulan çöven ekmeği, yoğun talep görüyor. Kentin 27 yıllık ekmek ustası Yüksel Tınka, 100 yılı aşkındır yapılan çöven ekmeğinin büyüklüğü, tadı ve lezzetiyle öne çıktığını söyledi. Ekmeğin taş değirmenlerde özel çektirilen buğday unu, mısır unu ve buğday kepeği ile ekşi maya, yaş maya, tuz ve su kullanılarak üretildiğini anlatan Tınka, "Kentin mutfak kültüründe önemli yere sahiptir. Genelde dikdörtgen şeklinde olan ve Bartın'da 'çöven' olarak adlandırılan tavalarda, odun ateşinde ve taş fırında pişirilir. Günlerce de bayatlamadan tüketilebilir." diye konuştu.
Ekşi mayanın bir gece önceden ılık su ve buğday unuyla yoğrulmasının ardından serin yerde sabaha kadar bekletildiğini belirten Tınka, şöyle devam etti: "Sabah erken saatlerde de buğday kepeği, mısır unu, su ve bir gün önceden hazırlanan ekşi hamur mayası ile yaş maya karıştırıldıktan sonra yoğruluyor. Hamur, iyice mayalanıp iki katı kabarıncaya kadar ılık yerde dinlendirilip önceden sıvı yağla yağlanan 'çöven' adı verilen tavaya konuyor. Tavada 45-50 dakika bekletilip biraz daha mayalanması sağlandıktan sonra 250 derecelik fırında 45-50 dakika pişiriliyor. Ekmeğin üzerine vurulduğunda tok sesin çıkması, ekmeğin piştiğini gösterir. Fırından çıkarılan Bartın çöven ekmeği, biraz soğuduktan sonra tavadan kaldırılıp alttan hava alabileceği bir ızgaranın üzerine yerleştirilir. Genellikle fırın tezgahlarında satışa sunuluyor. İl dışından gelen misafirler veya gurbetçiler de 5'er, 10'ar alarak gidiyor."
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da belediye olarak şehrin mutfağına sahip çıkma konusunda birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Çöven ekmeğinin de kentin bir değeri olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti: "Bu ekmeğin esas geçmişi, uzun yıllar önce köylerde bulunan taş fırınlara dayanmaktadır. 100 yılı aşkın geçmişe sahip ekmek, daha sonra ticari anlamda fırınlarda yapılmaya başlanmıştır. Biz de hem çöven ekmeği ve geleneksel taş fırınlarımızın korunması için mahallelerde 12 fırın yaptık. Yine buralarda da bu ekmekler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Bartın çöven ekmeğinin coğrafi işaret tescil belgesi alması, kentin değerlerinin markalaşması adına oldukça önemli gelişme oldu. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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