2023 yılının en barışçıl 10 ülkesi
Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP), 2023 Küresel Barış Endeksi'ne göre dünyanın en barışçıl ülkelerini duyurdu. Avrupa ülkeleri listede başı çekti.
Barış, huzur, iç ve dış çatışmalar, terörizm, adil dağılım, mülteci sorunu, suç oranları, insan hakları, komşuluk ilişkileri, siyasi istikrar, ticaret, kültür, ekonomi, askeri harcamalar ve politika gibi farklı faktörler göz önüne alınarak oluşturulan "dünyanın en barışçıl ülkeleri" listesinde İzlanda listenin en üstünde. Endeksin 17 yıl önce başlamasından bu yana her yıl dünyanın en barışçıl ülkesi olan İzlanda'nın bu başarısı büyük bir tebriği hak ediyor. İzlanda'yı Danimarka, İrlanda ve Yeni Zelanda izledi. Dünyanın en tehlikeli ülkesi ise Afganistan olarak belirlendi. Afganistan’ı Suriye, Yemen, Güney Sudan ve Irak izledi.Rapora göre, 2023 yılında dünyanın barış seviyesi 2019 yılına göre %2.5 oranında azaldı.Bu azalmanın nedenleri arasında küresel salgın, iklim değişikliği, ekonomik kriz, siyasi kutuplaşma ve silahlanma yarışı gösterildi.
İzlanda
İzlanda üst üste 17. kez dünyanın en barışçıl ülkesi olma özelliğini koruyor.
Danimarka
Danimarka son endeksten bu yana iki basamak yükselerek 2. sıraya yerleşti. Bir önceki yıl 4. sıradaydı.
İrlanda
İrlanda en barışçıl ülkeler arasında 3. sırada
Yeni Zelanda
Küresel ölçekte 4. sırada yer alan Yeni Zelanda, Asya-Pasifik bölgesinin en barışçıl ülkesi
Avusturya
Avusturya en huzurlu 5. ülke olma konusunda konumunu koruyor.
Singapur
Singapur endekste geçen seneye göre üç basamak yükselerek kayda değer bir ilerleme kaydetti ve 6. sıraya yerleşti.
Portekiz
Portekiz en barışçıl ilk 10 ülke arasındaki yerini sağlam bir şekilde koruyor.
Slovenya
Slovenya Orta Avrupa'da ilk onda yer alan tek ülkedir. Son endeksten bu yana bir sıra geri düşerek şu anda en barışçıl 8. ülke konumunda.
Japonya
Japonya bir önceki yıl yapılan listeye kıyasla bir sıra yükseldi.
İsviçre
İsviçre dünya genelinde en barışçıl ilk 10 ülke arasında.