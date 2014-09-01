Bebekle seyahat etmenin 21 püf noktası

Uyku için dönüşler. Eğer bebeğiniz, gezici uykuları reddediyorsa, uykularının düzensizliğinden korkmanıza gerek yok. Farklı bir yerde tatilin ritmi ile muhtemelen sizde sabah erken kalmak istemeyip gün ortasında bir siesta yapmak isteyeceksinizdir.Otel rezervasyonunuzu bebeğinizin uyku stilini göz önüne alarak yapmalısınız, Eğer odaya sık sık dönmeniz gerekecekse daha pahalı olmasına rağmen sahile yakın bir oda kiralayabilirsiniz. Eğer balkonu olan bir oda kiralarsanız, görevi üstlenen ebeveyn de bu esnada dışarıda olabilme şansını yakalayabilecektir.