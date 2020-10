Doğası itibariyle her an yağmur yağma riski olan bu coğrafyaya yanınızda mutlaka yağmurlukla gitmelisiniz. Çamlıhemşin den 27 km uzaklıkta olan bu güzel pansiyona gelmeden önce de yol üzerinde bulunan Zilkale ve Palovit Şelalesi’ne de uğrayıp, tarihi ve bol oksijeni depolamanızı da tavsiye ederim. Ulaşım her türlü binek araçla uygun olacaktır.