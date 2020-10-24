HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

29 Ekim'de tatil yapabileceğiniz yerler

29 Ekim resmi tatil. Yılın son tatilinde 1,5 gün izin alarak 5 gün tatil yapmanız mümkün. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var ancak Sonbahar kırmızıya varan renk renk yaprakları, pişirmeyen ve üşütmeyen nefis havasıyla kamp yapmak için harika bir mevsim. 28 Ekim Çarşamba yarım gün ve 30 Ekim Cuma günü izinlerini birleştirerek isteyenler sonbaharın güzelliklerini keşfedebilecekleri yerlere isteyenler de son kez deniz keyfi yapabilecekleri yerlere doğru yola çıkabilirler.

  • TORKUL GÖLETİ  - DÜZCE

    Düzce merkeze 34 km uzaklıktaki TORKUL GÖLETİ eşsiz ve masalsı bir doğa güzelliğine sahiptir. Uğurköyü sınırları içerisinde bulunan volkanik çöküntüler sonucu oluşan tabii bir gölettir. 1300 m yükseklikte olduğu için her zaman serindir. Gölet etrafını çevreleyen kayın, köknar, gürgen, akçaağaç, karaçam, kestane ağaçları sizi bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkarır.

  • Özellikle sık ormanın içinde hamağınızı da kurduysanız göl manzarası eşliğinde doğanın size sunduğu eşsiz terapi duygusunu yaşayabilir, doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz, balık tutabilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz.

  • Torkul Yayla'sında konaklama yeri, kamp tesisi, restoran, wc yok. Mutlaka yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda getirmelisiniz. Alış-veriş yapacağınız bir market ya da işletme de yok. Gölet çevresinde sadece bir tane çeşme var. 

     

  • Gölete ulaşmak için Düzce merkezden önce Beyköy ve Uğur köylerini geçmeniz, ardından da Odayeri Yaylası'na ulaşmanız gerekiyor. Odayeri Yaylasına geldiğinizde aracınızı kenara çekip mutlaka burada da fotoğraf çekmek isteyeceksiniz. Gölete çok yağmurlu ve karlı dönemler dışında normal binek aracınızla ulaşabilirsiniz. 

  • PÜRENLİ YAYLASI - DÜZCE  

    Düzce İline bağlı Gölyaka sınırları içerisinde bulunan, doğanın renk cümbüşüyle kaynaştığı Pürenli Yaylası, Düzce Merkezine 28 kilometre mesafede olup rakımı 1400 metredir. Yaylaya ulaşım iki şekilde olabilir; Sakarya – Mudurnu Yolu ile Ilıca köyünden yaklaşık 18 km lik Orman yolundan, ya da Gölyaka üzerinden yol üzerindeki Güzeldere Şelalesi’ne ve Balıklı Yaylası’na uğrayarak... Püren Yaylası adını çan biçiminde küçük sarı kırmızı, güzel kokulu çiçekler açan, kökünden ağızlık, dallarından süpürge yapılan bir tür çalıdan almıştır.

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