Haberler Gastro Seyahat 2023 yılının en barışçıl 10 ülkesi

2023 yılının en barışçıl 10 ülkesi Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), 2023 Küresel Barış Endeksi'ne göre dünyanın en barışçıl ülkelerini duyurdu. Avrupa ülkeleri listede başı çekti. Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:33 facebook

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Barış, huzur, iç ve dış çatışmalar, terörizm, adil dağılım, mülteci sorunu, suç oranları, insan hakları, komşuluk ilişkileri, siyasi istikrar, ticaret, kültür, ekonomi, askeri harcamalar ve politika gibi farklı faktörler göz önüne alınarak oluşturulan "dünyanın en barışçıl ülkeleri" listesinde İzlanda listenin en üstünde. Endeksin 17 yıl önce başlamasından bu yana her yıl dünyanın en barışçıl ülkesi olan İzlanda'nın bu başarısı büyük bir tebriği hak ediyor. İzlanda'yı Danimarka, İrlanda ve Yeni Zelanda izledi. Dünyanın en tehlikeli ülkesi ise Afganistan olarak belirlendi. Afganistan’ı Suriye, Yemen, Güney Sudan ve Irak izledi.Rapora göre, 2023 yılında dünyanın barış seviyesi 2019 yılına göre %2.5 oranında azaldı.Bu azalmanın nedenleri arasında küresel salgın, iklim değişikliği, ekonomik kriz, siyasi kutuplaşma ve silahlanma yarışı gösterildi.

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İzlanda İzlanda üst üste 17. kez dünyanın en barışçıl ülkesi olma özelliğini koruyor.

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Danimarka Danimarka son endeksten bu yana iki basamak yükselerek 2. sıraya yerleşti. Bir önceki yıl 4. sıradaydı.